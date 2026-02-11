Drones de cárteles mexicanos habrían provocado el cierre del espacio aéreo en Texas

El cierre temporal del espacio aéreo que decretó la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre El Paso, Texas, pudo deberse a la presencia de drones operados por el crimen organizado.

Así lo señaló un funcionario del gobierno estadounidense a CNN.

“Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo estadounidense. El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivar los drones. La FAA y el Departamento de Guerra han determinado que no existe ninguna amenaza para los viajes comerciales”, indicó la fuente una vez que se levantó la restricción.

De acuerdo con Pete Muntean, corresponsal de aviación y transporte de CNN, la actividad militar que impulsó la prohibición de vuelos a El Paso incluyó operaciones con aeronaves no tripuladas y pruebas de contramedidas láser en el espacio aéreo directamente adyacente a las rutas civiles hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso.

UPDATE (CNN): Source briefed by FAA tells me that military activity behind the El Paso flight ban included unmanned aircraft operations and laser countermeasure testing in airspace directly adjacent to civilian routes into El Paso International. Airspace restriction just lifted. pic.twitter.com/Z9GnxkwI48 — Pete Muntean (@petemuntean) February 11, 2026

Una táctica cada vez más recurrente

Esta no es la primera vez que se detecta la presencia de drones operados por el crimen organizado en la frontera entre México y Estados Unidos.

En mayo del año pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó que los cárteles intensifican el uso de estos dispositivos para vigilar a la Patrulla Fronteriza y facilitar el tráfico ilegal de drogas.

Gloria I. Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, Texas, indicó que se han detectado más de 155,000 vuelos de drones operados por cárteles mexicanos desde febrero de 2022 en la frontera sur de Estados Unidos.

Los drones son utilizados por el crimen organizado para grabar operaciones, vigilar rutas de patrullaje y detectar puntos ciegos, lo que facilita actividades como el tráfico de drogas, armas y personas, además de recolectar información estratégica en tiempo real.

En algunos casos, incluso se ha documentado que estos dispositivos transportan narcóticos. En 2023 la CBP decomisó un dron que intentaba cruzar más de siete libras de cocaína hacia territorio estadounidense, y anteriormente también se registraron cargas con metanfetaminas en la zona de Ciudad Juárez y El Paso, confirmó Chávez.

Sigue leyendo:

– Los cárteles mexicanos intensifican sus ataques con drones en medio de la presión de EE.UU.

– Cárteles mexicanos ahora pelean por el espacio aéreo con tecnología de punta.