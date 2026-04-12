El ultranacionalista, Viktor Orbán, reconoce su derrota electoral en Hungría y felicita al ganador Péter Magyar

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.

“Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar”, dijo ante sus seguidores el mandatario magiar, cuyo partido Fisdez, obtuvo solo 56 de 199 escaños, con el 60 % de los votos escrutados, frente a los 136 de Tisza, la formación de Magyar.

Péter Magyar, ganador de las elecciones legislativas con su partido Tisza y futuro primer ministro de Hungría, es un político que con su discurso conservador y crítico con la corrupción logró canalizar el hartazgo de los húngaros y poner fin a los 16 años de hegemonía del todopoderoso primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Este carismático jurista de 45 años, que hasta 2024 apenas era conocido, ha irrumpido con tal fuerza en el panorama político del país centroeuropeo que desde hace más de un año ya lideraba las encuestas de opinión.

Su ascenso se apoya tanto en su conocimiento interno del sistema del partido gobernante Fidesz como en una comunicación que combina cercanía, un claro discurso anticorrupción y una imagen moderna que contrasta con la del veterano mandatario de 62 años.

Magyar se presenta como conservador, defensor de la familia, la nación y el cristianismo, aunque con una clara orientación europeísta y más abierto que el ultraconservador Orbán.

El conservador Péter Magyar gana las elecciones en Hungría. Crédito: Darko Bandic | AP

Estilo juvenil de Péter Magyar

Ese perfil, modernizador en lo económico y conservador en lo social, ha desactivado las habituales críticas de Orbán a sus rivales, a quienes suele tildar de progresistas alejados de los valores tradicionales.

Al mismo tiempo, ha atraído tanto el voto desencantado del propio oficialismo como el de una oposición liberal y progresista ansiosa de un cambio tras cuatro mandatos de cuatro años del sistema Fidesz.

Su estilo juvenil y su hábil uso de las redes sociales ha conectado de forma especial con los más jóvenes, que, en muchos casos, sólo tienen recuerdos de Orbán en el poder.

La ruptura de Magyar con el oficialismo se produjo a raíz de un escándalo vinculado a un indulto a un condenado por encubrir delitos de pederastia.

Este episodio desencadenó dimisiones de alto nivel, entre ellas la de la entonces presidenta, Katalin Novák, y también de su exmujer, Judit Varga, entonces ministra de Justicia y con la tiene tres hijos.

Tras abandonar Fidesz en febrero de 2024, Magyar lanzó su propio movimiento, que atrajo a muchos votantes descontentos.

Para poder presentarse en las elecciones europeas y locales de 2024, asumió el liderazgo de un pequeño partido desconocido, el Tisza, que es el nombre del segundo río del país y la abreviatura de ‘Tisztelet és Szabadság’ (‘Respeto y Libertad’).

Péter Magyar gana las elecciones en Hungría. Crédito: Darko Bandic | AP

Magyar apunta a una mayoría de dos tercios en el Parlamento

Con más de dos tercios de los votos escrutados de las elecciones legislativas celebradas en Hungría este domingo, el líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, superan el umbral de una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

Tras el recuento de 72.4 % de las papeletas, la oposición logró 138 de los 199 escaños, frente a 54 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, que gobernó el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 21:55 hora local (19:55 GMT) por la mínima el umbral del 5 %, que le daba 7 escaños.

En caso de confirmarse esta “súper mayoría” (a partir de 133 escaños), Tisza podría cumplir su promesa electoral de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría, que el sistema Orbán había reformado a su gusto, con una nueva Constitución, leyes que limitaban la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.

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