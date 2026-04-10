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Descubren túnel en Sonora que sería usado para contrabando y tráfico de personas hacia EE.UU.

El pasadizo se ubica en la ciudad de Nogales y se trata de una excavación rústica con una profundidad de 4.5 metros y una longitud de 79 metros

Narcotúnel

En el lugar fue detenida una persona, a quien se le aseguraron 21 cartuchos útiles. Crédito: Gabinete de Seguridad | Cortesía

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Por  La Opinión

Derivado de trabajos de inteligencia y labores de campo realizadas por autoridades de Sonora, en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN), se descubrió e inhabilitó un túnel con dirección hacia Estados Unidos y detuvieron a una persona.

Según un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad, el pasadizo se ubica en la ciudad de Nogales y se trata de una excavación rústica con una profundidad de 4.5 metros y una longitud de 79 metros, con dirección hacia la frontera y sin salida habilitada.

Además, se informó que a la persona detenida, que realizaba labores de vigilancia para un grupo criminal, se le incautaron 21 cartuchos útiles.

Las autoridades continuarán con las investigaciones, mientras que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Embajador de EE.UU. expresa reconocimiento

Tras darse a conocer el hallazgo de este túnel, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la colaboración bilateral para detener a quienes trafican drogas, armas y personas, asegurando que “no tienen dónde esconderse” y deben rendir cuentas.

El funcionario añadió que el trabajo conjunto incluye operaciones por tierra, mar y bajo tierra. Según el embajador, el objetivo es proteger a la población y mantener seguras las comunidades de ambos países.

“Ya sea por tierra, mar o incluso bajo tierra, quienes trafican drogas, armas y personas están siendo detenidos. Cuando trabajamos juntos, no tienen dónde esconderse” afirmó Johnson en redes sociales.

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