Bebé muere en Minnesota tras permanecer horas cubierto con manta pesada: padre arrestado por homicidio involuntario

Un hombre de 26 años fue arrestado en Minnesota acusado de homicidio involuntario luego de que su hijo de 10 meses muriera tras permanecer durante horas cubierto con una manta pesada sin supervisión.

El acusado, Omni Maxx Morningstar, fue detenido por la muerte de su hijo, Remington Tristan Morningstar, ocurrida el 1 de octubre en la ciudad de Mankato, según el Departamento de Policía de Mankato.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, el propio padre les indicó que tenía “un bebé prácticamente muerto”.

Horas sin supervisión

Según la denuncia judicial a la que tuvo acceso Daily Mail, Morningstar acostó al bebé boca abajo para una siesta antes del mediodía y lo cubrió con una manta con peso de aproximadamente 9 kilos.

El hombre no volvió a revisar al menor hasta cerca de cinco horas después, momento en el que lo encontró inconsciente, con una temperatura corporal extremadamente alta, de más de 104 grados.

Servicios de emergencia confirmaron que el bebé no respiraba, no tenía pulso y presentaba signos de cianosis.

Durante la investigación, el acusado admitió que en ocasiones cubría la cabeza del bebé con mantas para “amortiguar” el llanto.

La madre del menor, Isabella Morningstar, señaló que ya se habían registrado episodios previos en los que el niño sufrió golpes de calor en condiciones similares.

Incluso, el bebé habría sido hospitalizado anteriormente tras presentar temperaturas elevadas.

Declaraciones del acusado

Morningstar indicó a la policía que había dejado al bebé solo mientras permanecía en otra habitación usando auriculares, hablando con amigos y jugando videojuegos.

También afirmó que utilizaba mantas con peso como método para calmar los cólicos del niño.

El hombre enfrenta un cargo de homicidio involuntario en segundo grado, delito que podría acarrear hasta 10 años de prisión, además de una multa de $20,000 dólares.

Actualmente permanece detenido en la cárcel del condado de Blue Earth.

En mensajes públicos, la madre del bebé expresó su profundo dolor por la pérdida, recordando a su hijo como un niño amado y destacando el impacto devastador de su muerte.

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