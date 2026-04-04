Natalia Jiménez responde a las críticas por usar una ambulancia para llegar a fiesta de Carlos Rivera

La cantante Natalia Jiménez rompió el silencio sobre la polémica que se generó tras ser captada usando una ambulancia como medio de transporte para llegar a la fiesta de su colega Carlos Rivera, luego de su presentación en el Vive Latino en la Ciudad de México el pasado mes de marzo.

En un video difundido a través de redes sociales, la intérprete de “Creo en mí” hizo frente a las críticas y aclaró que requirió de la ambulancia para ser trasladada a un centro médico y monitorear su estado de salud luego de su presentación en el Vive Latino.

Esta revisión habría sido motivada por el cuadro de prediabetes que le fue diagnosticado hace algunos meses. “Desafortunadamente, no se estaba sintiendo bien desde la tarde y su equipo, yo junto con el equipo, tomamos la decisión”, explicó el mánager y esposo de la cantante, Arnold Hemkes.

“Ella no se estaba sintiendo bien. El plan original era salir del Vive Latino y tomar un helicóptero para ir a Puebla desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; queda muy cerca del venue donde se hace el Vive Latino, queda a solo unos minutos“, continuó.

Sobre el video que desató la polémica, Arnold Hemkes explicó que no se incluyeron partes que daban contexto a la historia, incluyendo su llegada al hospital, la revisión médica de la cantante y el momento en que el equipo médico le dio luz verde para continuar con su viaje a Tlaxcala y acompañar a Carlos Rivera en su fiesta de cumpleaños número 40.

La pareja, quien apareció a cuadro dentro del video en todo momento, hizo hincapié en que el estado de salud de la famosa se ha visto deteriorado por su larga lista de compromisos laborales. Sin embargo, su compromiso con el público es lo que la motiva a buscar alternativas para mantenerse al pendiente de su salud y evitar contratiempos.

“Estas complicaciones no vienen solo por la prediabetes, sino por la dura jornada de trabajo a la que ella está expuesta, las giras, pues por momento no hay en todos lados cosas sanas que comer y todo esto complica un poquito su estado de salud“, resaltó el esposo de la cantante.

Natalia Jiménez finalizó su mensaje con el humor que la caracteriza y advirtiendo que: “Si un día me ven por ahí ‘pachucha’ (decaída), ya saben por qué es”.

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