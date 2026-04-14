ADN resuelve caso de bebé asesinada hace más de 40 años en Dakota del Norte

Más de 40 años después del hallazgo del cuerpo de una recién nacida en Dakota del Norte, las autoridades identificaron a una sospechosa gracias a la genealogía genética. La mujer enfrenta cargos de homicidio grave.

El hallazgo de una recién nacida sin vida en 1981 en el campus de Valley City State College marcó uno de los casos más enigmáticos del estado de Dakota del Norte, según informó Valley News Live.

La bebé, encontrada en una zona boscosa detrás de una residencia estudiantil, aún tenía el cordón umbilical unido y le habían colocado una cubierta de plástico sobre el rostro. Fue bautizada por las autoridades como “Rebecca”, ya que nunca se logró identificar a su familia en ese momento.

Según la autopsia, la niña nació con vida pocos días antes de ser hallada y murió por asfixia, en un caso compatible con sofocación.

La clave: avances en ADN

Durante décadas, el caso permaneció sin sospechosos hasta que en 2019 fue reabierto gracias a los avances en tecnología genética.

Los investigadores exhumaron los restos de la bebé y aplicaron técnicas de genealogía genética, lo que permitiò identificar posibles vínculos familiares.

Estas pruebas condujeron finalmente a Nancy Jean Trottier, una mujer de 65 años residente en Arizona.

Los resultados de ADN, obtenidos en 2023, fueron clave para el caso.

Según las autoridades, es 3.481 billones de veces más probable que Trottier y su esposo sean los padres biológicos. Tambièn se encontró ADN compatible con la acusada en un objeto recuperado en la escena.

Además, durante una entrevista en 2021, la mujer habría declarado entre lágrimas: “Tal vez fui yo”.

Las autoridades confirmaron que Trottier asistía a la universidad entre 1978 y 1982, periodo que coincide con la fecha del crimen.

Durante años, la falta de tecnología impidió avanzar en el caso, que se convirtió en uno de los llamados “casos fríos” más antiguos de la región.

Proceso judicial

Trottier enfrenta un cargo de homicidio grave de clase AA, uno de los más severos en el estado.

Actualmente, permanece detenida con una fianza de $750,000 dólares y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 21 de mayo.

El caso representa un ejemplo del impacto de la ciencia forense moderna en la resolución de crímenes históricos, brindando respuestas después de más de cuatro décadas.

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