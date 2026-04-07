Reclutamiento de niños soldados en Irán constituye un crimen de guerra: AI

En un desafío abierto a las normas internacionales y la protección de la infancia, el régimen de Irán ha oficializado el reclutamiento de menores de hasta 12 años para integrarse a las filas de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La medida, calificada por Amnistía Internacional (AI) como un “crimen de guerra”, expone a los niños a riesgos mortales en medio de la escalada de tensiones militares con Estados Unidos e Israel.

La denuncia surge tras las declaraciones de Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohammad Rasoul Allah de la Guardia Revolucionaria, quien anunció la apertura de la campaña “Combatientes por Irán para la defensa de la Patria”. Nadali justificó la reducción de la edad mínima a los 12 años alegando un supuesto “gran entusiasmo” y una demanda creciente por parte de adolescentes para participar en patrullas operativas y tareas de inteligencia.

Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos, no se trata de voluntariado, sino de una explotación criminal de menores. Erika Guevara Rosas, directiva de AI, advirtió que el despliegue de menores de 15 años en fuerzas armadas constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario. “Las autoridades iraníes están animando sin rubor a niños a unirse a una campaña militar, poniéndolos en grave peligro”, señaló.

Iran's authorities are trampling upon children’s rights and committing a grave violation of international humanitarian law amounting to a war crime by recruiting children as young as 12 into a military campaign led by the Islamic Revolutionary Guard Corps. https://t.co/nRfBRAR8wA — Amnesty Iran (@AmnestyIran) April 2, 2026

Tragedia en el frente: la muerte de un niño de 11 años

La gravedad de esta política quedó evidenciada el pasado 29 de marzo con la muerte de Alireza Jafari, de apenas 11 años. El menor falleció durante un ataque de un dron israelí mientras “prestaba servicio” en un puesto de control en Teherán junto a su padre, miembro de la fuerza paramilitar Basij. Según relatos de su madre, el padre se lo llevó alegando “falta de personal” y la necesidad de que el niño “se preparara para los próximos días”.

Testigos en ciudades como Teherán, Karaj y Rasht han reportado escenas desgarradoras: niños con rifles AK-47, cuyos rostros apenas muestran vello facial, custodiando mezquitas y carreteras. “Parecía costarle respirar por el esfuerzo de levantar el arma”, relató un testigo sobre un adolescente apostado en un control vial.

Amnistía Internacional ha verificado material audiovisual donde se observa a menores con uniformes de camuflaje y pasamontañas, empuñando armas de asalto durante concentraciones oficiales. Esta movilización se apoya en un marco legal abusivo que permite el alistamiento de menores desde los 15 años como “basij activos”, ofreciendo a cambio incentivos económicos y educativos que seducen a familias en situaciones de pobreza extrema.

El uso de menores en actividades militares ha sido motivo de preocupación con antecedentes históricos como la guerra entre Irán e Irak, cuando miles de niños fueron enviados al frente. Crédito: Archivo | AP

El historial de Irán en el uso de niños soldados es sombrío; durante la guerra con Irak en los años 80, más de 33,000 menores perdieron la vida en el frente. Hoy, mientras los ataques aéreos impactan infraestructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria, el uso de estos “pequeños combatientes” los convierte en blancos directos, profundizando una crisis humanitaria que el mundo observa con creciente horror.

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