Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 12 DE ABRIL DE 2026
A ver, Leo, bájale dos rayitas al orgullo pero no a tu valor, porque una cosa es ser seguro de ti y otra muy distinta dejar que cualquiera venga a querer pisotearte como si fueras tapete viejo. Ya es momento de que mandes al chorizo —pero bien mandado— a toda esa gente que con sus comentarios te ha querido hacer sentir menos. Tú no estás para limosnas emocionales ni para aguantar malas caras. Quien no sume, que no estorbe.
Traes una rachita donde el pasado se te va a querer meter hasta la cocina, sobre todo en el amor. Ese ex o esa persona que ya te hizo daño viene con cara de “ya cambié”, pero tú no te chupes el dedo. Aquí la cosa es simple: si ya te falló una vez, no necesitas una segunda temporada para confirmar lo mismo. Mucho ojo, porque puede llegar con palabras bonitas y promesas que suenan deliciosas, pero en el fondo sigue siendo el mismo cuento mal contado. No te confundas por nostalgia, que eso luego te hace caer donde ya sabes que duele.
En lo laboral se te abre una puerta interesante, y no es casualidad. Has estado aguantando, aprendiendo y hasta tragándote corajes, pero todo eso ya empieza a rendir frutos. Ese cambio que viene —aunque al principio te saque de tu zona cómoda— te va a caer como anillo al dedo. Eso sí, no vayas a dudar de ti, porque cuando dudas, la riegas. Confía en lo que sabes hacer y lánzate con todo, porque si te quedas pensando mucho, alguien más te gana la oportunidad.
Vienen días medio moviditos, no te voy a mentir. Vas a sentir incertidumbre, como si no supieras bien qué rumbo tomar en algunas áreas de tu vida, pero eso es parte del proceso. Estás cerrando ciclos importantes, y eso incluye personas que ya te drenaron más energía de la que te aportaron. Te va a doler soltar, sí, pero más te dolía quedarte donde ya no eras feliz. Aquí no se trata de aguantar por costumbre, se trata de avanzar por amor propio.
Una persona de piel clara —ya sabes quién es o pronto lo sabrás— trae noticias que te van a mover el tapete. Puede ser algo que no esperabas, pero que te va a ayudar a acomodar piezas en tu vida, sobre todo en lo personal. No lo tomes a la ligera, porque ahí hay información clave para decisiones que vienen.
También hay señales de que alguien del pasado, pero no precisamente en plan romántico, podría acercarse para echarte la mano en algo importante. A veces la vida te regresa personas no para que te quedes con ellas, sino para que te ayuden a avanzar. Aprende a distinguir eso, no todo reencuentro es para quedarse.
Cuida tu carácter, porque andas con la mecha corta y cualquier cosita te prende. No todo amerita una reacción explosiva. Hay batallas que se ganan con silencio y otras con elegancia, no todo es rugir. Recuerda que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo hablar y cuándo retirarte con dignidad.
Este es un momento clave para ti, Leo. O te eliges a ti por encima de todo, o sigues repitiendo historias que ya sabes cómo terminan. Ponte en primer lugar sin culpa, porque nadie más lo va a hacer por ti. Aquí se trata de crecer, no de arrastrar lo que ya caducó.
VIRGO – 12 DE ABRIL DE 2026
A ver, Virgo, deja de querer tener todo bajo control porque la vida no es Excel ni tú eres robot. Traes una energía bien intensa estos días, como de querer acomodar todo, arreglar a todos y resolver lo que ni te corresponde. Y ahí es donde la riegas, porque te cargas problemas ajenos como si fueran tuyos y terminas drenado, de malas y sin avanzar en lo que sí importa: tú.
Este es un momento clave para que te enfoques en tus metas sin tanto ruido externo. Sí, está bien pedir opinión, pero tampoco quieras hacer junta familiar para decidir cada paso que das. Aprende a escuchar, pero también a confiar en tu instinto, porque últimamente lo has estado ignorando y luego andas diciendo “yo sabía que algo no me cuadraba”. Pues claro, pero no te haces caso.
En el terreno de los sentimientos vienes más selectivo que nunca, y qué bueno. Ya entendiste —aunque te haya costado— que no cualquiera merece tu tiempo, tu energía ni tu cariño. Eso de andar mendigando atención o dando de más a quien no lo valora, ya no va contigo. Y si alguien se incomoda porque ahora pones límites, pues ni modo, que se acomode o que se retire.
