Carlos Rivera defiende a Natalia Jiménez tras críticas por usar ambulancia para ir a su fiesta

Carlos Rivera abordó la controversia de Natalia Jiménez. La cantante española recibió duras críticas después de que se difundieran imágenes de ella usando una ambulancia con luces y sirenas para llegar a la celebración de cumpleaños de Rivera.

En declaraciones a la prensa, el intérprete pidió al público entender el contexto de salud que motivó la decisión. “Cuando hay una razón, hay una razón lógica. Qué bueno que ella explicó lo que pasaba”, dijo.

“Después, cuando ya había una explicación, pues bueno, ahí la gente sabrá qué hacer, pero obviamente había razones lógicas” Carlos Rivera

El anfitrión de la fiesta también aclaró que no tenía conocimiento del medio de transporte que utilizaría cada invitado, pero subrayó que situaciones como esta dejan una lección: “De todo se aprende, ¿no? Ahí también para que todos aprendamos qué es lo que tenemos que hacer y qué no”.

¿Cuáles fueron las razones de Natalia Jiménez?

Después de las críticas, el representante y esposo de la cantante, Arnold Hemkes, detalló en un video publicado en el Instagram de Jiménez las razones por las que usó una ambulancia para llegar hasta la celebración.

Mencionó que desde hace meses enfrenta un cuadro de prediabetes. Según manifestó, a la artista no le gusta hablar de sus temas de salud, pero las circunstancias obligaron a hacerlo público.

Explicó que el incidente se desencadenó tras la participación de Jiménez en el festival Vive Latino, en la Ciudad de México. Al término de su presentación, la cantante comenzó a experimentar síntomas de deshidratación severa, agravados por el cansancio de la gira y dificultades para alimentarse correctamente.

Su equipo decidió trasladarla de inmediato a un hospital en el sur de la capital mexicana para una valoración médica. Una vez estabilizada y con el alta de los doctores, se autorizó el viaje hacia Huamantla. De esta manera, justificaron que el uso de dicho medio de transporte fue “preventivo”.

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