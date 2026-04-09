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Horóscopo de hoy para Escorpio del 9 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 9 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

La comunicación podría trabarse, especialmente con compañeros de trabajo. También es posible que algunos trámites se demoren. Si recibes una negativa del otro lado, no intentes forzar la situación. Respira hondo y busca una alternativa más acorde a las circunstancias.

Horóscopo de amor para Escorpio

En tú vida romántica eres capaz de hacer posibles todas tus ideas y sueños, pero asegúrate de no tomar a tu pareja como algo seguro. Discute tus planes bien, de antemano y si es necesario tienes que estar listo para comprometerte. Si eres muy apresurado y eso muestras, solo complicas más tu vida de lo que necesita ser.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

¡Placer es tu segundo nombre! La otra cara es que tu solo estas pensando en tus propias necesidades cuando haces el amor y descuidas las necesidades de tu pareja. Dale una sorpresa con un delicioso gusto erótico o compra algunos juguetes sexuales para volverla loca. No hay limites en esta forma de disfrutar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Escorpio Horóscopo de hoy
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