En cuestión de dinero, ponte bien pilas porque vienen movimientos importantes. Puede ser un ingreso extra, un negocio o una oportunidad que te ayude a estabilizarte mejor, pero necesitas dejar de ser tan confiado con ciertas personas. No todos tienen tu misma ética ni tus buenas intenciones, así que abre bien los ojos antes de soltar lana, firmar algo o hacer tratos. Aquí no es miedo, es inteligencia.
Hay noticias en la familia que te van a mover emocionalmente. Se marca un embarazo o la llegada de alguien nuevo, lo cual traerá alegría pero también cambios en la dinámica familiar. A la par, una amistad cercana podría pasar por un tema de salud, y eso te va a hacer reflexionar bastante sobre lo frágil que puede ser todo. Aprovecha para valorar más a los tuyos y dejar de postergar momentos importantes.
Y hablando de amistades… viene una sacudida fuerte. Hay alguien que ha estado jugando chueco contigo, tal vez con comentarios a tus espaldas, envidias disfrazadas o actitudes raras que ya te olían mal. En estos días se va a caer la máscara, y aunque te va a doler porque no lo esperabas de esa persona, también te va a liberar. A veces uno no pierde gente, se deshace de problemas.
No te tomes todo tan a pecho, Virgo. Eres muy de sobrepensar, de analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio, y eso te termina agotando más que cualquier trabajo físico. No todo tiene doble intención, pero tampoco todo es tan inocente. Aprende a encontrar ese equilibrio sin clavarte de más.
En el amor, si tienes pareja, vienen momentos donde tendrán que hablar claro, sin rodeos. Nada de guardarte lo que sientes, porque luego explotas y haces más grande el problema. Y si estás soltero o soltera, hay oportunidad de conocer a alguien, pero vienes con una vibra de “a mí no me vienes a ver la cara”, así que esa persona va a tener que echarle ganas para ganarse tu confianza.
Este día te está pidiendo una cosa bien clara: acción. Deja de posponer lo que sabes que tienes que hacer. Nadie va a llegar a resolverte la vida, ni a empujarte si tú no quieres moverte. Tienes todo para lograr lo que quieres, pero necesitas dejar de sabotearte con dudas y excusas.
Haz lo tuyo, enfócate en ti y deja que el mundo ruede… pero tú no te quedes parado viendo cómo pasa. Aquí es donde empiezas a construir algo distinto, pero depende de qué tanto te atrevas a salir de lo cómodo.
LIBRA – 12 DE ABRIL DE 2026
A ver, Libra, ya te tocaba una rachita buena, porque vienes saliendo de momentos medio confusos donde no sabías ni pa’ dónde jalar. Pero ahora sí, se te acomodan varias cosas y más te vale que no te hagas el desentendido, porque las oportunidades no llegan dos veces con la misma cara bonita.
Se vienen momentos bastante favorables, pero ojo, no es nomás de aplaudirle a la vida, también tienes que poner de tu parte. Hay una noticia que llevas tiempo esperando y por fin se te va a hacer, algo que te va a quitar un peso de encima y te va a dar más claridad en decisiones que traías atoradas. Esa sensación de “no sé qué hacer con mi vida” empieza a desaparecer poco a poco, pero depende de ti no volver a caer en lo mismo.
En el amor, prepárate porque el pasado anda de necio tocando la puerta. Puede ser una persona que te movió mucho o una historia que no cerraste bien. Y sí, viene con cambios, con movimiento y hasta con cierta emoción, pero no confundas emoción con estabilidad. Aquí la clave es que analices si esa persona viene a sumar o nomás a revolverte otra vez. Porque tú eres muy de dar segundas oportunidades… y luego terminas en el mismo cuento, nomás con diferente fecha.
También se marca cambio en tu situación sentimental. Si estás en pareja, pueden darse ajustes importantes, conversaciones necesarias o decisiones que definan si siguen o cada quien por su lado. Y si estás soltero, hay oportunidad de conocer a alguien, pero tendrás que dejar de idealizar tanto, porque luego te haces novelas en la cabeza y la realidad es otra.
En el trabajo vienen movimientos que te van a traer estrés, no te voy a mentir. Puede ser carga extra, cambios en el ambiente laboral o incluso esa espinita de querer mandar todo al carajo y buscar algo nuevo. Y sí, la idea de cambiar de chamba suena tentadora, pero no te avientes sin red. Analiza bien, mide riesgos y vete por lo seguro. No es tiempo de brincar sin pensar.
Una persona se va a alejar de tu vida, y aunque al inicio te saque de onda, después vas a entender que era necesario. No todos están destinados a quedarse, y hay gente que solo cumple una etapa. Suelta sin drama, que lo que se va, es porque ya no tenía lugar.
