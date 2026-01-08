Natalia Jiménez revela la razón por la que decidió no tener más hijos

Siempre dispuesta a mostrarse real con su público con la personalidad frontal que la caracteriza, la cantante Natalia Jiménez decidió hablar como nunca antes sobre su faceta como mamá y los retos que esta ha traído consigo. Y es que más allá de las responsabilidades que conlleva este importante papel, la famosa ha tenido que enfrentarse al diagnóstico de una condición que su hija Alessandra y ella comparten: el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

En una entrevista concedida al programa “Ventaneando”, la intérprete de “Creo en Mí” reveló que ha tomado una decisión definitiva con respecto a la maternidad: no tendrá más hijos. ¿La razón? Desea enfocar toda su energía, atención y cuidado a la pequeña Alessandra, de 9 años de edad y quien requiere de cuidados específicos por su condición.

“Una vez y sorpréndase por qué una condición que le aqueja a ella y a su hija Alessandra es la que la ha llevado a tomar esta decisión. Ella vale por tres niños. Ella tiene TDAH como yo. Imagínate una como yo y una como yo, pero de 9 años. Es trastorno de déficit de atención e hiperactividad“, declaró ante las cámaras del programa de espectáculos.

Bajo esta misma tesitura, Natalia Jiménez aseguró que su propia experiencia le ha permitido brindarle un mejor acompañamiento a su hija y ofrecerle lo que ella no tuvo en su infancia.

“Lo bueno es que como yo me lo puede diagnosticar, pues ahora yo ya tengo como la paciencia que requiere y tengo mucha más compasión con ella, que la que tenía yo conmigo cuando era chiquita, que decía: ‘Nada me sale bien’“, añadió.

Además, comentó que las similitudes entre ella y su hija también han quedado evidenciadas a través de su amor por el arte: “A mí siempre se me hizo mucho más fácil todo lo creativo y demás. Todo lo que fuera como estudiar algo que no me interesara en absoluta pesadilla. Eso lo veo en mi hija y obviamente pues la tengo inscrita en un colegio que es como muy abierto en este sentido“, explicó.

Es en un intento de compartir más sobre su historia, e inspirar a aquellos que atraviesan una situación similar, que Natalia Jiménez confirmó la posibilidad de que su historia de vida llegue a la pantalla grande.

“Lo que yo quiero con mi documental es que la gente como que se sienta identificada, y que sepan que cuando tienen dificultades en la vida, y tienen problemas y demás, que se puede salir de ellos“, dijo para finalizar.

