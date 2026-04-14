Algunos tintes para el cabello en caja tienen menos toxinas que otros





Probamos 21 tintes de marcas populares, incluidos Arctic Fox, Madison Reed, L’Oréal Paris, Madison Reed, Manic Panic, y Naturtint. Además, consejos de médicos sobre teñirse el cabello con psoriasis en el cuero cabelludo.

Ya sea que quieras cubrir las canas, aclarar tu color o crear una gama de tonos vibrantes, nuestras pruebas muestran que los tintes para el cabello presentan algunos riesgos para la salud, pero tenemos consejos para minimizarlos.

By Leigh-Ann Jackson

Consumer Reports realizó por primera vez pruebas para detectar contaminantes en tintes para el cabello —en 2020 los evaluamos por su apariencia— y encontró contaminantes en todos ellos. Estos compuestos pueden provocar irritación en la piel y empeorar la psoriasis del cuero cabelludo, y algunos estudios sugieren que su uso frecuente podría estar asociado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Nuestras pruebas identificaron mejores opciones, y expertos compartieron recomendaciones para reducir la exposición.

Nicole Rabaudi empezó a teñirse el cabello por su cuenta hace casi una década. “Como no tengo mechas ni nada especial en el pelo, pensé que hacerlo en casa sería una forma excelente de ahorrar dinero”, explicó sobre su decisión de hacerlo en casa. “Una caja de tinte cuesta unos $12, o incluso $10 si tienes un cupón. Así que sentía que me estaba haciendo un favor”.

Pero lograr ese tono perfecto de castaño oscuro al menos una vez al mes, desde la comodidad de su casa en Pasadena, tuvo un costo inesperado. Al principio, usó el tinte permanente L’Oréal Superior Preference y obtuvo buenos resultados.

“Con el tiempo”, cuenta, “empecé a notar que me irritaba el cuero cabelludo. Llegó un punto en que ya no podía seguir usándolo, porque me salían llagas en el cuero cabelludo que luego formaban costras, y era muy desagradable”.

Contactamos a L’Oréal Paris sobre la experiencia de Rabaudi, pero no respondieron antes del cierre de esta publicación.

La irritación en la piel es una de las reacciones adversas que los usuarios de tintes para el cabello reportan con más frecuencia, con síntomas como enrojecimiento, picazón o sensación de ardor.

“Las personas que tienen una enfermedad de base en el cuero cabelludo que afecta la función de barrera de la piel tienen un mayor riesgo”, explica la doctora Victoria Barbosa, MD, profesora asociada de medicina en UChicago Medicine y especialista en dermatología. “Esto incluye a quienes tienen dermatitis seborreica activa o psoriasis en el cuero cabelludo; en estos casos, el riesgo puede reducirse si se aseguran de que la afección esté bien controlada antes de aplicar el tinte”.

La National Psoriasis Foundation recomienda consultar a un profesional de la salud antes de teñirse el cabello si padece psoriasis en el cuero cabelludo. Asimismo, la American Academy of Dermatology Association recomienda un plan de tratamiento de un dermatólogo certificado para quienes tienen dermatitis seborreica.

“Los químicos de los tintes para el cabello pueden absorberse a través del cuero cabelludo, inhalarse durante la aplicación o ingresar al cuerpo a través de la piel irritada”, explica la doctora Adana Llanos, PhD, MPH, profesora asociada en la Universidad de Columbia, al hablar de las distintas vías de exposición. “Algunos compuestos de los tintes permanentes están diseñados para penetrar profundamente en la fibra capilar y, una vez en el organismo, ciertos ingredientes químicos o sus productos de descomposición pueden contribuir al daño del ADN, la inflamación o la alteración hormonal”.

Los efectos de los tintes en el cabello

Los agentes colorantes también pueden dañar el cabello, provocando quiebre e incluso caída. Los tintes cambian el color del cabello de distintas maneras. Los tintes permanentes modifican la estructura física y química del cabello, penetran profundamente en el córtex capilar y abren la cutícula, que es la capa más externa, para que el color se adhiera.