Eso sí, bájale dos rayitas a tu forma de expresarte, porque traes la lengua más rápida que el pensamiento. Sin darte cuenta puedes herir a personas que sí te importan. No todo lo que piensas se tiene que decir, y menos de la forma en que luego lo sueltas. Aprende a medir tus palabras, porque después andas queriendo arreglar lo que dijiste y no siempre se puede.
En lo familiar vienen momentos bonitos, de esos que te llenan el alma. Reuniones, convivencia o simplemente sentirte acompañado. Agradece lo que tienes, porque a veces te enfocas tanto en lo que te falta que no valoras lo que ya está. Esa conexión con los tuyos te va a dar fuerza para lo que viene.
Este es un periodo de avances, pero también de decisiones inteligentes. No te dejes llevar solo por la emoción del momento. Tienes todo para mejorar tu vida, pero necesitas dejar de dudar tanto de ti. Cuando tú te decides, todo se acomoda… el problema es que luego te tardas años en decidir.
Así que ya sabes, Libra: menos dudas, más acción. Y sobre todo, no te traiciones a ti por complacer a otros, porque ahí es donde empiezas a perder.
ESCORPIÓN – 12 DE ABRIL DE 2026
Escorpión, bájale tantito a la intensidad… o bueno, mejor no, pero aprende a usarla a tu favor porque traes una energía que si la manejas bien, te puede llevar muy lejos, pero si no, te mete en unos enredos que ni tú te entiendes.
La vida te está dando una sacudida para que despiertes y te acuerdes que esto no es ensayo, es función en vivo. No puedes seguir postergando decisiones ni quedarte en lugares donde ya no eres feliz. Ese trabajo que te tiene hasta el gorro, esa rutina que ya no te llena o esas personas que nomás te restan… todo eso ya está pidiendo cambio a gritos.
Y sí, vienen movimientos laborales importantes que te van a beneficiar, pero tienes que tener el valor de dar el paso. No esperes a que todo esté perfecto porque eso no va a pasar. A veces hay que aventarse con miedo, pero con decisión. Tienes la capacidad, tienes el talento, lo único que te falta es dejar de sabotearte con pensamientos de “y si no funciona”.
Eso sí, cuidado con andar contando tus planes o dejando que medio mundo opine de tu vida. Hay gente que se mete donde no le importa y termina contaminando tus decisiones. Aquí lo que tú hagas es asunto tuyo, no de la comadre, ni del amigo, ni de nadie. Aprende a guardar tus cartas hasta que sea momento de jugarlas.
Traes la lengua filosa, como siempre, pero estos días más. Y sí, dices verdades, pero no todo mundo está listo para escucharlas. Si no te mides, puedes terminar dañando relaciones que sí valen la pena. No es dejar de ser tú, es saber cuándo, cómo y con quién decir las cosas. Porque luego dices “yo solo fui honesto”… sí, pero también fuiste brutal.
Se viene una decisión fuerte en tu vida, de esas que marcan antes y después. Y aquí te voy a decir algo que no te encanta escuchar: no todo se decide con el corazón. Tú eres muy de sentir intenso, pero en esta ocasión necesitas usar más la cabeza. Porque si te dejas llevar por la emoción, podrías cometer un error que después te cueste caro.
En el amor, si tienes pareja, bájale a los celos y a querer controlar todo. No puedes vivir en modo detective 24/7, porque eso desgasta y termina ahogando la relación. Si no confías, entonces pregúntate qué haces ahí. El amor no es andar sufriendo ni dudando todo el tiempo. Y si estás soltero, traes un magnetismo cañón, pero también una vibra medio desconfiada que puede espantar a quien sí viene con buenas intenciones.
Es momento de que te pongas como prioridad sin sentir culpa. Muchas veces te entregas de más, das todo, y cuando no recibes lo mismo te enojas con el mundo. Pero aquí la lección es aprender a dar sin perderte tú en el proceso.
La vida es una, Escorpión, y ya es hora de que la empieces a vivir como quieres, no como otros esperan. Deja de quedarte donde no eres feliz, deja de callarte lo que te incomoda y deja de esperar el momento perfecto.
Porque el momento es este… y si no lo aprovechas, luego no andes preguntando por qué no pasó nada.
PISCIS – 12 DE ABRIL DE 2026
Piscis, ya estuvo suave de ver la vida con ojos de “pobrecito de mí” o de quedarte esperando a que todo cambie solo. Aquí el que no se mueve, no avanza, y tú traes todo para lograr lo que quieres, pero te encanta hacerte bolas solo. Este es un momento clave para que cambies el chip y te enfoques en lo que realmente te mueve, en eso que te hace levantarte con ganas y no solo por obligación.
