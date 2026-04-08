Linda Sánchez compite por el nuevo distrito 41 para el Congreso

La congresista Linda Sánchez anda en campaña para representar al nuevo distrito 41 del Congreso, creado al aprobarse la proposición 50 que rediseña los distritos temporalmente en California, ya que dice le queda mucho por hacer.

Las ciudades que abarca el nuevo distrito 41 son en el condado de Los Ángeles, Downey, Whittier, Norwalk, Lakewood, Bellflower, Santa Fe Springs, Bell Gardens, Pico Rivera, South Whittier, East Whittier, La Mirada, Long Beach; y en el condado de Orange, La Habra, Los Alamitos, Rossmoor y porciones de Seal Beach.

“El distrito actual que represento es el 38. Lo que pasó fue que con la redistribución de distritos tomaron mi distrito y lo dividieron en dos: la mitad de las ciudades pasaron a formar parte del nuevo distrito 38, y la otra mitad, al nuevo distrito 41”.

La congresista Linda Sánchez dice que el actual distrito que representa quedó dividido por la Proposición 50. (Cortesía Oficina Linda Sánchez)

En entrevista con La Opinión, dijo que el distrito 41 es el hogar donde ha vivido durante los últimos 15 años.

“Yo no me mudé; simplemente, los límites cambiaron a mi alrededor. Por consiguiente, el distrito 41 abarca mi hogar, mi oficina congresional, mi oficina de campaña y algunas ciudades que ya había representado anteriormente en versiones previas de mi distrito, dado que los distritos cambian cada diez años”.

Se trata, dijo, de comunidades en las que ha vivido, que entiende, que ha representado y por las que trabaja arduamente.

“Esa es la razón por la que decidí postularme en el distrito 41. De no haberse aprobado, me habría postulado en el distrito 38, que es el distrito que ocupo actualmente”.

La congresista Sánchez dijo que quiere seguir en el Congreso, porque le queda mucho por lograr como ayudar a su ciudad a prosperar y a alcanzar las metas que se han fijado.

Agregó que ahora más que nunca, con Trump en el cargo, se necesitan luchadores que sepan lo que hacen y cómo conseguir que las cosas se logren en Washington, D.C.

¿Hay quienes dicen que decidió competir por el nuevo distrito porque el que actualmente representa, la supervisora Hilda Solís lo está buscando?

“Ella me llamó antes de que se aprobara la Propuesta 50; y me dijo que no se postularía en mi contra, si yo me competía en el Distrito 38”.

La congresista dijo que postularse para el nuevo distrito fue algo muy emotivo, porque el Distrito 38 que representa sufrió un cambio del 50%; por lo que la mitad es completamente nueva.

“Perder a esas comunidades por las que he trabajado muy duro, con las que he compartido tanto tiempo y a las que se ha ayudado a alcanzar ciertos objetivos, resulta agridulce tener que decirles: Me postularé en este otro distrito y ya no los representaré más”.

¿Has estado en el Congreso desde 2003, qué tiene qué ofrecer que sea diferente de lo que ha hecho en los últimos 20 años?

‘Tengo es un historial probado de éxitos. Cuando estábamos debatiendo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act), fue integrada una iniciativa que presenté y que prohibía a las compañías de seguros de salud cobrar a las mujeres una tarifa más alta que a los hombres por el mismo plan de salud, simplemente por razón de su género.

“Hoy en día millones de mujeres no pagan más por su seguro de salud que los hombres solo por el hecho de ser mujeres.

“Cuando representaba a la ciudad de Lakewood —que es donde residía antes de mudarme a Whittier—, las autoridades locales intentaban localizar un terreno para construir un parque para perros.

‘Identificaron una parcela, propiedad de Southern California Edison, empresa que no estaba dispuesta a permitir que se utilizara el terreno para un parque canino. Sin embargo, dado que yo mantenía relaciones con el director ejecutivo de Southern California Edison, lo llamé y le planteé la solicitud Y así, gracias a esa llamada telefónica, la ciudad de Lakewood cuenta con un hermoso parque para perros.

“Otro ejemplo: durante diez años, la ciudad de Norwalk habían estado intentando adquirir un terreno para crear una zona verde, pero era propiedad del gobierno federal, y se necesitaba descontaminarlo.

“Tomé el teléfono y llamé al presidente del Comité de Servicios Armados, a quien conozco bien. La ciudad obtuvo 15 acres de terreno para ampliar su parque. Eso es, precisamente, lo que la experiencia, las relaciones y las redes de contactos pueden lograr aquí en Washington, D.C”.

La congresista Linda Sánchez en su niñez al lado de su familia. (Cortesía Oficina Linda Sánchez)

Añadió que es indispensable saber a qué persona dirigirse;y mantener una buena relación.

“Un congresista recién llegado no cuenta con ese tipo de relaciones. Por mi parte, yo cuento con experiencia, con redes de contactos y con relaciones sólidas”.

Hizo ver que al comienzo de cada año, se reúne con los administradores y los alcaldes de sus ciudades y les pregunta: ¿Cuáles son las necesidades prioritarias? ¿Qué objetivos se han propuesto alcanzar?.

“A partir de ahí, analizamos qué acciones puedo emprender desde el ámbito federal para contribuir a que esas prioridades se hagan realidad”.

