Google Messages estrena carpeta de papelera: nunca más perderás un mensaje por accidente

¿Cuántas veces has borrado un mensaje de texto sin querer y luego te has arrepentido? Ese problema, que ha acompañado a los usuarios de Android desde siempre, finalmente tiene solución. Google Messages acaba de lanzar de forma masiva su nueva carpeta Trash (Papelera), una función que actúa como red de seguridad para todos tus chats eliminados. Y sí, es tan útil como suena.

La novedad ya está disponible para todos los usuarios con la versión estable 20260327_00_RC00 de la aplicación , así que si no la ves aún, actualiza Google Messages desde la Play Store y listo.

¿Qué es la carpeta Trash de Google Messages y cómo funciona?

Antes de esta actualización, eliminar una conversación en Google Messages era definitivo y sin vuelta atrás. Un toque de más y adiós para siempre a ese hilo de mensajes. Ahora, la dinámica cambió por completo.

Cuando borras un chat, este no desaparece de inmediato: se mueve automáticamente a la carpeta Papelera, donde permanece durante 30 días antes de ser eliminado permanentemente. Ese mes de gracia es suficiente para que reconsideres si realmente querías borrar esa conversación o si fue un error.

Al momento de mover un mensaje a la papelera, la app te muestra un aviso: “El chat se eliminará después de 30 días” , para que siempre tengas presente cuánto tiempo tienes para recuperarlo. Nada de sorpresas desagradables.

Eso sí, hay una excepción importante: los dispositivos Android Go tienen un período de gracia de solo 7 días en lugar de 30, con el objetivo de ahorrar espacio de almacenamiento. Si usas un teléfono de gama de entrada con Android Go, tendrás que actuar más rápido.

¿Dónde encuentro la carpeta Papelera en Google Messages?

Encontrar esta nueva sección es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

Abre Google Messages en tu Android Toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha En el menú desplegable, verás la opción Trash (Papelera) justo debajo de “Archivados”

Dentro de la carpeta, puedes ver cuántos mensajes tiene cada conversación guardada en la papelera. Desde ahí tienes dos opciones principales: eliminar todo de forma permanente con “Delete all”, o restaurar conversaciones individuales o todas a la vez directamente a tu lista principal de chats. Rápido, simple y sin complicaciones.

¿Qué pasa si recibes un mensaje nuevo en un chat que está en la papelera?

Este es uno de los detalles más interesantes de la función. Si alguien te envía un nuevo mensaje a una conversación que ya mandaste a la papelera, Google Messages no mezcla el contenido nuevo con el antiguo. En cambio, aparece un nuevo hilo en tu lista principal de chats solo con el mensaje reciente, mientras que los mensajes anteriores siguen descansando en la papelera.

Es una solución bastante inteligente que evita confusiones y mantiene todo organizado. No tendrás que rebuscar entre chats eliminados para encontrar lo nuevo, ni perderás mensajes importantes por estar en la papelera.

Esta actualización llega después de que Google anunciara la función el mes pasado , y ahora ya está disponible de forma masiva para prácticamente todos los usuarios. Vale la pena mencionar que Google Messages sigue consolidándose como la app de mensajería dominante en Android: recientemente alcanzó los 10,000 millones de descargas en la Play Store , una cifra que habla por sí sola de su alcance global.

Si aún no has visto la carpeta Trash en tu dispositivo, actualiza la app a la última versión disponible. Es un cambio pequeño en apariencia, pero que en el día a día marca una diferencia real para cualquiera que alguna vez haya borrado algo sin querer, que básicamente somos todos.

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