Se te viene una noticia bastante buena en cuestión de negocio o proyecto que traías en mente. Eso que pensabas que se iba a quedar en puro sueño empieza a tomar forma, pero no es magia, es resultado de lo que has venido sembrando. Eso sí, no te me duermas en tus laureles, porque si no lo trabajas con constancia, se te puede ir de las manos. Aquí no es de emocionarte y luego soltarlo, es de agarrarlo y hacerlo crecer.
En el amor, deja de ser tan desconfiado pero tampoco te hagas el ingenuo. Si esa persona que te gusta anda en planes raros o te da señales de que no está al cien contigo, mándala al chorizo sin tanto drama. Tú eres muy de aferrarte a la idea de que la gente va a cambiar, pero la realidad es otra: quien es así, así se queda. No pierdas tu tiempo queriendo arreglar a nadie, mejor invierte esa energía en alguien que sí esté dispuesto a construir contigo.
Se marca el reencuentro con una amistad que tenías bien olvidada, de esas que aunque pase el tiempo, la conexión sigue igualita. Esa persona te va a traer buena vibra, recuerdos bonitos y hasta uno que otro consejo que te va a servir más de lo que crees. Además, prepárate porque te llega un mensaje o correo que te va a levantar el ánimo cañón. Puede ser algo que esperabas o algo que te sorprenda, pero te va a caer de lujo.
Es momento de hacer cambios reales, no de palabra. Visualiza bien qué quieres, hacia dónde vas y con quién sí quieres seguir caminando. Tu familia va a ser tu motor en estos días, la que te empuje, te apoye y hasta te regañe si es necesario. Valora eso, porque no todos tienen ese respaldo.
Una amistad cercana anda medio mal en cuestiones de amor, y aunque tú quieras ayudar, entiende que no puedes resolverle la vida a nadie. Acompaña, escucha, pero no te cargues su drama como si fuera tuyo, porque luego terminas igual o peor.
Si tienes pareja, aguas con la monotonía. Eres bien dado a caer en la rutina, a hacer siempre lo mismo, a repetir las mismas dinámicas, y eso poco a poco enfría cualquier relación. Aquí necesitas innovar, cambiar detalles, sorprender, salirte de lo típico. Y deja de sacar temas del pasado, porque eso solo revive problemas que ya deberían estar enterrados. Si decidiste seguir, entonces hazlo bien, no a medias.
Si estás soltero, hay oportunidad de conocer a alguien, pero primero necesitas arreglar tu propio desorden emocional. No puedes empezar algo nuevo cargando lo viejo.
Este día te está empujando a evolucionar, pero depende de ti si das el paso o te quedas donde mismo. Ya no estás para repetir historias, estás para escribir algo mejor.
ACUARIO – 12 DE ABRIL DE 2026
Acuario, bájale tantito a eso de dar todo desde el primer momento, porque luego terminas bien invertido emocionalmente en alguien que ni siquiera sabe qué quiere contigo. Traes oportunidades en el amor, sí, pero también traes esa manía de adelantarte, de ilusionarte rápido y de entregar de más sin que te lo pidan. Y luego andas preguntando por qué no funcionó… pues porque te fuiste de frente sin medir terreno.
Es momento de que cambies tu forma de ver la vida, pero de verdad, no nomás de palabra. Necesitas empezar a pensar más positivo, sí, pero también actuar diferente. No sirve de nada decir “todo va a salir bien” si sigues tomando las mismas decisiones que te han llevado a donde estás. Aquí es donde tienes que romper patrones, salir de lo cómodo y atreverte a hacer las cosas distinto.
Un amor del pasado regresa, pero no precisamente para quedarse, sino para ayudarte a cerrar ciclos. Esa persona te va a mover emociones que creías ya superadas, pero también te va a dar claridad sobre lo que sí quieres y lo que ya no estás dispuesto a aceptar. No confundas nostalgia con destino, porque ahí es donde vuelves a caer.
Aléjate de relaciones prohibidas, de esas que desde el inicio sabes que no están bien. Si esa persona ya tiene pareja, ni te metas. No te hagas el valiente ni el “a ver qué pasa”, porque lo único que vas a lograr es meterte en problemas innecesarios, chismes, desgaste emocional y hasta pérdidas, no solo de tiempo, sino de cosas materiales o estabilidad. No todo lo que te atrae te conviene, acuérdate de eso.