Comentó que recién logró traer de vuelta al distrito $12 millones destinados a una amplia gama de proyectos: desde vivienda y acceso a agua potable, creación de academias de formación para bomberos y agentes de policía, y la adquisición de nuevos equipos de comunicaciones para los departamentos policiales.

“Cada año, consigo atraer millones de dólares en fondos para ayudar a mis ciudades a alcanzar las metas que ellas mismas me han planteado”.

¿Qué opinas de las voces que dicen que se necesita sangre nueva en el Congreso?

“Soy la única persona en esta contienda que he visitado un centro de detención. He visto cómo viven los inmigrantes. Estoy tratando de hacer responsable a la administración por las condiciones de esos centros. Hemos logrado que las familias obtengan representación legal; y las hemos puesto en contacto con sus cónsules.

“Nosotros luchamos contra Trump todos y cada uno de los días. Me sumé a una resolución para intentar someter a juicio político a Christy Nome; y hubo suficiente apoyo entre los miembros y la presión necesaria para lograr su destitución.

“Nuestra labor consiste en jugar a la defensiva e intentar impedir que se materialicen las peores medidas de esta administración. Y, una vez que recuperemos la mayoría en las elecciones de mitad de mandato, entonces la cuestión será: ¿cómo reparamos todo aquello que Donald Trump ha destrozado?”.

¿Cómo está haciendo campaña?¿Tiene tiempo para venir y tocar puertas?

“Paso tres semanas del mes en Washington D.C. debatiendo proyectos de ley y votando. Pero una semana al mes tenemos periodos de trabajo en el distrito, momentos en los que regreso, salgo a la comunidad, hablo con los electores, y me muestro accesible y visible”.

Dijo que sabe del impacto que los aranceles están teniendo en las pequeñas empresas, y ha estado luchando contra estos en Washington, D.C.

“Demandamos al presidente y logramos una victoria: la Corte Suprema anuló su uso de poderes de emergencia para imponer aranceles de manera unilateral”.

Así que dijo que es mucho lo que hace cuando esta en el distrito.

“Trabajo prácticamente desde la mañana hasta altas horas de la noche, recorriendo la comunidad y conversando con la gente.

La congresista Linda T. Sánchez se destaca por mantener un historial consistente a favor de los inmigrantes. Crédito: Linda Sánchez for Congress | Cortesía

Principales prioridades

De ganar la elección, dijo que una de sus principales prioridades será seguir trabajando extensamente en el ámbito de la inmigración y en el proyecto de Ley de Ciudadanía de Estados Unidos (US Citizenship Act), el cual incorpora más jueces de inmigración con el fin de resolver los casos con mayor celeridad y agilizar su tramitación

Asimismo prohibe a los agentes del ICE, el uso de máscaras, exige que se identifiquen debidamente; y realiza redadas en las proximidades de hospitales, escuelas, iglesias o cualquier otro lugar considerado sensible.

Se enfocará además en los precios de los productos de la canasta básico que se han encarecido; y la asequibilidad de la vivienda.

Por tal motivo, dijo que ha coescrito un proyecto de ley denominado “Ley HOPE” (Hope Act), cuyo propósito es fomentar la adquisición de vivienda propia.

“Esta ley impide que las firmas de capital privado realicen ofertas de compra de viviendas pagando al contado con la única intención de inflar desproporcionadamente los precios de los alquileres.

¿Cuál es su mensaje para los latinos?

“Es sencillo; mis padres son inmigrantes de México. Crecí en una familia de siete hijos. Mis padres creían firmemente que la educación era la clave del éxito en este país, y que todo el mundo tenía una oportunidad de alcanzar el sueño americano; sin embargo, el sueño americano se está volviendo cada vez más difícil de alcanzar para la gente, y eso se debe a las malas políticas de esta administración.

“He trabajado arduamente en nombre de los electores a quienes represento, porque soy igual que ellos. Provengo de familias exactamente como las suyas. Conozco las dificultades relacionadas con la inmigración, las luchas económicas, el racismo y la discriminación que ocurren, porque mi familia y yo los hemos vivido en carne propia.

“Así que, lo que encontrarán en mí es a alguien que seguirá luchando por ellos, tratando de poner a su alcance oportunidades económicas, traer de vuelta empleos al distrito, asegurándose de que la gente tenga acceso a una atención médica asequible

Destacó que ha trabajado muy duro en el Congreso y ocupado cargos de liderazgo en todos los niveles.

“Soy Jefa Adjunta de Disciplina Parlamentaria (Chief Deputy Whip) porque la dirección del partido confía en mi capacidad de liderazgo. Dirijo el BOLD PAC, que es el brazo político del Caucus Hispano; y gracias al trabajo que he realizado, contamos con el mayor número de hispanos en la historia sirviendo simultáneamente en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos: 43 miembros. Es la cifra más alta jamás registrada”.

La congresista Sánchez ha recibido el respaldo del Partido Demócrata de California, la Federación del Trabajo, Planned Parenthood, los senadores Alex Padilla y Adam Schift.

El principal oponente de la congresista Sánchez es el exasambleísta demócrata de SouthGate, Héctor de la Torre, pero también compiten por el cargo, la demócrata Shonique Williams y el republicano Mitch Clemmons.

Héctor de la Torre se lanza por el nuevo distrito 41 del Congreso

Sabes qué significa la proposición 50 para California