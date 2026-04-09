Detienen a pastor de Carolina del Sur y a su esposa por abusar sexualmente de menores de acogida

Un pastor y su esposa fueron arrestados en Carolina del Sur tras la denuncia de un menor en acogida que aseguró haber sido víctima de abuso sexual y físico. Las autoridades creen que podría haber más víctimas.

Las autoridades arrestaron a Rodney Gibson y Kawiana Young, ambos de 50 años, tras la denuncia de un menor que aseguró haber sido víctima de abuso en su hogar de acogida, de acuerdo con WIS News 10.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Richland, Gibson enfrenta múltiples cargos, incluidos conducta sexual criminal en primer y segundo grado con un menor, además de otros delitos relacionados.

Acusaciones graves

De acuerdo con la investigación, Gibson habría abusado sexualmente de una víctima en repetidas ocasiones desde que tenía 15 años hasta que salió del sistema de acogida.

Además, otro menor declaró a los investigadores que también fue víctima de abuso sexual por parte de Gibson y de abuso físico por parte de Young.

El menor fue retirado del hogar y colocado bajo custodia protectora de emergencia.

Durante una audiencia el 20 de marzo, un juez ordenó inicialmente que el menor regresara al hogar de la pareja.

Sin embargo, tras nuevas entrevistas y la recopilación de más pruebas, las autoridades obtuvieron órdenes de arresto el 1 de abril y volvieron a retirar al menor del lugar.

Irregularidades en el sistema de acogida

Las autoridades señalaron que Young era madre de acogida con licencia entre 2021 y 2025 y tuvo a seis menores bajo su cuidado.

No obstante, el Departamento de Servicios Sociales indicó que Young no informó que estaba casada ni que Gibson vivía en la vivienda, lo que representa una violación de los requisitos del programa.

Ambos fueron liberados bajo fianza el 2 de abril mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades creen que podría haber más víctimas y han pedido a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades.

Gibson es pastor en una iglesia local, mientras que Young dirige un centro de cuidado infantil, lo que ha incrementado la preocupación en la comunidad.

Sigue leyendo:

–Carolina del Sur realizó otra ejecución por fusilamiento, la segunda en 15 años

–Adolescentes acusados de iniciar incendio forestal en Parque Estatal de Carolina del Sur

–Ejecutan con un pelotón de fusilamiento a un condenado a muerte en EE.UU.