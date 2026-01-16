EE.UU. reclama a México resultados claros y rápidos en la lucha contra el narcotráfico

Este jueves se registró una conversación telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.

En dicha comunicación ambos funcionarios coincidieron en que los dos países tienen “desafíos significativos” en materia de seguridad, según se detalló en un comunicado emitido por el gobierno mexicano.

Sin embargo, al abordar ese tema Rubio le reclamó a su contraparte resultados “concretos y verificables” contra el narcotráfico, especialmente el que se refiere al fentanilo.

“Estados Unidos dejó claro que un progreso gradual frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable. Los próximos contactos bilaterales requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas”, afirmó en un mensaje en X la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El tono de esta publicación en la red social contrasta con el comunicado difundido simultáneamente desde Washington y México, que envía un mensaje conjunto después de la llamada para reafirmar “la importancia de la colaboración” entre ambos países “basada en el respeto mutuo a la soberanía”.

“Acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el día 23 de enero, debe seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos, para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera compartida”, señala el documento.

La comunicación se da luego de la llamada entre los presidentes de ambos países, la cual apenas duró 15 minutos, como dijo la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado la posibilidad de atacar los carteles que operan en México para combatir el narcotráfico. Por su parte, Claudia Sheinbaum se ha negado repetidamente a permitir cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano.

