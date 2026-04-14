Estados Unidos le da luz verde a un láser capaz de destruir drones de los carteles que crucen la frontera

La Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Defensa de Estados Unidos acaban de dar luz verde de forma oficial a un sistema láser de alta energía diseñado para derribar drones no autorizados en la frontera sur del país.

Se trata de un rayo de luz capaz de neutralizar cualquier aeronave no tripulada que se meta donde no debe. Y no, no es un experimento ni una prueba piloto. Esto ya es una realidad autorizada y operativa.

Qué es exactamente este sistema láser y cómo funciona

Para entender de qué estamos hablando, hay que saber que los sistemas de energía dirigida como este funcionan disparando un haz de luz concentrada que calienta y destruye el objetivo en cuestión de segundos, sin necesidad de misiles ni munición convencional. Es precisión quirúrgica a la velocidad de la luz.

El sistema en cuestión lleva el nombre de LOCUST, un arma de energía directa de 20 kilovatios desarrollada por AeroVironment Inc., una empresa especializada en tecnología de drones y contramedidas con sede en Virginia. Los primeros dos sistemas LOCUST fueron entregados al Ejército de Estados Unidos en septiembre de 2024, y desde entonces han estado siendo evaluados para uso operacional en zonas fronterizas.

Lo que hace especialmente atractivo a este tipo de tecnología no es solo su efectividad, sino su costo de operación drásticamente menor comparado con los misiles interceptores tradicionales. Cada disparo de láser cuesta apenas centavos en electricidad, mientras que un misil puede costar decenas de miles de dólares. En un escenario donde el Pentágono registra más de 1,000 incursiones mensuales de drones en zonas fronterizas, esa diferencia de costo importa muchísimo.

La evaluación fue descrita como una “Evaluación de Riesgo de Seguridad basada en datos”, y los resultados confirmaron que, con los protocolos adecuados implementados, el sistema puede operar de forma segura dentro del Espacio Aéreo Nacional, incluso frente a vuelos comerciales.

Problemas en su primera implementación

Esta autorización no llegó de la nada. Detrás hay meses de tensión, incidentes y una revisión interinstitucional que estuvo a punto de convertirse en un escándalo mayor.

A principios de 2026, el uso no coordinado de un sistema láser antidrones cerca de El Paso, Texas, provocó el cierre abrupto de una amplia franja del espacio aéreo sobre la ciudad, llegando hasta más de 5,400 metros de altura, durante 10 días. El aeropuerto de El Paso prácticamente quedó paralizado, aunque la medida fue revertida unas horas después.

Como si eso no fuera suficiente, semanas después las Fuerzas Armadas derribaron accidentalmente un dron de la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Texas, lo que generó llamados a investigaciones en el Congreso.

Esos incidentes obligaron al Departamento de Defensa y a la FAA a sentarse juntos y hacer las cosas bien. En marzo de 2026, realizaron pruebas conjuntas en el campo de pruebas de misiles White Sands, en Nuevo México, donde evaluaron minuciosamente cómo el láser interactúa con aeronaves comerciales, sistemas de navegación y operaciones generales del espacio aéreo.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, fue claro al señalar que proteger a los pasajeros sigue siendo la prioridad número uno de la agencia, y que la revisión confirmó que no existe riesgo adicional para el público volador cuando se aplican los controles correctos.

Por su parte, Matt Ross, director de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta 401 (JIATF-401), destacó que la validación exitosa del sistema marca un hito importante en las capacidades antidrones del país y que la coordinación con la FAA garantiza que estos sistemas puedan desplegarse sin interrumpir la aviación civil.

Qué drones serán el objetivo y por qué la amenaza es real

Si alguien todavía duda de si esta tecnología es necesaria, los números hablan solos. Steven Willoughby, subdirector del programa contra drones del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó que los cárteles usan drones casi todos los días para transportar drogas a través de la frontera y para vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

En solo los últimos seis meses de 2024, se detectaron más de 27,000 drones a menos de 500 metros de la frontera sur, la mayoría operando de noche para evitar ser detectados. Eso es una cantidad alarmante que ningún sistema de defensa convencional puede manejar de forma eficiente.

Cualquier dron que ingrese a espacio aéreo restringido a lo largo de la frontera sur ahora puede ser derribado por este sistema láser, con total respaldo legal y de seguridad. Los funcionarios del Departamento de Defensa confirmaron que continuarán refinando los protocolos operacionales junto con la FAA para asegurarse de que el despliegue del sistema no interfiera con pilotos, sistemas de aeronaves ni servicios de control de tráfico aéreo.

Lo que empezó como tecnología experimental en laboratorio ya está listo para patrullar uno de los tramos de frontera más vigilados del mundo. La guerra contra los drones ilegales acaba de entrar en una nueva era, y esta vez, los tienen en la mira literalmente.

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