Deja de cargar culpas que no son tuyas. Eres muy de sentirte responsable por lo que les pasa a los demás, como si tuvieras que salvar a medio mundo. Y no, cada quien carga su historia. Tú ayuda hasta donde puedas, pero no te hundas por nadie. Aprende a poner límites sin sentirte mala persona.
En el dinero vienen días donde necesitas administrarte mejor. Has estado gastando más de lo que debes o confiándote en que “luego lo arreglo”, pero ese luego ya te está alcanzando. Hay riesgo de entrar en una racha complicada si no te organizas. No es para que entres en pánico, pero sí para que pongas orden desde ya.
En lo emocional, este es un periodo de crecimiento fuerte. Vas a empezar a ver cosas que antes no veías, a entender situaciones que te confundían y a tomar decisiones más firmes. Ya no estás para juegos ni para medias tintas.
Si tienes pareja, es momento de equilibrar. No todo puede girar en torno a lo que tú quieres o necesitas. Escucha más, cede cuando sea necesario y deja de querer tener siempre la razón. Y si estás soltero, vienen oportunidades, pero solo si dejas de cargar el pasado.
Este es tu momento para arriesgarte, pero con cabeza. No se trata de aventarte al vacío, sino de dar pasos firmes hacia lo que quieres. La vida no se va a acomodar sola, pero si tú te mueves, todo empieza a fluir.
Así que ya sabes, Acuario: menos miedo, menos culpa y más acción. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti.
CAPRICORNIO – 12 DE ABRIL DE 2026
Capricornio, bájale dos rayitas a la prisa porque andas viviendo como si te fueran a cerrar el changarro mañana. Todo quieres rápido, todo quieres ya, y así es donde terminas tomando decisiones al aventón que después te dejan con cara de “¿pa’ qué me apuré?”. La vida no es carrera de velocidad, es de resistencia, y tú tienes todo para llegar lejos, pero si te desesperas, te tropiezas solito.
Se vienen noticias importantes en el dinero, y no cualquier cosa. Hay oportunidad de mejorar tus ingresos, de cerrar tratos o incluso de ganar algo inesperado, sobre todo si te animas con juegos de azar o dinámicas donde tengas que arriesgar un poco. Eso sí, no te emociones de más ni gastes antes de tener el dinero en la mano. Inteligencia ante todo.
También se marca firma de documentos o movimientos importantes: contratos, compras necesarias o decisiones que van a impactar tu futuro. Aquí necesitas estar bien concentrado, leer letras chiquitas y no confiarte de nadie. No todo el que sonríe viene con buenas intenciones, así que abre bien los ojos.
En el amor, traes una energía bastante fértil, y no es juego. Si no está en tus planes convertirte en papá o mamá, cuídate bien, porque el universo anda juguetón contigo y podrías llevarte una sorpresa que no esperabas. Aquí no es de “a ver qué pasa”, es de ser responsable. Y si sí quieres familia, pues también se te marca posibilidad, pero con conciencia, no por impulso.
Una persona de piel clara regresa del pasado, y no llega por casualidad. Esa persona viene a moverte emociones, recuerdos y hasta decisiones que creías ya cerradas. No te confundas: no todo lo que regresa es para quedarse. A veces solo es la vida poniéndote a prueba para ver si ya aprendiste la lección.
Tus pensamientos están jugando un papel bien importante en estos días. Si te la pasas pensando en lo negativo, en lo que puede salir mal o en lo que te falta, eso mismo vas a atraer. Y no porque sea magia, sino porque tú mismo te saboteas. Cambia el enfoque, no todo está en tu contra. Cuando tú cambias la mentalidad, cambian las oportunidades.
En lo social, una amistad podría darte una noticia inesperada… sí, de esas que te hacen decir “¿en qué momento pasó eso?”. Puede tratarse de un embarazo o una situación que cambia completamente su vida. Apoya, pero no te metas de más, cada quien vive sus procesos.
No te equivoques en decisiones importantes por querer quedar bien con otros. Tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que te conviene. Aprende de tus errores pasados, pero no te castigues por ellos. Mejor utilízalos como impulso para no volver a caer en lo mismo.
Este es un momento de construcción, Capricornio. Lo que hagas ahora va a definir mucho de lo que viene después. Así que deja la prisa, usa la cabeza y camina firme. Porque cuando tú te enfocas, no hay meta que no puedas alcanzar.