Los tintes semipermanentes penetran parcialmente en el córtex y son menos dañinos que los permanentes, mientras que los temporales solo recubren la capa externa de la cutícula y son los que menos daño causan.

“Los tintes que aclaran o levantan el color, muchos de ellos contienen peróxido. Eso es muy dañino para el cabello”, explica la doctora Deborah A. Scott, MD, FAAD, profesora asistente de dermatología en la Facultad de Medicina de Harvard y especialista en salud de la piel y caída del cabello.

Mencionó la sequedad y la fragilidad como síntomas comunes del daño. “Los tintes permanentes contienen una mayor cantidad de estos químicos, que permiten que las moléculas de color penetren en el cabello y permanezcan, por lo que pueden resultar más dañinos”.

Y según la Sociedad Americana del Cáncer, los tintes más oscuros, especialmente los permanentes, suelen utilizar una mayor cantidad de agentes colorantes, incluidos algunos químicos que pueden ser cancerígenos.

Otros problemas de salud relacionados con los tintes para el cabello

Muchos ingredientes comunes de los tintes para el cabello también se han relacionado con problemas de salud, como alergias de contacto, un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, así como una mayor incidencia de fibromas uterinos en mujeres negras.

“Cada producto puede contener PFAS, disruptores endocrinos (como los ftalatos), parabenos y formaldehído, y cada uno de estos químicos tiene su propio potencial cancerígeno”, explica la doctora Emanuela Taioli, MD, PhD, de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, en Nueva York.

Llanos cita su propia investigación al señalar que “el uso de tintes permanentes para el cabello está asociado con un riesgo significativamente mayor de cáncer de mama en comparación con no usarlos”. Según sus hallazgos, entre las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, el uso prolongado de tintes, en particular durante 10 años o más, se asocia con tumores de mayor tamaño al momento del diagnóstico. También encontró que existen “mayores estimaciones de riesgo asociadas con el uso de tonos oscuros y con una mayor duración del uso de tintes para el cabello”.

El Sister Study, una investigación a largo plazo sobre el cáncer de mama realizada por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS), encontró que las mujeres que usaban tintes para el cabello de forma regular tenían un 9% más de probabilidad de desarrollar cáncer de mama en comparación con quienes no se teñían. Además, el uso de tintes permanentes cada cinco a ocho semanas o más se asoció con un aumento del 60% en el riesgo de desarrollar cáncer de mama en mujeres negras. Por su parte, datos del Women’s Circle of Health Study también encontraron una relación entre el cáncer de mama y el uso combinado de tintes para el cabello y alisadores, que se utilizan con mayor frecuencia en mujeres negras.

Algunos usuarios de tintes tienen ventaja según el tono que usan

Según la doctora Meena Singh, MD, FAAD, dermatóloga y cirujana dermatológica en el Skin and Hair Center de Overland Park, Kansas, algunas personas pueden usar tintes para el cabello sin mayores problemas.

Hasta donde sabe Joy Ganes, es una de esas usuarias que no han tenido problemas con los tintes. Esta residente de Los Ángeles, de unos 40 años, aprendió a aplicárselos por su cuenta durante la pandemia y desde entonces los usa entre tres y cuatro veces al año. (CR ya había informado sobre casos similares surgidos durante la pandemia). “Afortunadamente, no he tenido ninguna reacción negativa a los tintes”, comenta sobre su experiencia usando tonos castaño oscuro de marcas como Revlon, dpHUE y John Frieda. (Aunque sí tuvo una mala experiencia cuando intentó usar “una alternativa no tóxica y más segura” en forma de henna: “Me tomó seis horas y mi cabello quedó naranja”).

Más allá de este tipo de contratiempos relativamente inofensivos, Singh señala que los consumidores deben conocer los posibles efectos del uso a largo plazo.

