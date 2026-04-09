4 signos del zodiaco sentirán con intensidad los efectos de Marte en Aries

Uno de los tránsitos astrológicos más importantes de 2026 ya está en marcha. Marte, el planeta de la acción, la energía y la determinación, ha ingresado en Aries, su signo regente, desde el 9 de abril hasta el 17 de mayo.

Este evento marca un periodo de empoderamiento, decisiones firmes y transformación personal que impactará a todos los signos, pero especialmente a cuatro de ellos.

Después de un periodo en Piscis, donde su energía se sentía dispersa y poco clara, Marte recupera su fuerza en Aries impulsando la iniciativa, el coraje y el deseo de avanzar sin miedo.

Este tránsito no solo despierta la ambición individual, sino que también genera cambios colectivos importantes, comentó la astróloga Narayana Montúfar en un artículo para Parade.

¿Por qué Marte en Aries es un tránsito tan poderoso?

En astrología, Marte simboliza la acción, la voluntad y la capacidad de luchar por lo que se desea.

Al entrar en Aries, su influencia se potencia al máximo, ya que este signo representa el inicio, la independencia y el liderazgo.

Además, en 2026 este tránsito se vuelve aún más relevante por la presencia de otros planetas como Saturno y Neptuno en Aries, lo que añade una mezcla de disciplina, intuición y visión espiritual.

Este tránsito invita a tomar decisiones valientes, defender ideas propias y actuar con determinación.

La energía de Marte en Aries impulsa a salir de la zona de confort y a iniciar nuevos caminos, especialmente en áreas donde antes había dudas o bloqueos.

Los signos que sentirán con mayor intensidad esta energía

Aunque todos los signos reciben esta influencia, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio serán los más impactados por este tránsito, experimentando cambios significativos en diferentes áreas de su vida.

1. Aries

Para Aries, este tránsito representa un renacimiento personal. Nuevas ideas, sueños y metas comienzan a tomar forma, especialmente alrededor del 12 de abril.

Es un momento ideal para actuar, pero también para planificar. Aunque la impulsividad es parte de su naturaleza, combinarla con estrategia será clave para alcanzar el éxito.

2. Libra

Libra experimentará una transformación en su forma de relacionarse. Este tránsito lo impulsa a dejar de complacer a los demás y comenzar a priorizar sus propias necesidades.

Las relaciones se vuelven más intensas, pero también más honestas. Establecer límites será fundamental para mantener el equilibrio emocional.

3. Cáncer

Cáncer verá un aumento en la actividad laboral. Nuevas responsabilidades y proyectos exigirán mayor compromiso y organización.

Este tránsito le ofrece la oportunidad de destacar profesionalmente, pero también le recuerda la importancia de no sobrecargarse. Establecer límites será esencial para evitar el agotamiento.

4. Capricornio

Capricornio enfrentará situaciones intensas en el ámbito familiar. Conversaciones importantes podrían generar confusión o tensión, especialmente a finales de abril.

Sin embargo, su capacidad para mantener la calma y analizar con claridad será clave para resolver conflictos. Este periodo le permitirá fortalecer sus relaciones desde la honestidad.

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