SAGITARIO – 12 DE ABRIL DE 2026
Sagitario, tú no naciste para quedarte quieto ni para conformarte con migajas, así que ya deja de hacerte chiquito y vuelve a agarrar esa fuerza que te caracteriza. Eres de los signos que cuando se decide, arrasa con todo, pero últimamente te has estado frenando más de la cuenta, ya sea por miedo, por dudas o por estar cargando cosas que ni tuyas son.
Se vienen oportunidades importantes en lo laboral, incluso la posibilidad de cambiar de trabajo o hasta de ciudad. Y aquí es donde tienes que decidir si te quedas en lo cómodo o te avientas por algo mejor. Porque oportunidades sí hay, pero si no te mueves, alguien más las toma. No es momento de titubear.
Eso sí, controla ese carácter explosivo que traes, porque podrías dañar a personas que sí valen la pena. A veces reaccionas sin pensar, dices lo primero que se te viene a la cabeza y luego andas queriendo arreglar el desmadre. No todo amerita una respuesta inmediata, aprende a respirar antes de soltar lo que traes.
Es tiempo de hacer limpieza en tu vida, pero de verdad. No solo de closet, sino de personas, situaciones, pensamientos y todo eso que vienes arrastrando y que no te deja avanzar. Hay amistades, relaciones o incluso hábitos que ya cumplieron su ciclo, pero tú sigues ahí por costumbre. Suelta sin miedo, porque lo nuevo no entra donde lo viejo sigue ocupando espacio.
Una amistad cercana termina una relación, y eso te va a hacer reflexionar bastante sobre tus propias decisiones en el amor. Vas a entender que no todo es aguantar ni quedarse por no estar solo. A veces lo mejor que puedes hacer es cerrar ciclos aunque duela.
En el amor, deja de vivir entre el pasado y el futuro. Te clavas en lo que ya fue o en lo que podría ser, y te olvidas de disfrutar lo que tienes hoy. La vida es hoy, no ayer ni mañana. Si alguien quiere estar contigo, lo va a demostrar. Y si no, tampoco es tu responsabilidad convencerlo.
No necesitas de nadie para ser feliz, aunque a veces se te olvide. Tu felicidad no puede depender de si alguien te habla, te busca o te da atención. Cuando tú estás bien contigo, todo lo demás fluye diferente.
En lo emocional, viene un aprendizaje fuerte: dejar de cargar con lo que no te corresponde. No eres salvador de nadie, ni tienes que resolverle la vida a otros. Cada quien su proceso.
Este es un momento para reencontrarte contigo, con lo que quieres, con lo que sueñas. Y también para darte cuenta de que cuando te enfocas, logras cosas increíbles.
Así que ya sabes, Sagitario: suelta lo que pesa, controla tu carácter y ve por lo que quieres sin pedir permiso. Porque cuando tú te decides, no hay quien te pare… el problema es que a veces tú mismo te frenas.
ARIES – 12 DE ABRIL DE 2026
Aries, ya bájale a ese impulso de querer pelear por todo, porque aunque tienes razón muchas veces, la forma en que reaccionas termina echando a perder lo que sí podría funcionar bien. Este día viene con una energía bastante buena en el amor, sobre todo si tienes pareja, pero necesitas dejar de engancharte en discusiones sin sentido. No todo es motivo de pleito, y muchas veces te amargas por cosas que ni valen la pena. Aprende a elegir tus batallas, porque no todas merecen tu fuego.
En el amor se te abre una oportunidad de reconectar, de volver a sentir bonito, de darle un nuevo aire a la relación. Pero eso sí, no va a pasar si sigues sacando temas del pasado o si quieres tener siempre la razón. A veces ganar la discusión significa perder la paz, y ahí es donde tienes que decidir qué te importa más.
Tu carácter —cuando lo sabes controlar— es tu mejor arma. Esa seguridad, ese empuje y esa forma de aventarte sin miedo te van a ayudar mucho en un proyecto o plan que traes en mente desde hace tiempo. Eso que has estado posponiendo por dudas o por flojera mental, ya es momento de aterrizarlo. Tienes todo para lograrlo, pero necesitas constancia, no solo ganas.
Cuida mucho tu entorno, Aries. Eres como esponja emocional aunque no lo aceptes, y si te rodeas de gente negativa, chismosa o conflictiva, terminas cargando una energía que ni es tuya. Limpia tu círculo, aléjate de quien te drena y acércate a quien te suma. No todo mundo merece acceso a tu vida.
Es momento de cerrar una puerta que llevas tiempo dejando abierta por si acaso. Esa persona que esperas, ese amor que no se decide o esa historia que no termina de irse… ya fue. La vida no es sala de espera, y tú no naciste para quedarte viendo si alguien más se anima. Suelta de una vez, porque mientras tengas un pie en el pasado, no puedes avanzar al futuro.