Cómo evaluó CR los tintes para el cabello y las tizas capilares

En junio de 2025 realizamos sesiones con consumidores para conocer sus experiencias con los tintes para el cabello. Nuestros 16 participantes señalaron que sus principales problemas eran los vapores fuertes al mezclar los productos en casa y la sensación de ardor durante aplicaciones prolongadas. Cabe destacar que algunos participantes reportaron que ciertos tintes de L’Oréal Paris para uso en casa les causaron irritación ocular severa, mientras que productos de Bigen provocaron ardor en el cuero cabelludo y adelgazamiento del cabello.

Para identificar los productos a evaluar, realizamos sesiones con varias organizaciones lideradas por mujeres para conocer qué productos usaban ellas y sus hijos. A partir de esas conversaciones recopilamos los nombres de los productos y luego incorporamos otros productos de mayor venta.

Compramos 23 productos para teñir el cabello, 21 tintes y dos tizas capilares temporales, que representan una selección de marcas populares disponibles a nivel nacional y que estaban en stock al momento de la compra.

Evaluamos productos permanentes, semipermanentes y temporales de algunas de las marcas de tintes más populares, como Clairol, Dark & Lovely, L’Oréal Paris, Madison Reed, Manic Panic y Revlon, para determinar sus niveles de ftalatos (como el DEP), metales pesados y compuestos orgánicos volátiles (VOC, pos sus siglas en inglés). Cada muestra fue enviada a un laboratorio externo independiente y acreditado para su análisis.

“Nuestras pruebas encontraron que algunos tintes para el cabello liberan compuestos orgánicos volátiles en niveles lo suficientemente altos como para generar una preocupación real, especialmente en personas que se tiñen el cabello con frecuencia en casa”, señala Ashita Kapoor, directora de seguridad de productos en Consumer Reports.

“Lo que dejaron claro los datos es que una sola aplicación puede parecer de bajo riesgo, pero la exposición crónica y repetida es muy distinta. Ese riesgo acumulado es algo que la mayoría de los consumidores simplemente no considera cuando usa un tinte para el cabello en casa”.

Principales hallazgos

Las 23 muestras dieron positivo para diclorometano (cloruro de metileno), un químico volátil ampliamente utilizado en Estados Unidos en diversas industrias, como la pintura, los adhesivos y los productos farmacéuticos, entre otras. Se ha demostrado que causa cáncer en animales y está clasificado como un probable carcinógeno para los humanos. Su uso está restringido en cosméticos y, por lo general, está prohibido, salvo en aplicaciones limitadas, como en ciertas formulaciones de tintes para el cabello. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señala que el cloruro de metileno a veces aparece en las etiquetas con otros nombres, como diclorometano o bicloruro de metilo.

Para ciertos tintes para el cabello, en particular aquellos que no están elaborados a partir de materiales vegetales o minerales, la FDA señala que, siempre que el producto incluya una advertencia en la etiqueta, se permite el uso de un “ingrediente venenoso o perjudicial que pueda resultar dañino para los consumidores” y no se considera motivo de acción por parte de la FDA. La advertencia debe indicar:

Precaución: este producto contiene ingredientes que pueden causar irritación en la piel en algunas personas, y se debe realizar una prueba preliminar según las instrucciones incluidas. Este producto no debe usarse para teñir las pestañas ni las cejas; hacerlo puede causar ceguera.

Seis contenían tolueno, un químico utilizado como disolvente que puede irritar los pulmones y es tóxico para el sistema nervioso central.

Cuatro contenían DEHP, un tipo de ftalato sobre el que CR ya ha informado y que se ha relacionado con diversos problemas de salud preocupantes, como resistencia a la insulina, presión arterial alta, menopausia temprana y alteraciones reproductivas.

Una contenía una cantidad mínima de benceno, un carcinógeno conocido que puede causar leucemia mieloide aguda. Esta sustancia peligrosa también se detectó en tres de las 10 muestras de cabello para trenzas que CR analizó en 2025.

Buenas noticias: la mayoría de los tintes no presentaron niveles detectables de los cinco metales pesados que analizamos. Sin embargo, cuatro contenían trazas de arsénico, dos contenían plomo y seis contenían cromo. Dos tizas capilares presentaron niveles detectables de tres metales pesados. Ninguno de los productos analizados mostró niveles detectables de cadmio o mercurio.

