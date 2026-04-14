Cómo eliminar las pulgas y evitar que regresen





Estos consejos de expertos pueden ayudarte a deshacerte de las pulgas ahora mismo y evitar que vuelvan.

Las pulgas pueden hacerle la vida imposible a tu mascota y a tu familia, pero existen métodos eficaces para combatirlas.

By Leigh-Ann Jackson

Es una situación que muchos dueños de mascotas conocen y detestan. Primero, te das cuenta de que tu querida mascota no puede dejar de rascarse. Luego, de repente, tú también empiezas a rascarte. Entonces te das cuenta de que las pulgas se han metido en tu vida.

¿Cómo llegaron estos molestos intrusos a tu hogar? ¿Y cómo puedes eliminarlos y evitar que vuelvan? Hemos hablado con veterinarios y con Michael Hansen, científico sénior de CR, para ofrecerte unos consejos útiles y básicos sobre las pulgas. A continuación, te indicamos los pasos que puedes seguir para resolver esta situación molesta, así como recomendaciones para mantener tu hogar libre de pulgas.

Conoce a tu enemigo

Se estima que hay más de 2,500 especies de pulgas en todo el mundo, pero la más común en América del Norte es la pulga del gato. Estos diminutos insectos sin alas pueden vivir tanto en gatos como en perros.

Las pulgas prosperan en climas cálidos. Debido a que los climas varían de un estado a otro, la “temporada de pulgas” puede ser diferente en cada uno. Aquí tienes un mapa útil que te ayudará a entenderlo mejor. Aunque las pulgas prefieren el clima templado, cuando están en el exterior, en tu jardín, por ejemplo, les gusta encontrar un lugar fresco y sombreado, como debajo de los árboles y arbustos o entre la hierba alta que uno siempre quiere cortar.

Las pulgas adultas sobreviven chupando la sangre de sus huéspedes. Suelen arrastrarse por el pelaje cerca de las orejas, la cola y entre los omóplatos de tus mascotas, así como alrededor del abdomen. En los seres humanos, las picaduras de pulgas parecen pequeñas protuberancias descoloridas que a menudo tienen un anillo alrededor, se encuentran típicamente alrededor de los pies, los tobillos y las pantorrillas, y pueden causar picazón molesta. Pero cuando una pulga pica a tu perro o gato, la saliva que se inyecta en la piel con la picadura puede desencadenar una alergia a las pulgas que provoca una sensación de picazón que podría durar hasta dos semanas. Y todo ese rascado puede provocar llagas abiertas e infecciones cutáneas. En los gatos, el rascado y la pérdida de pelo, así como pequeñas costras y bultos, son signos reveladores comunes de la alergia a las pulgas.

Las pulgas adultas ponen huevos en tus mascotas, que luego se caen y aterrizan en el lugar favorito de tus mascotas, ya sea una cama para mascotas, un piso alfombrado o el sofá de la sala.

Las larvas se alimentan de la sangre seca excretada por las pulgas adultas, que parece “pequeñas bolitas de pimienta negra”, dice Hansen. Por lo general, puedes ver estas partículas de sangre seca en la piel de tus mascotas o alrededor de sus áreas para dormir.

Por cada pulga adulta que veas, hay al menos 100 huevos, larvas o pupas de pulgas en algún lugar de tu hogar, y las pupas envueltas en un capullo pueden permanecer inactivas durante meses antes de emerger como pulgas adultas que saltan y pican. Las pulgas pueden vivir un promedio de ocho días en gatos y perros de pelo corto, y más tiempo en animales de pelo largo. Un paso importante para protegerte de las pulgas es comprender que su ciclo de vida puede durar entre un día y cinco meses.

Cómo eliminar las pulgas del pelaje o pelo de tu mascota

Una vez que estés seguro de que tienes un problema de pulgas, baña a todos los gatos y perros de la casa (incluso a los que no se rascan) con un jabón suave (Hansen sugiere el detergente para platos Dawn, ya que reduce la tensión superficial del agua, lo que facilita que las pulgas se ahoguen) y, a continuación, peina el pelaje con un peine metálico para pulgas. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) te aconseja que consultes a un veterinario “si tu mascota se rasca, muerde o lame excesivamente el pelaje, o si sacude la cabeza o se rasca las orejas de forma persistente”.

Algunos dueños de mascotas tal vez prefieran optar por métodos naturales y aplicar aceites esenciales de forma tópica para eliminar las pulgas de sus animales. La veterinaria LaDissa Moore, de IVS Mobile Vets and Grooming Spa, con sede en Los Ángeles, recomienda tener precaución: “Los aceites esenciales pueden ser muy irritantes para las mascotas”, afirma, y añade que siempre se debe consultar primero a un veterinario.