Se marcan arreglos de documentos y trámites importantes. Puede ser algo legal, papeles pendientes o situaciones que ya necesitaban orden. También viene una compra que llevas tiempo queriendo hacer, algo que te va a dar gusto y satisfacción. Solo asegúrate de que no sea impulso, sino algo que realmente necesitas o deseas de corazón.
Un amor del pasado aparece, pero esta vez no necesariamente para enredarte, sino para darte información, cerrar ciclos o incluso ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva. No te confundas ni te emociones de más. Tómalo como lo que es: una oportunidad de aprendizaje.
Este es un día para actuar con madurez, Aries. Tienes todo para avanzar, pero necesitas dejar de reaccionar por impulso y empezar a pensar con claridad. Cuando logras ese equilibrio, no hay quien te detenga.
TAURO – 12 DE ABRIL DE 2026
Tauro, abre bien los ojos porque no todo el que te sonríe es tu amigo, y no toda la gente que se te acerca viene con buenas intenciones. Traes cerca a personas que se disfrazan de ovejitas, pero en realidad traen más colmillo que ganas de verte bien. Ya es momento de que te pongas bien buzo y dejes de confiar a ciegas, porque luego te sorprendes de las traiciones cuando las señales ya estaban claritas.
Se te va a destapar una verdad que te va a dejar frío o fría. Una amistad ha estado hablando de ti más de la cuenta, diciendo cosas que no le corresponden o que simplemente no son ciertas. Y aquí no es de hacer drama, pero tampoco de quedarte callado. Si no pones un alto, la gente va a seguir pasándose de lanza contigo. Aprende a defender tu lugar sin miedo, porque nadie lo va a hacer por ti.
En lo económico, se marca dinero extra, pero también el riesgo de que se te vaya como agua entre los dedos. Eres muy de darte gustos —y se vale— pero luego te excedes y ni disfrutas lo que compras. Esta vez trata de ser más inteligente con tus gastos, invierte en algo que te deje beneficio o al menos satisfacción real.
Tu carácter anda medio volátil, no te voy a mentir. Un día estás de buenas, al otro no quieres saber nada de nadie. Y el problema es que en esos cambios de humor puedes terminar desquitándote con quien no tiene la culpa. No paguen justos por pecadores. Antes de reaccionar, pregúntate si realmente vale la pena.
Cuidado con chismes familiares, porque hay personas cercanas que están opinando sin saber lo que realmente estás viviendo. Eso puede generarte coraje o frustración, pero no te enganches. No tienes que darle explicaciones a todo mundo. Tu vida es tuya, no un tema de mesa para que otros opinen.
Este es un momento importante para que te enfoques en tu camino. Deja de distraerte con lo que dicen, con lo que piensan o con lo que hacen los demás. Tu felicidad no depende de ellos, depende de ti. Y si permites que otros te la roben, es porque tú lo estás permitiendo.
Se marca también la planeación de un viaje, algo que te va a emocionar bastante. Puede ser con amigos, familia o incluso solo, pero te va a ayudar a despejarte y a ver las cosas desde otra perspectiva. Ese cambio de aire te va a caer como anillo al dedo.
En el amor, analiza bien a quién le estás dando tu tiempo. No todo mundo merece tu paciencia ni tu entrega. Aprende a poner límites desde el inicio, porque luego te acostumbras a aguantar cosas que no deberías.
Este día te está enseñando a ver más allá de lo evidente, a confiar en tu intuición y a no permitir que nadie te vuelva a ver la cara. Porque cuando tú decides ponerte en primer lugar, todo empieza a cambiar.
GÉMINIS – 12 DE ABRIL DE 2026
Géminis, ya deja de andar regalando tu amor como si fuera promoción de fin de temporada, porque no todo el mundo merece lo que tú das. Traes esa mala costumbre de encariñarte con quien solo es bonito por fuera, pero por dentro está más vacío que promesa de político. Y luego ahí estás, llorando, extrañando y haciéndote historias que ni al caso. A ver si ya entiendes: no cualquiera merece tus lágrimas, ni tu tiempo, ni tu energía.
Se te da mucho eso de aferrarte a quien ya te demostró que no vale la pena, como si en algún momento fuera a cambiar por arte de magia. Pues no, mi cielo, la gente no cambia porque tú quieras. Así que deja de mendigar atención, cariño o respeto. Eso no se pide, eso se da solo cuando la otra persona realmente está interesada.
