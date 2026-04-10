¿Qué contiene tu píldora de aceite de pescado?





CR analizó suplementos de aceite de pescado de marcas como CVS, GNC, Nordic Naturals y The Vitamin Shoppe para detectar metales pesados ​​y rancidez, así como para verificar las afirmaciones de sus etiquetas.

Algunas de las píldoras de aceite de pescado que analizamos mostraron signos de rancidez; otras contenían menos ácidos grasos omega-3 de lo que indicaban sus etiquetas.

By Catherine Roberts

A los estadounidenses les encantan los suplementos de aceite de pescado. Se encuentran entre los cinco suplementos más populares en los Estados Unidos, según una encuesta de CR representativa a nivel nacional realizada a 2,272 adultos estadounidenses en febrero de 2026, en la que aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses afirmó haber tomado aceite de pescado en los últimos 12 meses.

La promesa de las píldoras es que permiten obtener fácilmente una dosis diaria de ácidos grasos omega-3, sustancias presentes en pescados grasos como el salmón que desempeñan una variedad de funciones importantes en el organismo y se asocian con un menor riesgo de padecer problemas cardiovasculares.

La realidad es que estos suplementos probablemente solo ofrezcan unos beneficios mínimos para la salud, y únicamente para personas con ciertos problemas de salud. Para la mayoría de la gente, las píldoras de aceite de pescado no reducirán significativamente el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según los resultados de importantes ensayos clínicos que compararon los resultados de miles de personas a las que se les administró un suplemento o un placebo.

Es más, estas píldoras pueden costar más de $30 al mes, y diversos estudios realizados a lo largo de los años han suscitado inquietudes respecto a que podrían exponer a los consumidores a sustancias químicas nocivas, tales como los bifenilos policlorados (PCB); contaminantes que persisten en el medio ambiente y que, potencialmente, pueden causar cáncer y otros problemas de salud.

Para averiguar más sobre qué es lo que realmente los estadounidenses están obteniendo en cada píldora, CR analizó 20 suplementos populares de aceite de pescado. 16 de ellos cumplieron con todos nuestros estándares de seguridad y calidad. Sin embargo, si bien nuestras pruebas revelaron que la mayoría de los productos analizados no presentaban niveles preocupantes de ninguno de los contaminantes que verificamos, uno de ellos no cumplió con lo declarado en su etiqueta, y otros contenían aceite que podría haberse vuelto rancio.

A continuación, te mostramos lo que necesitas saber sobre nuestras pruebas más recientes de píldoras de aceite de pescado, así como lo que estos suplementos pueden (y no pueden) hacer por tu salud.

Contaminantes en el aceite de pescado

Debido a la contaminación del agua, los peces pueden acumular diversos contaminantes tóxicos. Entre ellos se incluyen las dioxinas y los PCB, así como metales pesados ​​como el plomo y el mercurio. Esta es, en parte, la razón por la cual CR ha analizado periódicamente las cápsulas de aceite de pescado a lo largo de los años; para verificar si los contaminantes tóxicos que a veces se encuentran en los peces también están llegando a los suplementos de aceite de pescado, según señala Tunde Akinleye, investigador de seguridad alimentaria de CR.

Existe otra preocupación fundamental en relación con el aceite de pescado: la rancidez. Los ácidos grasos insaturados presentes en el aceite de pescado, incluidos los ácidos grasos omega-3 EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico), reaccionan fácilmente con el oxígeno, un proceso conocido como oxidación. Esto puede causar rancidez, el mismo fenómeno que puede ocurrir con alimentos grasos caducados, tales como los aceites de cocina y los frutos secos.

Investigaciones anteriores han detectado señales de oxidación en las cápsulas de aceite de pescado; sin embargo, puede resultar difícil determinar cuándo una cápsula (o incluso un frasco entero) se ha vuelto rancia.

No está del todo claro qué implica exactamente para la salud el consumo de aceite de pescado rancio. El aceite en este estado tiene un sabor desagradable, según Tod Cooperman, presidente y fundador de ConsumerLab.com, entidad que analiza periódicamente diversos suplementos en busca de contaminantes, incluidas las píldoras de aceite de pescado. Además, existe lo que Cooperman denomina el “factor eructo”. Los eructos son un efecto secundario común de los suplementos de omega-3 y, cuando estos están rancios, la experiencia puede resultar mucho más desagradable. Asimismo, el consumo de cualquier tipo de aceite rancio podría potencialmente provocar algunos síntomas digestivos molestos.

