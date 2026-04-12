Marie-Louise Eta hace historia como la primera entrenadora mujer de un equipo masculino de la Bundesliga

El Union Berlin afronta el cierre de temporada con un cambio inesperado en el banquillo que marca un precedente en el fútbol alemán. La dirección del club decidió colocar al frente del primer equipo masculino a Marie-Louise Eta, quien asumirá el cargo de forma interina tras la salida de Steffen Baumgart.

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La entrenadora, de 34 años, toma el mando en un momento delicado para el conjunto berlinés, que pelea por mantenerse en la Bundesliga luego de caer 3-1 ante el Heidenheim. Su designación no solo responde a una necesidad deportiva inmediata, sino que también representa un hito: es la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en la historia de la liga alemana.

🚨 Historical decision by Union Berlin as German club appoint Marie-Louise Eta as their head coach until June.



Union lost at Heidenheim, sacked the head coach Steffen Baumgart and put Marie-Louise Eta in charge until the end of the season.



Ets becomes the first female head… pic.twitter.com/Gd8znvXIEx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026

Eta, que hasta ahora trabajaba con el equipo juvenil del club, asume la responsabilidad con efecto inmediato. Su gestión abarcará los cinco partidos restantes de la temporada, en los que el Union Berlin buscará asegurar la permanencia en la máxima categoría.

Un desafío inmediato con impacto histórico

El nombramiento no es el primer paso de Eta en escenarios dominados por entrenadores hombres. En 2023 ya había alcanzado otro registro al convertirse en la primera co-entrenadora en la Bundesliga y en la UEFA Champions League. Ahora, da un salto mayor al ocupar el rol principal en el banquillo.

En un comunicado difundido por el club, la entrenadora expresó su postura ante el reto: “Me alegro de que el club me confíe esta tarea exigente. Una fortaleza del Union ha sido y sigue siendo que en una situación así junta todas las fuerzas de forma conjunta. Y por supuesto estoy convencida de que con el equipo lograremos los puntos necesarios”.

+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++



Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026

Su paso por el fútbol profesional comenzó como jugadora, bajo su apellido de soltera Bagehorn. Defendió camisetas como las del BV Cloppenburg y el Werder Bremen antes de retirarse a los 26 años. En categorías juveniles, también tuvo presencia internacional: fue campeona europea Sub-17 en 2008 y participó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 en 2010, además de disputar encuentros con la selección Sub-23.

El club ya tiene definido su futuro una vez finalice esta etapa. Tras completar la temporada con el primer equipo masculino, Eta asumirá como entrenadora principal del equipo femenino del Union Berlin.

Su entorno también está ligado al fútbol profesional. Está casada con Benjamin Eta, entrenador del equipo Sub-20 femenino del RB Leipzig, quien además fue reconocido como técnico alemán del año en 2022 durante su etapa en el Werder Bremen.

La decisión del Union Berlin introduce una figura inédita en la Bundesliga en medio de la lucha por la permanencia, con un desenlace que se definirá en las últimas jornadas del campeonato.

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