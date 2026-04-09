Chuwi logra el éxito de la mano de Bad Bunny

La historia de Chuwi tiene su origen en dos sucesos importantes: la educación musical de sus miembros mientras iban a la iglesia cuando eran niños, y la pandemia.

“La pandemia forzó a todo el mundo en el planeta a estar con la familia nuevamente en tiempos prolongados”, dijo Lorén Aldarondo, quien junto a sus hermanos Willy y Wester, y su amigo Adrián López, formaron la banda.

En ese entonces todos hacían algo distinto, como trabajar en bancos y estudiar. Pero cuando el mundo se detuvo debido a la emergencia de salud, la música se convirtió en el epicentro de esta familia. Lorén, que no tenía ninguna intención de ser artista, fue invitada por sus hermanos a cantar —ambos producían música desde que eran adolescentes—, y le encantó la experiencia.

La historia de Chuwi comenzó.

La banda originaria de Isabela, Puerto Rico, comenzó a subir sus canciones a las redes sociales y la internet hizo su magia. Primero la intención fue que los amigos y familiares escucharan sus temas, pero poco a poco su trabajo se dio a conocer de forma más amplia. Cuando regresaron a la universidad, una vez que se controló la pandemia, Chuwi recibió una invitación para cantar en vivo.

Oficialmente, la banda comenzó su carrera musical en 2021. Desde entonces, Chuwi ha tenido tiempo apenas para respirar. En su corta carrera ya han alcanzado hitos que usualmente están reservados para bandas más establecidas o veteranas, como su participación en el codiciado Tiny Desk, una serie de conciertos íntimos y acústicos producidos por NPR Music en Washington D.C.

Pero el mayor impulso lo recibieron de Bad Bunny, quien los llamó —sin conocerlos— para que colaboraran en el celebrado disco del cantante, “Debí tirar más fotos”, en la canción “Weltita”. Posteriormente, Bad Bunny los invitó a abrir sus conciertos por América Latina y los shows de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Lo que también comparten con la megaestrella es la preocupación por la isla. Chuwi le canta a la difícil situación por la que pasa Puerto Rico debido al desplazamiento de sus habitantes como resultado de la gentrificación.

“Creo que una de las razones principales por la cual nos contactó [Bad Bunny] para colaborar es un mensaje, un discurso que llevamos desde el principio de nuestra vida como banda”, dijo Lorén.

Hasta la fecha, Chuwi ha editado un EP, “Tierra”, y está preparando su primer álbum, que saldrá al mercado en los próximos meses; de este disco ya han estrenado varios termas.

También comenzarán una gira, esta vez solos, por Estados Unidos; se llamará Primavera Tour y recorrerá ciudades del este y oeste del país. También van a Canadá. Actuarán el 16 de abril en San Diego, el 23 de abril en Los Ángeles y el 24 de abril en Santa Ana.

“Estamos bien pumpeados [emocionados] por eso”, dijo Lorén.