VOC

Los compuestos orgánicos volátiles pueden provocar una amplia variedad de problemas, desde irritación en la piel hasta daños en órganos y en el sistema nervioso central. Algunos son cancerígenos para los seres humanos. Los VOC son un grupo amplio de químicos que pueden estar presentes en las fórmulas de los tintes para el cabello, a veces como parte de la fragancia o como disolventes que ayudan a mezclar los ingredientes o a que penetren mejor. Durante la aplicación, algunos de estos compuestos pueden evaporarse en el aire debido a su naturaleza volátil.

Analizamos 62 compuestos orgánicos volátiles de interés, y los resultados mostraron que todas las marcas tenían niveles detectables; ninguna estuvo libre de los 62 VOC evaluados. Actualmente, no existen límites establecidos por la FDA para el contenido de VOC en los tintes para el cabello.

El tinte con la mayor cantidad total de VOC detectados fue Waverlo Black Hair Dye Shampoo. Fue el que presentó la mayor cantidad de tolueno entre todos los productos analizados. También contenía la cuarta mayor cantidad del probable carcinógeno diclorometano.

De todos los productos analizados, L’Oréal Paris Féria Downtown Brown fue el que contenía la mayor cantidad de diclorometano, el único VOC detectado en Féria.

Evaluamos dos versiones del tinte castaño oscuro Revlon ColorSilk, y ambas presentaron la segunda y tercera mayor cantidad de diclorometano.

El producto con la menor cantidad total de VOC fue Bigen, y Clairol Natural Instincts presentó la menor cantidad de diclorometano.

El único producto que contenía el carcinógeno conocido benceno fue una tiza capilar de Hally Hair, un color temporal dirigido a distintos grupos de edad, incluidos niños para eventos como el “día del espíritu escolar”. Aunque contenía una cantidad mínima de diclorometano (la quinta más baja), presentaba la segunda mayor cantidad de tolueno y trazas de metales pesados.

Metales pesados

Quince de los 23 productos no presentaron niveles detectables de los cinco metales pesados que analizamos: arsénico, cadmio, cromo, plomo y mercurio.

Consumer Reports ha analizado una amplia variedad de productos en busca de metales pesados, más recientemente en cabello sintético y humano para trenzas, proteína en polvo, fórmulas infantiles, entre otros. La exposición a metales pesados puede provocar diversos problemas de salud graves con el tiempo.

El arsénico, un metal pesado de origen natural y uno de los contaminantes ambientales más relevantes, está presente en algunos alimentos, como el arroz. CR ha señalado que la exposición prolongada al arsénico se asocia con un mayor riesgo de enfermedades pulmonares y cardiovasculares, así como de cáncer, y también puede afectar el sistema reproductivo. Se detectaron trazas en Clairol Root Touch Up y Bigen. También se detectó en dos tizas capilares de Desire Deluxe y Hally Hair, productos dirigidos a niños. Aunque las cantidades eran mínimas, estos presentaban los niveles más altos entre todos los productos analizados. (La etiqueta de Desire Deluxe indica: “No apto para menores de 3 años”, mientras que la de Hally Hair señala: “Mantener fuera del alcance de los niños”).

El plomo, sobre el que CR ha informado que la exposición crónica está relacionada con un mayor riesgo de problemas neurológicos, alteraciones del sistema inmunológico y reproductivo, daño renal, hipertensión, entre otros. CR considera que no existe un nivel seguro de plomo, aunque es un metal de origen natural presente en una amplia variedad de alimentos. Los únicos dos productos que presentaron niveles detectables de plomo fueron las dos tizas capilares de Desire Deluxe y Hally Hair.

El cromo, otro metal pesado que puede causar dermatitis alérgica de contacto severa, se detectó en niveles bajos en seis productos.

Las dos tizas capilares contenían tres metales pesados. Desire Deluxe y Hally Hair contenían bajas cantidades de arsénico, cromo y plomo.

