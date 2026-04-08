Tensión en Washington: Trump tilda a la OTAN de “fallida” y dice que no lo apoyó, mientras Rutte busca diálogo y calma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus críticas hacia la OTAN al asegurar que la alianza militar “no estuvo ahí” cuando su país la necesitó, luego de sostener una reunión privada en la Casa Blanca con el secretario general del organismo, Mark Rutte.

El encuentro, que se extendió por cerca de dos horas y se realizó a puerta cerrada, se llevó a cabo en medio de crecientes tensiones entre Washington y varios aliados europeos por su nivel de apoyo en operaciones militares recientes en Medio Oriente.

Tras la reunión, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en el que cuestionó nuevamente la fiabilidad de la alianza. “La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar”, escribió el mandatario, quien también hizo referencia a Groenlandia, un tema que previamente generó fricciones con países aliados.

“NATO WASN’T THERE WHEN WE NEEDED THEM, AND THEY WON’T BE THERE IF WE NEED THEM AGAIN. REMEMBER GREENLAND, THAT BIG, POORLY RUN, PIECE OF ICE!!!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/xgEV8P1n4n — The White House (@WhiteHouse) April 8, 2026

Críticas por apoyo limitado en conflicto con Irán

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen después de semanas de reproches hacia miembros de la OTAN, a quienes ha acusado de no respaldar plenamente las acciones militares de Estados Unidos en el contexto del conflicto con Irán.

Entre las principales quejas de la Casa Blanca destacan el cierre del espacio aéreo por parte de algunos países europeos, la negativa a permitir el uso de bases militares para operaciones estadounidenses y la falta de despliegue naval en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global.

Incluso, Trump ha llegado a calificar a los aliados como “cobardes” y a describir a la OTAN como un “tigre de papel”, además de insinuar en varias ocasiones la posibilidad de que Estados Unidos abandone la organización.

Estas tensiones ocurren pese a que Washington ha sido históricamente el principal pilar militar de la alianza desde su creación en 1949, y en un momento en que se discute un aumento del gasto en defensa por parte de los países miembros hacia la próxima década.

NATO Secretary General Mark Rutte joined The Lead just moments after his White House meeting with President Trump and described the conversation as a ‘very frank, very open’ discussion and said President Trump is 'clearly disappointed' with NATO allies pic.twitter.com/abuhHFn1Ug — The Lead CNN (@TheLeadCNN) April 8, 2026

Rutte reconoce decepción, pero destaca apertura

Por su parte, Rutte ofreció una visión más matizada del encuentro. En entrevista con CNN, el secretario general reconoció que Trump está “claramente decepcionado” con la OTAN, pero subrayó que también se mostró dispuesto a escuchar.

“El presidente escuchó con atención nuestros argumentos sobre lo que está ocurriendo en Europa y en relación con Irán”, señaló Rutte, quien admitió que no todos los países aliados cumplieron con las expectativas de Washington.

El funcionario evitó confirmar si Trump planteó directamente la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la OTAN durante la reunión, aunque destacó que la organización atraviesa un proceso de transformación y que los países europeos están incrementando su compromiso en materia de defensa.

Antes de su encuentro con Trump, Rutte también sostuvo conversaciones con el secretario de Estado, enfocadas en la coordinación militar, la guerra en Ucrania y el reparto de responsabilidades dentro de la alianza.

La reunión en la Casa Blanca tuvo lugar un día después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego temporal de dos semanas, lo que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz. Este paso ha sido visto como un alivio para los mercados internacionales, dado que por esa vía transita una parte significativa del suministro energético mundial.

Pese a este avance, las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN evidencian un momento de incertidumbre sobre el futuro de la cooperación transatlántica y el papel de Washington dentro de la alianza.

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