Ciertas razas de gatos pueden ser especialmente sensibles a los productos botánicos. Según un estudio publicado en la revista Insects sobre el control de las pulgas en los gatos, los productos antipulgas derivados de plantas, como el aceite de árbol de té y el aceite de menta, han mostrado efectos adversos tanto en gatos como en perros, incluyendo depresión, debilidad o convulsiones.

Si vas a optar por un producto de venta libre, la veterinaria Cecily Jennings, de la Haven Veterinary Clinic de Houston, recomienda asegurarte de que el producto que usas es adecuado para el peso y la edad de tu mascota, y seguir cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. “No recomendaría nada que no esté aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)”, afirma Jennings. “Estas agencias exigen pruebas rigurosas antes de aprobar el uso de los productos”.

Según Moore, es importante mantener un régimen sencillo para la limpieza de pulgas de tu mascota. “No rocíes a tu animal con polvos antipulgas ni aerosoles tópicos contra las pulgas, ya que muchas veces se lamen y se enferman gravemente”, dice Moore, y señala que, con mucha frecuencia, los dueños de mascotas empapan a sus animales con polvo, luego le ponen polvo en el collar antipulgas y, para colmo, le rocían aerosol contra las pulgas. Es mejor elegir solo uno de esos métodos, dice Moore.

Una vez que sepas que tu mascota tiene pulgas, báñala con un jabón suave, como el detergente para platos Dawn, y péinala con un peine metálico para pulgas.

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Cómo eliminar las pulgas de tu hogar

Para eliminar las pulgas de tu hogar, pasa diariamente una aspiradora con filtro de aire de alta eficiencia (HEPA o equivalente) por alfombras, tapetes y muebles tapizados, asegurándote de limpiarlos a fondo. Las habitaciones con suelos de madera o vinilo serán más fáciles de limpiar. Sin embargo, si tienes tapetes y alfombras particularmente gruesos, Hansen recomienda usar un limpiador a vapor.

Los aerosoles contra las pulgas que se comercializan para el hogar no llegan al fondo del problema, dado que rara vez alcanzan los huevos, las larvas y los capullos donde se encuentran. “Para que el pesticida las mate, tiene que llegar hasta ellas”, dice Hansen. “Y si tienes una alfombra gruesa, están en el fondo, enredadas en el tejido. A menos que quieras empapar toda la alfombra para que se moje hasta el fondo, donde se encuentran, no servirá de nada”.

La prevención de las pulgas es fundamental

“Prevención, prevención y prevención es la regla de oro para mantener a raya a las pulgas y las garrapatas”, afirma Jennings, y añade que “las mascotas recién adquiridas deben empezar a tomar medicamentos contra las pulgas y las garrapatas adecuados para su edad lo antes posible”.

Jennings sugiere elegir el método de tratamiento que sea más fácil de administrar a tu mascota. “Si son quisquillosos con lo que comen o se resisten a tomar una pastilla, usa un producto tópico”, dice. “Si comen cualquier cosa que les pongas delante, considera darles un masticable como premio una vez al mes”. También es importante que los dueños de mascotas recuerden administrarles un producto antipulgas de forma constante.

Moore recomienda medicamentos orales recetados como Simparica Trio (sarolaner, moxidectina y pirantel) y Bravecto (fluralaner), ambos masticables. Para los tratamientos tópicos recetados, recomienda Revolution (selamectina) para perros y Revolution Plus (selamectina y sarolaner) para gatos.

“Si el animal tiene convulsiones, no recomendamos los preventivos orales contra las pulgas; recomendamos los preventivos tópicos contra las pulgas, ya que podrían disminuir el umbral de convulsiones”, dice Moore, y añade que los medicamentos orales son ideales para los animales que sufren alergias por contacto local y pérdida de pelo como resultado de los medicamentos tópicos.

Sea cual sea el tipo de preventivo que elijas, asegúrate de que sea específico para la especie.

“Definitivamente, no uses preventivos contra las pulgas para perros en gatos”, dice Moore. (Los gatos son mucho más sensibles a los productos químicos que se usan en los medicamentos contra las pulgas). “La gente les da a los gatos la mitad de la dosis del [medicamento] para perros. En realidad, eso provoca toxicidad”.

(Según la AVMA, algunos preventivos no deben usarse en cachorros y gatitos, mascotas embarazadas y algunas mascotas mayores. Consulta todas las opciones de medicamentos con tu veterinario antes de darle un medicamento a tu perro o gato).

¿Son eficaces los collares antipulgas?

