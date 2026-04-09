Meghan Trainor responde a las críticas por usar vientre de alquiler para tener a su hija

La cantante Meghan Trainor abordó la polémica alrededor de los comentarios negativos que surgieron tras el nacimiento de su tercera hija, Mikey Moon, quien llegó al mundo a través de una madre sustituta.

En una reciente entrevista en el podcast de Kylie Kelce, “Not Gonna Lie”, la intérprete abrió su corazón sobre el proceso, la alegría de la maternidad y el impacto que tuvieron en ella las duras críticas de algunos de sus seguidores.

Trainor defendió su decisión y elogió a la mujer que hizo posible este sueño. “Fue una campeona”, dijo sobre la madre sustituta, con quien mantuvo una comunicación constante durante todo el proceso.

Gracias a ello, la cantante pudo estar “más presente” tras el parto, al no tener que recuperarse de una cesárea como en sus embarazos anteriores.

Pese a esto, una ola de comentarios negativos inundó sus redes sociales, ya que afirmó que leyó críticas que afirmaban que había puesto ese nombre a su hija por haber venido de “un vientre de alquiler”.

Además, criticaron la fotografía que usó en ese momento, ya que parecía que ella era la que había dado a luz a la bebé, de acuerdo a la interpretación de algunos seguidores.

Sobre esto, reveló comentarios que la dejaron perpleja, como cuando algunas madres se “enfadaron” con ella por aparecer en ropa de hospital en la foto que publicó tras dar a luz. “Cuando hice el contacto piel con piel, me preguntaron: ‘¿Por qué finges que diste a luz?'”, relató.

Fue entonces cuando decidió desconectar. “Cuando oí que creían que le había puesto el nombre por gestación subrogada, pensé: ‘Ya sé con quién estoy tratando. Me da igual su opinión’“, sentenció.

“Lloraba cada noche”

Confesó que para ella el impacto emocional fue profundo, ya que pensaba que Internet la odiaba.

“Cada noche lloraba desconsoladamente, llena de preocupación. Quería que mi hija viniera a este mundo sin que nadie la atacara por cómo llegó”, mencionó.

Durante la entrevista, explicó que no estuvo sola en este proceso. Contó con el respaldo de su equipo, su terapeuta y, sobre todo, su esposo, el actor Daryl Sabara. “Mi esposo me dijo: ‘Sinceramente, si alguien dice alguna tontería, tus fans vienen a defenderte'”, compartió.

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