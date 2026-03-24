Natalia Jiménez desata polémica por usar ambulancia como taxi

La reconocida intérprete Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, se encuentra en el ojo del huracán tras hacerse público el uso indebido de una ambulancia privada para desplazarse por la Ciudad de México.

Lo que inició como una muestra de “logística eficiente” en sus redes sociales, terminó convirtiéndose en un escándalo que cuestiona los privilegios de las celebridades frente a los servicios de emergencia.

El incidente ocurrió tras la participación de la artista en el festival Vive Latino. Con el objetivo de llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños de su colega y amigo Carlos Rivera, en Huamantla, Tlaxcala, Jiménez optó por abordar una unidad médica no como paciente, sino como pasajera de lujo.

Las imágenes, publicadas originalmente por la propia cantante, muestran su trayecto a bordo del vehículo equipado con sirenas y equipo de soporte vital.

La respuesta del público no se hizo esperar. Mientras que un sector de sus seguidores intentó justificar la acción como una medida desesperada para cumplir con sus compromisos, la mayoría de los internautas calificaron el acto como “irresponsable” y “falta de ética”.

“¿Desde cuándo las ambulancias son taxis para famosos?”, cuestionó un usuario en la plataforma X.

Más allá del juicio social, la acción de la madrileña podría tener implicaciones legales. Según la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, el uso de ambulancias está estrictamente limitado a la atención médica prehospitalaria, el traslado de pacientes y su estabilización.

El uso de estos vehículos para fines recreativos o de transporte privado constituye una violación a las regulaciones de salud pública.

Hasta el momento, Natalia Jiménez no ha emitido declaraciones oficiales para aclarar la situación, manteniendo el silencio mientras el debate sobre el abuso de poder y el uso de recursos para el beneficio personal continúa en redes sociales.

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