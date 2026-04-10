Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este viernes 10 de abril

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para vivir un viernes con el cielo prácticamente nublado. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 9.32 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 83 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:29 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:21 h. En total tendremos 13 horas de sol a lo largo de este viernes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas variarán entre los 54 y los 70 grados Fahrenheit (12 y 21ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 92% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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