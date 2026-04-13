El tiempo de hoy en Austin para este lunes 13 de abril

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, se prevén cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 3% para este día. La presión atmosférica media será de 1017.1 hPa, una medición que irá constante a lo largo del día. El Sol saldrá a las 07:06 h y el atardecer será a las 19:57 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 86 grados Fahrenheit (21 y 30ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

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