Ftalatos

Los ftalatos son sustancias químicas que se utilizan en una amplia variedad de productos, como revestimientos de pisos, artículos de cuidado personal y cosméticos. Varios de ellos han sido identificados como disruptores endocrinos que pueden afectar la salud reproductiva. CR ha señalado que, según diversos estudios, los ftalatos se han asociado con una disminución en el recuento de espermatozoides, partos prematuros y la aparición de fibromas uterinos.

CR analizó tintes para el cabello en busca de 13 ftalatos, y seis de ellos no se detectaron en ninguno de los productos.

El producto de Madison Reed contenía tres ftalatos, en niveles relativamente altos en comparación con los demás. Contenía, por mucho, las mayores cantidades de adipato de di(2-etilhexilo) ftalato y tereftalato de di(2-etilhexilo) ftalato; también contenía ftalato de dimetilo.

El ftalato DEHP – ftalato de di(2-etilhexilo) – que según informes previos de CR se ha relacionado con la resistencia a la insulina, la hipertensión, la menopausia temprana y problemas reproductivos, se detectó en cuatro productos: Bigen, Desire Deluxe Hair Chalk, Garnier Nutrisse y Simpler.

Siete tintes no presentaron niveles detectables de ftalatos. Estos fueron Clairol Root Touch-Up, Dark & Lovely (en negro azabache), L’Oréal Paris Féria, L’Oréal Paris Magic Root, Naturtint y ambas versiones de Revlon ColorSilk.

Notas: “ND” significa “no detectado”. Los productos están organizados en orden alfabético por categoría. Consulta nuestra metodología completa (PDF) y los resultados completos de las pruebas (PDF). Nuestros resultados indican qué productos presentaron niveles relativamente más altos y no determinan si un producto supera o no un estándar legal. El diclorometano se destaca en la tabla porque fue el único compuesto orgánico volátil (VOC) encontrado en todos los productos que analizamos.

Otros ingredientes comunes presentes en los tintes para el cabello

En 2018, el equipo de defensa de CR logró presionar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para prohibir el acetato de plomo en los tintes progresivos para el cabello. Estos tintes se aplican de forma gradual para lograr el color con el tiempo, a diferencia de los tintes de una sola aplicación. Aun así, muchos productos para teñir el cabello siguen conteniendo sustancias potencialmente peligrosas. Los ingredientes varían según el tipo y el color del tinte. Kapoor, líder de las pruebas de tintes en CR, junto con su equipo, revisó los ingredientes de cada producto analizado para determinar si contenían algunos de estos componentes comunes y potencialmente dañinos:

P-fenilendiamina (PPD)

Este compuesto químico se utiliza en la mayoría de los tintes permanentes para ayudar a fijar el color en el cabello, especialmente para lograr tonos más oscuros, como castaño oscuro o negro. La PPD se considera un sensibilizante cutáneo, es decir, una sustancia que puede provocar reacciones alérgicas tras el contacto con la piel. Según la EPA, la exposición a niveles elevados de PPD puede causar dermatitis severa, irritación ocular y asma, entre otras complicaciones.

Presente en: Clairol Root Touch-Up Permanent by Nice’ n Easy, L’Oréal Paris Féria, L’Oréal Paris Magic Root, Naturtint y ambos productos de Revlon ColorSilk.

Amoniaco

Este compuesto químico hace que la cutícula del cabello se hinche, lo que permite que otros químicos del tinte penetren mejor en la fibra capilar. Según Singh, el amoniaco es un irritante que puede provocar inflamación en el cuero cabelludo y fragilidad del cabello. La exposición a niveles elevados también puede causar quemaduras graves en la boca, la garganta, los pulmones y los ojos. Algunas marcas, como Garnier, L’Oréal Paris, Madison Reed y Revlon, promocionan líneas de tintes sin amoniaco.

Presente en: Clairol Root Touch-Up Permanent by Nice’ n Easy, Garnier Nutrisse, L’Oréal Paris Féria, L’Oréal Paris Magic Root, Schwarzkopf Color Ultime y Schwarzkopf Keratin.