Aguas con golpes, caídas o descuidos, porque andas medio distraído y podrías terminar lastimado por no poner atención. Y no solo hablo de lo físico, también en lo emocional, porque viene movimiento con amores del pasado. Sí, otra vez. Esa persona que ya te movió el tapete podría regresar con intenciones que no están del todo claras. Y tú, como siempre, podrías caer si no te pones firme. No regreses a donde ya te dolió, por más bonito que te lo pinten.
No permitas que la vida te cobre facturas que ya pagaste. Ya sufriste, ya aprendiste, ya viviste lo que tenías que vivir. No tienes por qué repetir ciclos solo porque no sabes soltar. Aquí el problema no es el pasado, es que tú lo sigues invitando a tu presente.
En estos días, una amistad se te va a acercar con chismes, comentarios o información sobre una expareja o alguien que anda hablando de ti. Escucha, sí, pero no te enganches. No todo merece tu atención ni tu reacción. A veces la mejor respuesta es el silencio y seguir avanzando como si nada.
Ten mucho cuidado con dejarte manipular por personas cercanas. No porque las quieras significa que siempre tengan la razón. Hay quienes, sin darse cuenta —o a veces muy conscientes—, buscan acomodar las cosas a su conveniencia, aunque eso implique que tú salgas perdiendo. Aprende a poner límites, aunque te cueste.
Eso sí, no dejes que tus fracasos amorosos te conviertan en alguien frío o distante. Tú no eres así, y no tienes por qué volverte una persona cerrada solo porque te han fallado. El chiste es aprender, no endurecerte. Porque cuando te vuelves insensible, pierdes más tú que los demás.
El karma no se olvida, y eso es algo que te tiene que quedar claro. Así como a quienes te hicieron daño les llega su momento, a ti también te puede tocar si actúas desde el coraje o el rencor. Así que mejor enfócate en hacer bien las cosas y en seguir creciendo.
Este es un momento para valorarte, para elegirte y para dejar de conformarte con migajas emocionales. Porque cuando tú entiendes lo que vales, dejas de aceptar menos.
CÁNCER – 12 DE ABRIL DE 2026
Cáncer, ponte las pilas porque se te viene una racha bastante buena en lo económico y laboral, pero si sigues con esa flojera mental de “ahorita lo hago” o “luego veo”, se te va a ir la oportunidad de las manos. Aquí no es de pensarla mucho, es de actuar. Porque lo que viene tiene potencial de dejarte buenas ganancias, pero solo si tú te aplicas.
Se marca la llegada de una persona con la que podrías hacer negocio o iniciar algo que te deje frutos a mediano plazo. Puede empezar como amistad, como colaboración o incluso como una idea que se va dando poco a poco. No te cierres ni te hagas el difícil, porque ahí hay una oportunidad real de crecer.
Eso sí, deja la huevonería emocional también. No todo es esperar a que la vida te acomode las cosas. Tú tienes que moverte, buscar, insistir y no rendirte a la primera. Estás en un buen momento, pero si no lo aprovechas, luego no te estés quejando.
En el amor, la cosa se pone interesante… y peligrosa si no te sabes manejar. Podrías empezar a sentir atracción por alguien nuevo, incluso si ya tienes pareja. Y aquí es donde tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser. Porque jugar con fuego puede ser emocionante, sí, pero también puede quemarte y hacerte perder algo que sí valía la pena.
No pongas en riesgo una relación estable por una aventura pasajera. Porque esas cosas empiezan como juego y terminan en drama. Y tú eres muy emocional, así que cuando se te cae el teatro, te afecta más de lo que quieres aceptar. Si estás soltero, sí hay oportunidades, pero cuidado con engancharte rápido. No todo lo que brilla es oro, y podrías terminar metido en algo que te deje más confundido que feliz.
Es momento de que empieces a ver la vida de otra manera. Deja de vivir en función de lo que otros esperan de ti o de lo que opinan. Tú tienes que encontrar tu propia forma de ser feliz, aunque a los demás no les cuadre.
Aguas con amores de una noche, porque pueden dejarte más marcado de lo que crees. No solo en lo físico, también en lo emocional. Tú no eres de esos que olvidan fácil, así que mejor piensa dos veces antes de meterte en algo que no tiene futuro.
No te limites en lo que quieres lograr. Muchas veces tú mismo te frenas por miedo, por inseguridad o por pensar que no eres suficiente. Y la realidad es que tienes todo para salir adelante, pero necesitas creértelo.
Este día es para tomar decisiones, para actuar y para dejar de vivir en pausa. Porque la vida no espera, y las oportunidades tampoco.