El cierre del espacio aéreo en El Paso se debió a pruebas de un láser antidrones

Un plan del Pentágono para usar un láser de alta energía antidrones sin haber coordinado con la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre los posibles riesgos para los vuelos civiles provocó el cierre sin precedentes del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, según informaron varias fuentes a CNN.

Estos informes surgen después de que la administración Trump afirmara que un dron de un cártel mexicano que cruzó el espacio aéreo estadounidense fue lo que desencadenó la restricción de 16 kilómetros centrada en el Aeropuerto Internacional de El Paso.

A última hora del martes, la FAA emitió abruptamente una restricción temporal de vuelos que suspendió de inmediato todos los vuelos de hasta 5,500 metros de altitud alrededor de la ciudad durante 10 días, lo que provocó el cierre efectivo del Aeropuerto Internacional de El Paso.

Aproximadamente ocho horas después, se levantó la restricción. Para cuando la FAA levantó las restricciones de vuelo, las aerolíneas ya habían emitido exenciones de viaje y notificado a los clientes sobre los posibles cambios.

Varias fuentes del gobierno federal y aerolíneas estadounidenses informaron a CNN que la actividad militar cerca de El Paso, incluyendo drones estadounidenses que monitorean las operaciones de los cárteles y el uso previsto por el Pentágono de un láser de alta energía diseñado para contrarrestar drones, generó preocupación inmediata por el tráfico civil que llegaba y salía del Aeropuerto Internacional de El Paso.

Fort Bliss y su aeródromo, el Biggs Army Airfield, se encuentran justo al norte del aeropuerto comercial, que opera alrededor de 100 vuelos diarios. No está claro si el Pentágono procedió con el despliegue del sistema láser el martes o miércoles tras notificar a la FAA sobre su uso previsto.

Se había programado una reunión de funcionarios de la FAA y del Pentágono el 20 de febrero para revisar los posibles impactos y las medidas de mitigación de una prueba del sistema láser, una tecnología que el Pentágono ha estado probando en zonas más remotas del país, según informaron varias fuentes.

Sin embargo, el Departamento de Defensa intentó utilizar el sistema antes en los alrededores de El Paso, lo que llevó a la FAA a imponer la restricción temporal de vuelos hasta que se pudiera coordinar dicha acción. La restricción de 10 días habría expirado el 21 de febrero, un día después de la reunión prevista entre el Departamento de Defensa y la FAA.

La decisión de la FAA de cerrar el espacio aéreo se tomó sin informar previamente a la Casa Blanca, según personas familiarizadas con el asunto. El hecho se convirtió en un tema de intensa atención en el Ala Oeste la madrugada del miércoles, mientras los legisladores texanos presionaban para obtener respuestas sobre por qué se cerró repentinamente el espacio aéreo sin alertarlos previamente.

Un funcionario de la administración declaró el miércoles por la mañana que el cierre se debió a la “acción del Departamento de Defensa para desactivar” los drones de un cártel. No está claro si la presencia de drones pudo haber acelerado el despliegue del sistema láser.

La DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses han utilizado las instalaciones del Aeródromo Militar Biggs durante años para monitorear las operaciones de los cárteles de la droga con sede en México, según informaron funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.

El Paso, con una población de casi 700,000 habitantes, es la sexta ciudad más grande de Texas y una de las 25 más grandes de Estados Unidos. Es un centro de comercio transfronterizo junto con la vecina Ciudad Juárez en México.

El ejército estadounidense ha estado probando defensas aéreas basadas en láser contra drones en los últimos meses.

El verano pasado, el Ejército realizó un ejercicio de fuego real con armas de energía dirigida junto con sistemas de defensa aérea más tradicionales en Fort Sill, Oklahoma. Y el otoño pasado, el Ejército solicitó a la industria ideas para un sistema de armas láser de alta energía duradera (E-HEL) contra drones.