Resorcinol

Este compuesto se utiliza en los tintes permanentes para ayudar a fijar el color en el cabello. Algunos estudios han encontrado que puede alterar la función tiroidea, y la intoxicación por resorcinol puede provocar síntomas como diarrea, mareos, somnolencia y dolor de cabeza.

Presente en: Schwarzkopf Color Ultime, Clairol Root Touch Up, L’Oréal Paris Féria, Clairol Natural Instincts, L’Oréal Paris Magic Root, Schwarzkopf Keratin, ambas versiones de Revlon ColorSilk y Simpler.

Peróxido de hidrógeno

Es un compuesto químico sintético, aunque pequeñas cantidades también están presentes de forma natural en el aire. Se utiliza como agente oxidante para aclarar el pigmento natural del cabello y actúa junto con el amoniaco para abrir la cutícula. Puede provocar daño y quiebre del cabello. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que puede ser tóxico si se ingiere, se inhala o entra en contacto con la piel o los ojos, y que la inhalación de soluciones concentradas, superiores al 10%, puede causar irritación pulmonar grave.

Presente en: ambos productos de Dark & Lovely.

Respuesta de las empresas

Consumer Reports se puso en contacto con todas las empresas cuyos productos analizamos para solicitar comentarios. A continuación, se incluyen las respuestas de aquellas que respondieron. Las demás no contestaron a las reiteradas solicitudes de información.

Bigen señaló: “Gracias por compartir los resultados de sus pruebas recientes. La seguridad de los consumidores es nuestra máxima prioridad y estamos revisando la información que nos proporcionaron. Seguimos comprometidos con el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y con mantener la seguridad y calidad de nuestros productos mediante una evaluación cuidadosa de nuestros materiales y proveedores. Agradecemos la oportunidad de revisar sus hallazgos”.

Desire Deluxe indicó, en parte: “Nuestros productos se desarrollan y evalúan de acuerdo con los marcos de seguridad aplicables, y contamos con registros de respaldo en materia de seguridad sustentados por evaluaciones toxicológicas, documentación de proveedores y pruebas realizadas por terceros, según su uso previsto”.

En respuesta a los metales pesados detectados, señalaron: “Realizamos de forma rutinaria pruebas con terceros para detectar plomo, de acuerdo con los requisitos de seguridad de productos de consumo en Estados Unidos. Aunque no llevamos a cabo un análisis completo de múltiples metales pesados en cada lote de producto terminado como parte de las pruebas habituales de liberación, nos basamos en las especificaciones de los proveedores, los controles de materiales y las pruebas de cumplimiento para gestionar los riesgos asociados a los metales pesados”.

En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles, Desire Deluxe indicó: “El cloruro de metileno no se utiliza intencionalmente como ingrediente ni como solvente de proceso en la formulación o fabricación de este producto. No realizamos de forma rutinaria un análisis completo de compuestos orgánicos volátiles en cada lote de producto terminado; sin embargo, en respuesta a sus hallazgos, hemos iniciado pruebas de confirmación independientes utilizando métodos GC-MS alineados con la familia EPA 8260, en múltiples unidades y lotes de producción”.

Schwarzkopf señaló: “Schwarzkopf mantiene un firme compromiso con los más altos estándares de seguridad para nuestros consumidores. Todas las materias primas y los productos terminados se someten a rigurosas evaluaciones y pruebas para garantizar un alto nivel de seguridad”.

Arctic Fox indicó, en parte: “Aunque no realizamos pruebas de metales pesados de forma rutinaria en cada lote de producto terminado, salvo que una evaluación de riesgo lo justifique, la seguridad del producto se respalda mediante la calificación de materias primas, la documentación de proveedores y controles de fabricación acordes con las buenas prácticas de fabricación cosmética o Good Manufacturing Practices”.

