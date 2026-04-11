San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este sábado 11 de abril. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 52%.

La presión atmosférica media será de 1022.0 hPa, una medición que irá en aumento. El amanecer será a las 07:12 h y el crepúsculo será a las 19:58 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 70 y los 79 grados Fahrenheit (21 y 26ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

En verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

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