Lo que revelaron las pruebas de CR

Para nuestras pruebas más recientes de suplementos de omega-3, seleccionamos 20 píldoras populares de aceite de pescado y las analizamos en busca de dioxinas, PCB, parafinas cloradas, arsénico, cadmio, plomo y mercurio. También verificamos si los niveles de EPA y DHA coincidían con las afirmaciones de la etiqueta de cada producto, y analizamos sus niveles de oxidación. Comprobamos además que cada producto cumpliera con los estándares de la USP respecto al tiempo que tardan los suplementos en descomponerse en el organismo (la Farmacopea de los Estados Unidos, o USP, es una organización independiente que establece estándares ampliamente aceptados para los suplementos). Analizamos dos o tres muestras de cada marca, provenientes de al menos dos lotes distintos. Realizamos nuestras pruebas entre enero y mayo de 2025 con productos adquiridos en el otoño de 2024; estos análisis representan una instantánea de ese momento específico.

La buena noticia: 16 de las marcas cumplieron con todos nuestros estándares de calidad y seguridad. Además, algunos aspectos de la seguridad del aceite de pescado han mejorado desde la última vez que analizamos estos suplementos en 2012; en aquella ocasión, cuatro dieron positivo en al menos una muestra por niveles de PCB que superaban nuestro umbral de preocupación, el cual se basa en la Proposición 65 de California. En esta ocasión, ninguna marca superó dichos niveles.

No obstante, también hallamos algunos resultados preocupantes en algunas áreas clave.

Rancidez. Tres de los productos que analizamos presentaban niveles de oxidación que excedían el límite de oxidación total establecido por la Global Organization for EPA and DHA Omega-3s (GOED), un grupo representativo de la industria. Según Akinleye, dicha oxidación es un indicio de que se trata de productos de menor calidad que podrían estar rancios. (Ninguno de estos productos había vencido al momento de realizarse las pruebas).

En varios casos, no pudimos extraer conclusiones definitivas sobre los niveles de oxidación de ciertos productos, dado que estos contienen aceite de limón y otros saborizantes específicos que pueden interferir con las pruebas de oxidación. Actualmente no existe ninguna alternativa a estas pruebas de oxidación; por lo que no podemos afirmar con certeza si estos suplementos presentaban indicios de rancidez. Sin embargo, cumplieron con todas las demás pruebas de calidad y seguridad de CR, por lo que nuestros expertos siguen considerándolos productos de alta calidad.

Afirmaciones de la etiqueta sobre el EPA y el DHA. Para cumplir con nuestro estándar mínimo de calidad respecto a las afirmaciones de la etiqueta, los productos debían contener al menos el 90% de la cantidad de EPA y DHA indicada en el etiquetado. Un producto no alcanzó este nivel: nuestras muestras de Qunol Ultra Omega-3 Mini Softgels 1000 mg promediaron solo el 83% de la cantidad de EPA declarada en la etiqueta, y solo el 85% de la cantidad declarada de ácidos grasos omega-3 totales.

Cantidades mínimas de metales pesados ​​y contaminantes. Todos los suplementos que analizamos cumplieron con nuestros estándares para los contaminantes evaluados. Dichos estándares se basan en los niveles establecidos por diversas agencias de salud pública, incluidos los niveles de la Proposición 65 de California para el plomo y los PCB totales, los límites de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para las dioxinas y las parafinas, y los límites de la Agencia de Protección Ambiental para el metilmercurio. (Para obtener más información sobre nuestros métodos de prueba y estándares, consulta nuestra metodología detallada).

Aun así, detectamos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. Casi la mitad de los suplementos que analizamos contenían pequeñas cantidades de plomo, y todos presentaban trazas de dioxinas y PCB. Sin embargo, todos estos niveles se situaban por debajo de los estrictos parámetros de referencia que utilizamos para nuestras evaluaciones.

Las empresas de suplementos responden

Nos pusimos en contacto con los fabricantes cuyos productos no contenían la cantidad de EPA y DHA declarada en sus etiquetas, o bien superaban el estándar de CR en cuanto a oxidación, lo cual indica una posible rancidez. Solicitamos información sobre sus procedimientos de pruebas y control de calidad, así como cualquier comentario respecto a nuestros hallazgos.

En nuestras pruebas, descubrimos que los suplementos de Qunol contenían solo el 83% del EPA y el 85% del total de omega-3 declarados en la etiqueta. La empresa cuestionó nuestros hallazgos, argumentando que la prueba que utilizamos no es adecuada para evaluar los niveles de omega-3, dado que la presencia de aceite de limón puede interferir con ella. Sin embargo, si bien el aromatizante de aceite de limón puede afectar los resultados de las pruebas de niveles de oxidación, los expertos de CR no tienen conocimiento de ninguna evidencia que indique que los aceites aromatizantes puedan afectar los resultados de las pruebas sobre el contenido de ácidos grasos omega-3. Solicitamos a Qunol que proporcionara dicha evidencia, pero no recibimos respuesta por parte de la empresa.

