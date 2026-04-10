El joven que mató a 2 maestras en un colegio de Michoacán fue desarmado por sus compañeros

Un video de seguridad obtenido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) captó el momento exacto en que alumnos de la preparatoria Antón Makárenko sometieron y despojaron del arma a Osmar “N”, el adolescente señalado por el feminicidio de dos profesoras ocurrido en marzo.

Las imágenes, presentadas el jueves por el fiscal Carlos Torres Piña durante una conferencia encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, evidencian la rápida reacción de los jóvenes para evitar una nueva agresión dentro del plantel ubicado en este municipio.

En la grabación se observa cómo el agresor, vestido completamente de negro, ingresa al área de sanitarios de la institución con la aparente intención de disparar contra otro estudiante. Segundos después, dos compañeros lo confrontan y forcejean con él hasta arrebatarle un rifle de asalto calibre 5.56.

Mientras uno de los jóvenes inmoviliza a Osmar en el suelo, el otro toma el arma y se aleja unos metros por el pasillo, en lo que las autoridades interpretaron como un intento de ponerla a resguardo mientras llegaba el auxilio. El adolescente finalmente fue amarrado con cuerdas y cables por la propia comunidad escolar, quienes lo mantuvieron controlado hasta el arribo de la policía municipal.

El fiscal Carlos Torres Piña reconoció públicamente la valentía de los estudiantes que intervinieron. “Su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad”, declaró el funcionario.

#Videoviral fue como estudiantes de la preparatoria #Makárenko, en #Michoacán, lograron someter y desarmar a Osmar “N”, presunto responsable del asesinato de dos maestras, el pasado 24 de marzo. pic.twitter.com/21Yhzbq5b2 — Jorge Barrientos (@jorgereportero1) April 9, 2026

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la FGE, el ataque inicial ocurrió cerca de las 10:00 horas en la recepción del colegio. Las víctimas mortales fueron identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla.

La investigación ministerial sostiene que Osmar trasladó el arma oculta en un estuche de guitarra desde su domicilio, donde residía con su madre y su padrastro (este último presuntamente elemento de una corporación federal), lo que apunta a una planeación meticulosa del doble crimen.

Sagrero Chávez murió de manera instantánea al recibir los primeros impactos, mientras que Madrigal Bedolla intentó refugiarse sin éxito.

Según reportes del semanario Zeta Tijuana, las líneas de investigación se han fortalecido con el análisis de plataformas digitales y entornos sociales del menor. La fiscalía identificó que Osmar habría mostrado afinidad en redes sociales con grupos radicales conocidos como “incel” (célibes involuntarios), donde incluso difundió imágenes posando con el arma utilizada en la agresión.

La autoridad ministerial trabaja en la determinación de responsabilidades penales para los adultos que permitieron que el adolescente tuviera acceso al armamento.

Dada su condición de menor de edad, el acusado podría enfrentar una pena máxima de tres años de internamiento, un límite que ha generado la exigencia de las familias de las víctimas para que sea juzgado conforme a criterios de adultos.

Ante este escenario, el gobernador Ramírez Bedolla ha planteado públicamente la necesidad de una reforma al sistema penal para menores infractores en casos de delitos graves.

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