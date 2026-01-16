FAA emite alerta a aerolíneas por riesgos de actividad militar sobre México y Latinoamérica

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió este viernes una alerta a aerolíneas y pilotos sobre posibles operciones militares y riesgos de interferencias en el GPS al volar sobre México, Centroamérica y partes de Sudamérica.

Los avisos cubren el espacio aéreo de México, Panamá, Colombia, Ecuador, así como zonas del Océano Pacífico oriental y la región conocida como Mazatlán Oceánica. Las advertencias, que entraron en vigor este viernes, permanecerán vigentes durante 60 días, hasta al menos el 17 de marzo.

Según la FAA, las situaciones potencialmente peligrosas podrían afectar aeronaves a todas las altitudes, incluyendo los vuelos de sobrevuelo y las fases de llegada y salida.

La advertencia de la FAA

La agencia señaló en un comunicado que estas interrupciones se deben a posibles operaciones militares en la región e interferencias en el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), que podrían provocar bloqueos o suplantación de señal, aunque no se detalló la fuente exacta.

El aviso de la FAA también menciona que algunas aeronaves militares estadounidenses podrían operar sin transpondedor y a altitudes diferentes a las habituales mientras continúan las operaciones en la región. Por esta razón, la agencia recomienda a los operadores de vuelos comerciales estadounidenses extremar precauciones y seguir las instrucciones de seguridad al sobrevolar las áreas afectadas.

La FAA enfatizó que estas medidas buscan proteger la seguridad de los vuelos y minimizar cualquier riesgo para las aerolíneas que cruzan el espacio aéreo de México, Centroamérica, Norte de Sudamérica y sectores del Pacífico oriental.

Impacto en la aviación comercial

Las restricciones de la FAA podrían afectar la operación de aerolíneas estadounidenses, donde la agencia ha coordinado previamente acciones con el ejército para minimizar riesgos. Tras la operación en Venezuela, vuelos en el Caribe fueron restringidos, obligando a cancelar cientos de vuelos de compañías comerciales.



Los operadores pueden consultar información adicional en la página oficial de la FAA y contactar al Centro de Operaciones en Washington al teléfono +1 (202) 267-3333 para reportar cualquier incidente.



