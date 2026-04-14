Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 14 abril de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 14 abril de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 14 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Podría descender tu energía física, por eso será conveniente apartarte un poco del ajetreo cotidiano. Regálate momentos de silencio para escuchar tu mundo interior. La reflexión, los sueños y la meditación abrirán un espacio sutil donde tu alma podrá expresarse y devolverte serenidad.
Tauro
04/20 – 05/20
Aunque las obligaciones ocupen gran parte de tu tiempo, siempre existe un momento para cambiar de atmósfera y reencontrarte con amigos. No permitas que diferencias de edad, cultura o creencias interfieran con el afecto. El intercambio con almas afines renovará tus sueños.
Géminis
05/21 – 06/20
Los esfuerzos realizados comienzan a dar frutos. Se abrirán oportunidades de crecimiento o ascenso que ampliarán tu influencia pública. Aunque las responsabilidades aumenten, también lo harán el reconocimiento y las mejoras en tu posición. Experimentarás una íntima satisfacción.
Cáncer
06/21 – 07/20
Se abre una etapa propicia para abocarte a estudios, ampliar horizontes o dar curso a un proyecto. Tu ser buscará nuevas fuentes de conocimiento y aparecerán personas dispuestas a compartir su sabiduría. Mantente atento a las señales: cada encuentro puede convertirse en una guía.
Leo
07/21 – 08/21
Atravesarás cambios intensos que movilizarán tus emociones y te invitarán a transformar patrones. Algunas situaciones te llevarán a despedirte de ilusiones, dependencias o fantasías que ya cumplieron su ciclo. Después de este movimiento sentirás alivio y una renovada sensación de desahogo.
Virgo
08/22 – 09/22
Las sociedades o alianzas estarán favorecidas. En general te guías por la lógica, pero hoy la mirada intuitiva de los demás podría ayudarte a adquirir una comprensión más amplia de aquello que te circunda. Únete a otros y aprende también a compartir desde el sentimiento.
Libra
09/23 – 10/22
En el ámbito laboral te desempeñarás con dedicación y un marcado espíritu colaborativo. Estarás dispuesto a tender una mano cuando alguien lo necesite y tu sensibilidad contribuirá a crear un clima llevadero. Incluso los gestos sencillos podrán convertirse en una ayuda significativa para otros.
Escorpio
10/23 – 11/22
En este día tu magnetismo y tu capacidad creativa estarán en pleno despliegue. Aunque a veces te cuesta mostrarte espontaneo, hoy lograrás fluir con naturalidad. Aprovecha esta inspiración para expresarte a través del arte o cualquier actividad que te conmueva y llene tu corazón.
Sagitario
11/23 – 12/20
Volcarás tu energía hacia los que más quieres y actuarás de una manera más protectora. Serás el nexo de unión entre los integrantes de la familia y todos buscarán cobijarse y mecerse en un cálido regazo. Recuerda que en el hogar se encuentra nuestra memoria afectiva.
Capricornio
12/21 – 01/19
Si alguien te busca como confidente no le cierres las puertas y ponte en su piel, porque todos de vez en cuando necesitamos un hombro para ahogar nuestras penas. Hoy podrías llevar alivio y consuelo a través de tu escucha comprensiva, empática y dedicada.
Acuario
01/20 – 02/18
Este es el momento preciso para gestionar un aumento de salario o algún otro tipo de beneficio económico, ya que te sobran los motivos para hacerlo. Conéctate con tus necesidades y el universo responderá a tu pedido. Visualiza una varita mágica materializando tus sueños.
Piscis
02/19 – 03/20
Todas las iniciativas que tomes estarán empapadas de entusiasmo y te abrirán camino hacia una vida más encantadora, en sintonía con lo que sueñas e imaginas. Será un momento ideal para conectar con tus anhelos personales: comienza un nuevo film en tu vida y tú eres el protagonista.