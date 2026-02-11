FAA levanta restricciones y reanuda vuelos en El Paso

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, pocas horas después de haber impuesto restricciones de vuelo por motivos de seguridad. La medida inicial también incluía a Santa Teresa, Nuevo México, y prohibía todas las operaciones aéreas en la zona durante un periodo de hasta 10 días.

Una fuente cercana a ABC New reveló que la medida preventiva por la agencia se tomó en medio de una posible operación con drones militares en el área.

“Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo estadounidense. El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivarlas”, dijo un funcionario del gobierno al mismo medio. “La FAA y el Departamento de Guerra han determinado que no existe ninguna amenaza para los viajeros comerciales”.

Según el primer aviso oficial, las restricciones permanecerían vigentes hasta el 21 de febrero y prohibían operaciones aéreas desde la madrugada del miércoles en un radio de 10 millas náuticas del Aeropuerto de El Paso. La medida abarcaba desde la superficie hasta los 17,999 pies de altitud.

La representante federal Verónica Escobar, demócrata por Texas y cuyo distrito abarca El Paso, fue una de las primeras voces en cuestionar las restricciones de vuelo impuestas por la FAA sobre la región.

Antes de que se anunciara el levantamiento de la medida, Escobar calificó el aviso como “sin precedentes” y advirtió que había generado preocupación entre los residentes de la zona. La congresista señaló que, según la información recabada por su oficina, no existía una amenaza inmediata para la comunidad ni para las áreas cercanas.

En un comunicado, también subrayó la falta de coordinación con autoridades locales, al afirmar que su oficina, la Ciudad de El Paso y personal vinculado a las operaciones del aeropuerto no fueron notificados con anticipación sobre las restricciones.

