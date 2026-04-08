Amazon le dice adiós a varios Kindle antiguos: modelos que dejarán de recibir soporte

Si tienes un Kindle guardado en un cajón desde hace años y de vez en cuando lo sacas para leer, puede que tengas una mala noticia esperándote. Amazon ha confirmado oficialmente que dejará de ofrecer soporte a varios modelos de sus lectores electrónicos Kindle y tablets Kindle Fire a partir del próximo 20 de mayo de 2026..

La noticia ha caído como un balde de agua fría entre los amantes de los libros digitales que llevan años fieles a estos dispositivos. Y aunque técnicamente los aparatos seguirán funcionando —es decir, no se apagarán ni quedarán convertidos en ladrillos—, la realidad es que sin acceso a la tienda de Kindle, su utilidad queda muy, muy limitada.

Estos son los modelos de Kindle afectados que ya no podrán comprar libros

La lista es bastante extensa e incluye dispositivos que tienen entre 14 y casi 20 años de antigüedad. Según lo confirmado por Amazon, los modelos que perderán acceso a la Kindle Store el 20 de mayo son los siguientes:

Kindle de primera generación (2007)

Kindle DX y DX Graphite (2009 y 2010)

Kindle Keyboard / Teclado Kindle (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite de primera generación (2012)

Kindle Fire de primera generación (2011)

Kindle Fire de segunda generación (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)

En total, son siete lectores electrónicos y cuatro tablets Kindle Fire los que quedan fuera del juego. Si tienes alguno de estos dispositivos, a partir del 20 de mayo ya no podrás comprar libros nuevos, alquilarlos ni descargar títulos adicionales directamente desde el dispositivo. Eso sí, todo el contenido que ya tengas descargado seguirá siendo accesible sin ningún problema.

¿Por qué Amazon tomó esta decisión y por qué ahora?

Honestamente, si lo piensas dos segundos, tampoco es tan sorprendente. Estamos hablando de aparatos que en algunos casos tienen casi dos décadas de vida. La tecnología ha evolucionado enormemente desde entonces y mantener compatibilidad con hardware tan antiguo implica un esfuerzo técnico que Amazon claramente ya no está dispuesto a asumir.

Este anuncio es, en realidad, el capítulo final de un proceso de retiro gradual que lleva años en marcha. A principios de 2025, Amazon ya había eliminado la posibilidad de descargar libros en los dispositivos anteriores a 2012 que usaban el formato Mobi8 más antiguo, argumentando una transición al formato YJ más seguro. Y antes de eso, en 2021, muchos Kindle quedaron aún más limitados cuando los operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos cerraron sus redes 3G, dejando sin conectividad a los modelos que dependían de esa tecnología y no contaban con Wi-Fi.

Así que si lo ves desde esa perspectiva, Amazon lleva años preparando el terreno para este momento. El 20 de mayo simplemente es la fecha oficial en que se baja definitivamente el telón para estos equipos.

Hay otro factor que no se puede ignorar: el negocio. Amazon tiene todo el incentivo del mundo para que los usuarios migren a dispositivos más nuevos. Los Kindle modernos son más rápidos, tienen mejor pantalla, ofrecen luz ajustable y son compatibles con los formatos más actuales. Al cortar el soporte de los modelos viejos, la empresa empuja —sutilmente, pero empuja— a sus usuarios hacia la renovación tecnológica.

Qué pueden hacer los usuarios afectados para no perder su biblioteca digital

Aquí viene la parte que de verdad importa: ¿qué hago si tengo uno de estos Kindle? Lo primero y más importante es que no entres en pánico. Los libros que ya tienes descargados en el dispositivo no van a desaparecer. Podrás seguir leyéndolos con normalidad, así que si tu dispositivo tiene carga y funciona bien, no se va a volver inútil de un día para otro.

Dicho esto, si quieres seguir comprando y accediendo a nuevos títulos en la Kindle Store, tienes básicamente dos caminos:

Actualizar a un Kindle más moderno. Amazon suele ofrecer descuentos de actualización para usuarios de modelos antiguos, tal como lo hizo en ocasiones anteriores cuando retiró el soporte a otros dispositivos. Vale la pena revisar si hay alguna oferta disponible en tu cuenta. Usar otras alternativas de lectura digital. Aplicaciones como la propia app de Kindle para smartphone o tablet, o plataformas como Kobo, te permiten acceder a tu biblioteca sin necesidad de un dispositivo de hardware dedicado.

En cualquier caso, lo que no puedes hacer es quedarte de brazos cruzados si dependes de estos modelos para comprar libros nuevos. El reloj corre y el 20 de mayo llegará antes de lo que parece.

La decisión de Amazon es comprensible desde el punto de vista técnico y empresarial, pero no deja de ser un recordatorio de algo que como consumidores de tecnología a veces olvidamos: los dispositivos digitales tienen fecha de caducidad, aunque funcionen perfectamente. El hardware puede durar años, pero el soporte del fabricante no siempre acompaña ese ritmo. Y en el ecosistema cerrado de Amazon, sin acceso a su tienda, un Kindle es poco más que un lector de archivos locales.

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