Descubren túnel en Sonora que sería usado para contrabando y tráfico de personas hacia EE.UU.

Derivado de trabajos de inteligencia y labores de campo realizadas por autoridades de Sonora, en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN), se descubrió e inhabilitó un túnel con dirección hacia Estados Unidos y detuvieron a una persona.

Según un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad, el pasadizo se ubica en la ciudad de Nogales y se trata de una excavación rústica con una profundidad de 4.5 metros y una longitud de 79 metros, con dirección hacia la frontera y sin salida habilitada.

Además, se informó que a la persona detenida, que realizaba labores de vigilancia para un grupo criminal, se le incautaron 21 cartuchos útiles.

Las autoridades continuarán con las investigaciones, mientras que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

En Nogales, Sonora, resultado de trabajos de inteligencia, en una operación coordinada con @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SonoraSeguridad, se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, con dirección hacia Estados… pic.twitter.com/k3jOLOGQHs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 9, 2026

Embajador de EE.UU. expresa reconocimiento

Tras darse a conocer el hallazgo de este túnel, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la colaboración bilateral para detener a quienes trafican drogas, armas y personas, asegurando que “no tienen dónde esconderse” y deben rendir cuentas.

El funcionario añadió que el trabajo conjunto incluye operaciones por tierra, mar y bajo tierra. Según el embajador, el objetivo es proteger a la población y mantener seguras las comunidades de ambos países.

“Ya sea por tierra, mar o incluso bajo tierra, quienes trafican drogas, armas y personas están siendo detenidos. Cuando trabajamos juntos, no tienen dónde esconderse” afirmó Johnson en redes sociales.

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