“Las sustancias mencionadas, incluido el diclorometano (cloruro de metileno), la 2-butanona (MEK), el clorobenceno, los clorotoluenos y compuestos relacionados, no se añaden de forma intencional ni se utilizan en nuestra formulación ni en nuestro proceso de fabricación. No realizamos de forma rutinaria análisis de VOC en el producto final para detectar trazas, salvo que una evaluación de riesgo lo justifique. Las detecciones en niveles traza reportadas mediante métodos analíticos altamente sensibles no establecen un uso intencional y, por sí solas, no indican un riesgo para la seguridad”.

“Los ftalatos no se añaden de forma intencional a este producto. Nuestro enfoque de cumplimiento se basa en la documentación de los proveedores, la revisión de ingredientes y los procesos de evaluación de seguridad, en línea con las regulaciones cosméticas aplicables y los requisitos de los minoristas”.

En un breve comunicado, Madison Reed señaló: “Madison Reed toma muy en serio todas las preguntas sobre nuestros productos y respalda la seguridad de estos, así como su compromiso continuo con el cumplimiento de los estándares regulatorios aplicables”.

El comunicado de Hally Hair señalaba: “Gracias por compartir sus hallazgos y por brindarnos la oportunidad de revisar los resultados antes de su publicación”.

“En Hally Hair, la seguridad del producto es nuestra máxima prioridad. Nuestros productos se formulan de acuerdo con todas las regulaciones de seguridad cosmética de Estados Unidos y se someten a pruebas exhaustivas para garantizar que sean seguros para el uso previsto”.

“Los niveles traza mencionados en estas pruebas suelen encontrarse en muchos productos cosméticos debido a la presencia natural en pigmentos, materias primas y el entorno. Estas cantidades están muy por debajo de los niveles que las agencias regulatorias y los toxicólogos independientes consideran que representan un riesgo para la salud”.

“Nuestros productos están diseñados como cosméticos temporales que se eliminan con el lavado, con una exposición mínima y cumplen con todos los estándares de seguridad aplicables”.

“Seguimos trabajando estrechamente con nuestros proveedores y fabricantes para mantener prácticas rigurosas de calidad y seguridad”.

Simpler señaló: “La seguridad del producto es una prioridad para Simpler Hair Color. Nuestras fórmulas se desarrollan y fabrican en Estados Unidos conforme a los requisitos regulatorios aplicables, y trabajamos con socios de fabricación con experiencia que siguen estándares establecidos de calidad y seguridad para productos cosméticos”.

“Seguimos comprometidos con el monitoreo de la seguridad de los ingredientes y el cumplimiento normativo como parte de nuestros procesos continuos de calidad”.

Cómo teñirse el cabello en casa de forma segura

Rabaudi, usuaria de tintes, comenta que en general sabía que el uso de estos productos se había relacionado con efectos negativos para la salud, pero esa información no la detuvo. “Siento que evité a propósito informarme más mientras los usaba”, dice. “Pero podía oler los químicos. Podía sentirlos en la cabeza. Creo que, en mi caso, como estaba tan enfocada en ahorrar dinero y no tener canas, lo ignoré todo el tiempo que pude”.

Hoy en día, se cambió a otro tinte que considera de mejor calidad, aunque también más caro. “Pero simplemente acepté que, si tienes el cabello oscuro y no quieres que se note que estás encaneciendo, vas a tener que usar productos de mayor calidad. Así que termino gastando más dinero, pero ya no tengo daño en el cuero cabelludo”.

Singh señala que ha tratado a muchos pacientes con dermatitis de contacto tras usar tintes en casa y advierte que, en casos severos, esto puede provocar caída del cabello. Recomienda “evitar los tintes y terapia antiinflamatoria con corticosteroides tópicos y/o sistémicos”.

También aconseja realizar una prueba de parche en una pequeña zona de la piel 48 horas antes de aplicar el tinte en todo el cuero cabelludo, y sugiere cambiar a tintes semipermanentes.

“Estos no abren de forma agresiva la cutícula del cabello y tienen muchas menos probabilidades de causar quemaduras químicas”, explica. “Además, aplicar una capa gruesa de vaselina a lo largo de la línea del cabello actúa como una barrera física para proteger la piel más fina y sensible del rostro”.

