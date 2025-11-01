Natalia Jiménez generó preocupación al revelar que fue hospitalizada: ¿Qué le pasó?

Natalia Jiménez generó preocupación entre sus seguidores al revelar en sus redes sociales que fue hospitalizada, aunque lo hizo con un mensaje humor.

La cantante española, conocida por éxitos como “Creo en mí”, compartió un video en su cuenta de Instagram en el aparece recostada en una cama de hospital, vistiendo una bata y mostrando buen ánimo a pesar de la situación.

En el video, Natalia bromea sobre estar en un “resort de 5 estrellas” por la atención médica que recibe, la hidratación intravenosa y la dieta blanda que está siguiendo.

@nataliajimenezoficial Mi escapada a un resort de lujo por un día 🫣😅🤣 Aún así nada me detiene y nos vemos en el show de esta noche en Tláhuac 🎉✨🫶🏼 #LaJiménez #tour ♬ sonido original – Natalia Jiménez

De inmediato, el video de Natalia Jiménez acumuló cientos de comentarios de sus fans expresándole su preocupación por su estado de salud.

“Mi niña, espero que estés bien”, “Que te recuperes pronto, Naty. Bendiciones”, “Con ese ritmo de trabajo es bueno vitaminas e hidratación”, “Que te mejores, Nath, te mando muchas energías positivas”, son algunos de los comentarios.

Aunque no reveló la causa exacta de su hospitalización, la cantante prometió cumplir con sus compromisos artísticos y anunció que se presentaría el viernes 31 de octubre en Tláhuac, Ciudad de México, en el marco de las festividades del Día de Muertos.

Su disposición a salir pronto del hospital y mantener su agenda demuestra el profesionalismo de Natalia y su entrega a su público, algo que sus fans agradecieron.

En mayo de 2024, Natalia Jiménez fue hospitalizada tras una presentación en la Arena Ciudad de México debido a complicaciones en sus cuerdas vocales, por lo que requirió una laringoscopia y una larga recuperación que atravesó con fortaleza.

Este nuevo incidente pone de manifiesto los retos y cuidados que implica la carrera de una cantante con una voz tan emblemática, pero también la gran conexión y cariño que mantiene con sus seguidores.

Seguir leyendo:

· Natalia Jiménez revela las razones detrás de su divorcio: “Me convertí en un florero”

· Natalia Jiménez anuncia compromiso con Arnold Hemkes

· Natalia Jiménez derrocha alegría en Disneylandia junto a su esposo e hija