También nos pusimos en contacto con las empresas cuyos suplementos mostraron signos de rancidez. Una de ellas fue Costco (Kirkland), que no respondió a nuestros mensajes.

Nature Made sí contestó y afirmó que sus propias pruebas, realizadas a los mismos números de lote que analizó CR, revelaron que sus suplementos cumplían con nuestros estándares respecto a los indicadores de oxidación.

California Gold Nutrition también respondió y nos comunicó que había suspendido temporalmente la venta de los números de lote que analizamos de sus cápsulas blandas de aceite de pescado omega-3 para niños (Kids Omega-3 Fish Oil Softgels). La empresa nos informó que está revisando los datos de sus pruebas originales correspondientes a estos lotes y que está volviendo a analizar algunas muestras.

La evidencia sobre los suplementos de aceite de pescado

Años de investigación en nutrición han demostrado que las dietas ricas en ácidos grasos omega-3 parecen ser más beneficiosas para la salud cardiovascular de las personas que aquellas con bajos niveles de estas sustancias, según el doctor Donald Lloyd-Jones, investigador principal del Framingham Heart Study en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y líder científico de los servicios de investigación clínica de la Asociación Americana del Corazón. Otros estudios también han hallado que las personas con niveles más elevados de EPA y DHA en la sangre tienden a presentar un menor riesgo de sufrir ataques cardíacos, cardiopatía coronaria y otros problemas.

Entonces no es de extrañar que las personas recurran a suplementos con EPA y DHA en un esfuerzo por mejorar su salud cardíaca.

Y los omega-3 desempeñan funciones cruciales en el organismo. Por ejemplo, ayudan a conformar la estructura de las membranas celulares; además, el cuerpo los utiliza para formar moléculas que cumplen una amplia gama de funciones en el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico y otras áreas. Sin embargo, si bien el consumo regular de pescado graso, que no sea frito, se ha asociado de manera consistente con un menor riesgo de mortalidad de origen cardíaco, enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares, la evidencia resulta menos concluyente en lo que respecta a los beneficios de obtener los omega-3 exclusivamente a través de suplementos. Según sugieren las investigaciones, estas píldoras podrían no resultar realmente beneficiosas para la población general, aunque algunas personas con ciertos problemas cardiovasculares preexistentes sí podrían obtener algún beneficio.

Un análisis independiente de 86 ensayos controlados de manera aleatoria, publicado en 2020, reveló que las personas que tomaron un suplemento de aceite de pescado no presentaron un menor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular ni de fallecer por enfermedades cardiovasculares, en comparación con aquellas que tomaron una píldora de placebo o siguieron su dieta habitual. Los investigadores sí hallaron que las personas que tomaron píldoras de aceite de pescado podrían tener una menor probabilidad de sufrir un infarto; sin embargo, la diferencia fue tan leve que los autores señalaron que no podía atribuirse de manera concluyente al aceite de pescado. Los autores escribieron que los suplementos de omega-3 “probablemente no resulten útiles para prevenir o tratar las enfermedades cardiovasculares”.

Lloyd-Jones coincide con esta postura. En lo que respecta a la población general, afirma: “No hemos observado que la suplementación con ácidos grasos omega-3 reduzca el riesgo de enfermedades cardiovasculares”.

Lloyd-Jones señala que, si bien los ensayos clínicos anteriores sobre las píldoras de aceite de pescado mostraron un beneficio más significativo para las personas con una enfermedad cardiovascular preexistente, los ensayos más recientes no han revelado las mismas ventajas. Esto podría deberse, en parte, a que las estatinas y otros medicamentos para reducir el riesgo se utilizan ahora de forma rutinaria en pacientes que han sufrido un infarto previo u otros eventos coronarios, dice. Tal circunstancia haría difícil detectar los efectos mucho más tenues que pudieran tener los suplementos.

Además, existe una posible desventaja: cierta evidencia sugiere que, en personas sanas, el uso regular de suplementos de omega-3 podría aumentar el riesgo de padecer ciertos problemas cardiovasculares, tales como la fibrilación auricular y el accidente cerebrovascular.

¿Quién debería considerar tomar suplementos de aceite de pescado?

Algunos grupos de personas podrían obtener ciertos beneficios de la suplementación con aceite de pescado, aunque la solidez de la evidencia varía según los diferentes grupos.

