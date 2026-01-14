Demócratas proponen ley para impedir una guerra contra México

El congresista Joaquín Castro, el demócrata del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, junto con sus colegas Sara Jacobs y Greg Stanton introdujeron la “Ley de No a una guerra no autorizada en México” cuyo propósito sería prohibir fondos públicos en acciones bélicas no aprobadas por el Congreso.

La propuesta se produce después de que Estados Unidos llevó a cabo varios ataques en las cercanías a las costas de México, y el presidente Trump compartió en Fox News que Estados Unidos “va a comenzar ahora a atacar tierra, en lo que respecta a los cárteles” en México.

“Lanzar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria, y no autorizada, en América Latina es una movida desestabilizadora que regresará para azotar a la nación”, declaró Castro. Señaló que la gente que representa “no desea que Estados Unidos gaste miles de millones en otra guerra que arriesga desestabilizar la región, migración masiva y abusos de derechos humanos”, y argumentó que es necesario “proteger nuestra relación con un aliado cercano y evitar desperdiciar dinero de los contribuyentes sobre fuerza militar en México”.

Going to war with Mexico risks destabilizing the region, mass migration, human rights abuses, and wastes our taxpayer dollars.



I am introducing legislation with @RepGregStanton and @RepSaraJacobs to block taxpayer dollars from being used to fund military force in Mexico—one of… pic.twitter.com/yXTZWMQf0s — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 14, 2026

“Una guerra con México, ya sea autorizada o no, pondría en riesgo la vida de estadounidenses y mexicanos y arruinaría la relación de Estados Unidos con nuestro socio comercial más importante”, declaró por su parte la congresista Jacobs.

“Bombardear México no resolverá con éxito la crisis del fentanilo ni los problemas que plantean los cárteles; de hecho, podría exacerbar ambos problemas y provocar represalias de los cárteles contra los ciudadanos estadounidenses. Por eso me enorgullece codirigir la Ley de No a la Guerra No Autorizada en México…. Debemos hacer todo lo posible para evitar que Estados Unidos cometa un error catastrófico del que no podamos revertir”, sentenció.

“Trump está amenazando iniciar un conflicto militar en el patio trasero de Estados Unidos. Es seguro que la acción militar unilateral contra México sería un desastre”, agregó Stanton. Aseveró que “los objetivos de seguridad de Estados Unidos tienen que ser logrados trabajando con México, no atacándolo….”

