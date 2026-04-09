Horóscopo de hoy para Escorpio del 9 abril de 2026

La comunicación podría trabarse, especialmente con compañeros de trabajo. También es posible que algunos trámites se demoren. Si recibes una negativa del otro lado, no intentes forzar la situación. Respira hondo y busca una alternativa más acorde a las circunstancias.

Horóscopo de amor para Escorpio En tú vida romántica eres capaz de hacer posibles todas tus ideas y sueños, pero asegúrate de no tomar a tu pareja como algo seguro. Discute tus planes bien, de antemano y si es necesario tienes que estar listo para comprometerte. Si eres muy apresurado y eso muestras, solo complicas más tu vida de lo que necesita ser.

Horóscopo de dinero para Escorpio Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.