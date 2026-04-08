Líbano: mayor ataque israelí deja más de 200 muertos y mil heridos

Las primeras horas de la tregua temporal en Oriente Medio han comenzado con denuncias de violaciones y diferentes interpretaciones sobre si el Líbano está o no incluido en el alto el fuego.

Líbano acusó este miércoles a Israel de haber causado decenas de muertos y cientos de heridos con sus bombardeos más intensos desde el comienzo de la guerra contra el grupo proiraní Hezbolá.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública, al menos 254 personas murieron y otras 1.165 resultaron heridas en diferentes zonas del Líbano, donde Israel dice haber alcanzado más de cien objetivos en un lapso de apenas diez minutos.

Los ataques tuvieron lugar a pesar de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostiene que la tregua en Irán excluye los combates contra Hezbolá.

Guardianes de la Revolución amenazan con responder

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron el miércoles que podrían responder si Israel no deja de bombardear Líbano.

“Enviamos una fuerte advertencia a Estados Unidos, que viola tratados, y a su aliado sionista, su ejecutor: si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta”, declararon los Guardianes de la Revolución en un comunicado divulgado por la televisión pública, en el que se refería a Israel.

vt (efe, afp, reuters)