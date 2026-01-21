Meghan Trainor da la bienvenida a su hija mediante vientre de alquiler

La cantante Meghan Trainor anunció el nacimiento de su tercer hijo junto al actor Daryl Sabara, la primera niña, nacida mediante gestación subrogada. La noticia fue dada a conocer por medio de una emotiva publicación en redes sociales que conmovió a su comunidad digital de más de 18 millones de seguidores.

Junto a una emotiva fotografía donde sostiene en brazos a su pequeña, la intérprete de “All About That Bass” compartió su felicidad por la llegada de la nueva integrante de su familia el pasado 18 de enero y agradeció al equipo médico que lo hizo posible.

“Nuestra niña Mikey Moon Trainor finalmente ha llegado al mundo gracias a nuestra increíble supermujer sustituta“, dijo para comenzar su mensaje. “Tuvimos conversaciones interminables con nuestros médicos en este viaje y esta fue la manera más segura para nosotros de poder seguir creciendo nuestra familia”, añadió.

Asimismo, Meghan Trainor compartió que sus pequeños Riley y Barry, de 3 y 2 años, son los más felices con la oportunidad de convertirse en hermanos de una niña: “Han estado tan emocionados, que incluso pudieron elegir su segundo nombre”, contó.

Para finalizar su mensaje, la artista indicó que su enfoque se encuentra en disfrutar de esta nueva etapa en familia: “Estamos en la luna enamorados de esta preciosa bebé (…) Vamos a disfrutar de nuestro tiempo en familia ahora, los amo a todos”, señaló.

Las reacciones a esta noticia no se hicieron esperar, haciendo que la sección de comentarios bajo su post se llenara de felicitaciones por parte de sus fanáticos más fieles, así como de una que otra celebridad.

“Estoy tan feliz por ustedes”, “Muchas felicidades”, “Disfruta cada momento con tu hermosa y hermosa familia”, “Mantuviste este secreto tan bien que estoy sorprendida”, “Tal vez Mikey sea una copia de ti esta vez” y “Te mereces toda la felicidad del mundo, reina”, son algunas de las respuestas que se generaron en la web.

Seguir leyendo:

• Conoce la mansión de Encino que Meghan Trainor vende por casi $12 millones de dólares

• Así es la sencilla casa de Los Ángeles que Meghan Trainor vende por $2,400,000 de dólares

• A sus 29 años Meghan Trainor planea tener más hijos