Personas con niveles muy elevados de triglicéridos. Algunas de las pruebas más sólidas sobre los beneficios del aceite de pescado guardan relación con la reducción de los triglicéridos. En el caso de las personas que ya padecen una enfermedad cardiovascular y presentan niveles muy elevados de triglicéridos (superiores a 500 mg/dL, según Lloyd-Jones), la suplementación con omega-3 parece resultar beneficiosa. No obstante, el objetivo principal en estos casos es reducir el riesgo de pancreatitis asociado a unos niveles de triglicéridos tan elevados, explica Lloyd-Jones. En estas situaciones, dice, resulta fundamental utilizar un suplemento de aceite de pescado de venta bajo receta médica (algo que abordaremos más adelante).

Personas con enfermedades cardíacas preexistentes. La recomendación de la Asociación Americana del Corazón sobre los suplementos de aceite de pescado refleja el escaso beneficio potencial para las personas que ya padecen problemas cardíacos. La organización hace hincapié en el consumo de más pescado graso como la mejor fuente de omega-3, pero también reconoce los suplementos como una opción razonable para la reducción del riesgo en personas con enfermedades cardíacas preexistentes (particularmente debido a que conllevan un bajo riesgo de efectos secundarios).

Personas con enfermedad renal en etapa terminal que reciben diálisis de mantenimiento. En un ensayo reciente controlado de manera aleatoria publicado en el New England Journal of Medicine, investigadores administraron píldoras diarias de aceite de pescado o de placebo a 1,228 personas que se sometían a tratamientos de diálisis debido a una enfermedad renal en etapa terminal. Aquellos que recibieron los suplementos de aceite de pescado experimentaron una menor tasa de eventos cardiovasculares graves, incluidos ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muerte.

Personas con afecciones inflamatorias. También existen algunas pruebas que demostrarían que suplementos de omega-3 podrían tener ciertos efectos antiinflamatorios que resultarían útiles para personas con artritis reumatoide y otras afecciones inflamatorias, tales como el lupus o la esclerosis múltiple.

Qué deben hacer los consumidores

Consume pescado de manera abundante. La Asociación Americana del Corazón recomienda consumir dos porciones de pescado a la semana, especialmente pescados grasos como el salmón, las anchoas, el arenque, la caballa, las sardinas, el atún rojo, las ostras y los mejillones. Esta es, con diferencia, la mejor manera de obtener una cantidad suficiente de ácidos grasos omega-3 en tu dieta.

Elige suplementos de mayor calidad. Si decides tomar suplementos de aceite de pescado de venta libre, los expertos en seguridad alimentaria de CR recomiendan elegir productos que cumplan con todos nuestros estándares de calidad y seguridad. Esto te dará mayores probabilidades de adquirir un producto que no esté rancio y que contenga la cantidad de omega-3 que declara en su etiqueta.

Prolonga la vida útil de tus suplementos. Almacena los suplementos de aceite de pescado en un armario fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Considera suplementos con receta para necesidades médicas. Si tienes previsto tomar aceite de pescado por una razón médica concreta, como tener los triglicéridos elevados, consulta a tu médico acerca de los suplementos de venta con receta. Los medicamentos recetados deben cumplir requisitos de calidad y seguridad más estrictos que los suplementos.

Probablemente puedas prescindir de administrar suplementos de aceite de pescado a los niños. Las píldoras de aceite de pescado se comercializan ampliamente, tanto para adultos (más allá de los grupos con afecciones preexistentes mencionados anteriormente) como para niños. Dos de los productos que analizamos están dirigidos específicamente a los niños. Legalmente, los suplementos no pueden afirmar que tratan ninguna afección específica; por ello, las afirmaciones que figuran en las etiquetas de estos productos son deliberadamente vagas. Por ejemplo, Nordic Naturals afirma que su suplemento Children’s DHA “favorece el desarrollo cerebral”. Diversos estudios han investigado el uso de suplementos de omega-3 para tratar una variedad de afecciones, entre ellas el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el asma y las alergias. Sin embargo, la evidencia disponible resulta, hasta la fecha, inconclusa. Por ejemplo, algunos análisis que recopilaron resultados de ensayos controlados de manera aleatoria han sugerido que los suplementos de omega-3 podrían contribuir a aliviar los síntomas del TDAH en niños, mientras que otros han concluido que no surtieron efecto alguno sobre dichos síntomas. Es más, estas píldoras no se mencionan en absoluto en las exhaustivas directrices clínicas de la Academia Estadounidense de Pediatría sobre el tratamiento del TDAH en la infancia.

En general, si buscas mejorar tu salud cardíaca, realizar ajustes en tus hábitos, como por ejemplo llevar una dieta equilibrada y reducir el sedentarismo, probablemente te resulte más beneficioso que tomar suplementos de omega-3. Como afirma Lloyd-Jones: “Es un acto de soberbia creer que podemos reducir un patrón de alimentación saludable a una simple píldora”.

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