Según Taioli, de Mount Sinai, “el conocimiento es el mejor primer paso; en este caso, leer las etiquetas con mucho cuidado, tal como lo hacemos con los alimentos que consumimos”.

Llanos también recomienda reducir la exposición a los tintes. “Esto puede lograrse usando guantes al manipular los químicos (y otros productos capilares como alisadores), asegurando una buena ventilación durante su uso y evitando aplicar el tinte sobre piel irritada o con heridas“, explica, y añade que reducir la frecuencia de uso tanto como sea posible también ayuda a disminuir la exposición acumulativa a estos químicos.

“Los tintes temporales o semipermanentes, como aquellos que se eliminan después de lavar el cabello varias veces, pueden reducir la exposición a algunos de los químicos más dañinos presentes en los tintes permanentes”, señala, pero añade que ningún producto está completamente libre de riesgos.

Ten en cuenta la vida útil del tinte. Después de cierto tiempo, puede perder eficacia e incluso causar daño al cabello o al cuero cabelludo. Durante nuestras pruebas, realizamos una evaluación de vida útil y encontramos que casi la mitad de las muestras no indicaban fecha de caducidad ni periodo de uso. Entre las que sí lo hacían, varias señalaban una vida útil de 12 meses, mientras que la de Lime Crime era de ocho meses y la de Hally Hair de solo seis meses.

Los consumidores también deberían revisar si existen retiradas de productos o alertas de seguridad en los sitios web de los fabricantes y en MedWatch de la FDA antes de comprar tintes.

Scott, de la Facultad de Medicina de Harvard, desaconseja aplicar al mismo tiempo tinte y alisador. “Si usas un tinte permanente, que ya es más agresivo, junto con un alisador al mismo tiempo, es una receta para el desastre”, advierte. Recomienda esperar un par de semanas entre alisar el cabello y usar cualquier tipo de tinte.

Y para quienes buscan cubrir las canas, Scott sugiere optar por difuminarlas en lugar de cubrirlas por completo. “Para teñir las canas, normalmente se necesitan productos más fuertes”, explica. “Quizás optar por mechas en lugar de teñir todo el cabello. Elegir tintes semipermanentes en vez de permanentes y buscar productos sin peróxido ni amoníaco”.

Por último, si estás considerando tintes alternativos en busca de opciones menos tóxicas, ten en cuenta lo siguiente: nuestros resultados sugieren que los productos etiquetados como “naturales”, “orgánicos” o “sin amoníaco” no son necesariamente más seguros en cuanto a la presencia de metales pesados y VOC. Según Barbosa, profesora asociada en UChicago Medicine, los tintes “a base de plantas”, con ingredientes como henna, té negro o polvo de índigo, también pueden provocar reacciones alérgicas. Todos los tintes para el cabello deben evaluarse en términos de seguridad química, independientemente de lo que indiquen sus etiquetas o estrategias de marketing.

El grupo de la industria Personal Care Products Council destaca que la seguridad es una prioridad para la organización y sus empresas miembro, señala su portavoz Tesia Williams. “Los tintes para el cabello han sido ampliamente evaluados y se consideran seguros, respaldados por décadas de rigurosa investigación científica y evaluaciones de seguridad para los consumidores”.

“Como ocurre con todos los cosméticos y productos de cuidado personal, para poder comercializarlos, las empresas deben respaldar la seguridad de los tintes para el cabello y asegurarse de que el etiquetado de los productos sea preciso, veraz y no engañoso”, afirma Williams.

Ten en cuenta que las empresas no están obligadas a revelar todos los ingredientes, como los componentes de fragancias propietarias, por lo que no todo puede aparecer en la etiqueta. “Algunos químicos no siempre se incluyen en las listas de ingredientes”, señala Llanos, “y etiquetas como ‘limpio’, ‘no tóxico’ o ‘a base de plantas’ no están estrictamente reguladas, por lo que no deben tomarse al pie de la letra”.

“Estos hechos subrayan por qué la transparencia y una mayor supervisión de los productos de consumo son tan importantes”, afirma Llanos.

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