En cuanto a los collares antipulgas, Hansen no los recomienda. Señala que un producto muy popular, el collar antipulgas y garrapatas Seresto para gatos y perros, se ha relacionado con lo que el Centro para la Diversidad Biológica estima que son más de 2,700 muertes de mascotas.

“Los ingredientes activos del collar son imidacloprid (que pertenece a una clase de sustancias químicas llamadas neonicotinoides) y flumetrina”, dice Hansen. “Existen dudas sobre si los dos ingredientes activos pueden tener efectos sinérgicos que podrían aumentar la toxicidad”.

Según el Centro para la Diversidad Biológica: “La flumetrina es un piretroide que ha demostrado tener efectos preocupantes para la salud de perros, gatos y seres humanos. Se cree que, cuando se combinan, el imidacloprid y la flumetrina tienen efectos sinérgicos que los hacen aún más tóxicos para las pulgas y las garrapatas y, potencialmente, para las mascotas y las personas”.

La EPA ha permitido que los collares contra pulgas y garrapatas Seresto sigan en el mercado, pero el fabricante, Elanco, ahora incluye advertencias en las etiquetas de sus productos.

“En general, creo que los collares contra pulgas y garrapatas no son una buena idea debido a la posible exposición no solo de las mascotas, sino también de las personas que juegan con ellas o las cargan en sus brazos”, dice Hansen.

El científico sénior de CR, Michael Hansen, desaconseja usar collares antipulgas, dado que contienen sustancias químicas potencialmente peligrosas.

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Enfoques holísticos para prevenir las pulgas

Un tratamiento recetado contra las pulgas parece una sencilla solución al problema, pero protegerte de las pulgas es mucho más que solo administrar masticables y gotas. Hansen promueve la implementación del Integrated Pest Management (Gestión Integrada de Plagas o IPM), una estrategia basada en la ciencia que, según la EPA, es eficaz y respetuosa con el medio ambiente.

El método IPM consta de tres pasos principales: revisar el pelaje de tu mascota con frecuencia, controlar las pulgas regularmente y aspirarlas en lugar de rociarlas con insecticidas.

Deberías revisar el pelaje de tu perro o gato con regularidad usando un peine metálico para pulgas, especialmente después de regresar a casa de paseos en los que podrían propagarse las pulgas, como el parque para perros o las casas de amigos que tienen mascotas.

Una guía del protocolo IPM sugiere tener a mano un recipiente lleno de agua y unas gotas de jabón para platos mientras peinas. Las pulgas que peines se pueden sumergir en el agua, donde se ahogarán.

Para prevenir la infestación, también deberías aspirar con frecuencia y lavar la cama de los animales con agua caliente cada dos o tres semanas. Las trampas para pulgas de las tiendas de mascotas funcionan bien como medida de control de tu espacio.

“La solución más sencilla es simplemente ponerse medias blancas y caminar por algunas áreas [de tu hogar]”, dice Hansen. “Si hay pulgas, podrás verlas, dado que estarán saltando sobre las medias”.

Para proteger tu hogar de las pulgas de forma no tóxica, Moore recomienda la tierra de diatomeas, que hace que las pulgas se sequen y mueran. La tierra de diatomeas se puede espolvorear en las esquinas de las habitaciones y cerca de los muebles donde suelen dormir las mascotas, y luego aspirar a fondo.

Cómo proteger tu jardín contra las pulgas

Hay algunas formas clave de hacer que tus espacios al aire libre sean inhóspitos para las pulgas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan evitar el riego excesivo del jardín, ya que esto puede crear las condiciones húmedas en las que prosperan las pulgas. También debes cortar el césped, quitar las malas hierbas y rastrillar las hojas con frecuencia para eliminar los refugios que proporcionan sombra a las pulgas. Las zarigüeyas, los mapaches y los gatos callejeros pueden traer pulgas a tus áreas al aire libre. Mantener bien tapados los contenedores de compost y la basura, eliminar los escondites entre la maleza y sellar los agujeros puede ayudar a mantener a esos animales fuera de tus espacios, al igual que retirar los platos de comida de mascotas al aire libre.

Intenta ser paciente. Según los CDC, el tratamiento de las infestaciones moderadas a graves puede tardar meses. Su consejo: “Para eliminar las pulgas en todas las etapas de su ciclo de vida, se necesitan dos o más tratamientos de seguimiento en un plazo de cinco a diez días después de la primera aplicación”.

Desde revisar regularmente a las mascotas y estar atento a las pulgas y sus excrementos hasta limpiar el jardín, la conclusión importante es que la vigilancia es fundamental para eliminar las pulgas de forma definitiva.

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