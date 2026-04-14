Horóscopo de hoy para Capricornio del 14 abril de 2026

Si alguien te busca como confidente no le cierres las puertas y ponte en su piel, porque todos de vez en cuando necesitamos un hombro para ahogar nuestras penas. Hoy podrías llevar alivio y consuelo a través de tu escucha comprensiva, empática y dedicada.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu relación con tu pareja es prometedora, necesitas el muy necesitado reconocimiento para desarrollar tus ideas imaginativas y concretarlas en planes futuro. Tan pronto como decidas un plan discutirás las posibilidades. Si eres soltero, también tienes muchas ideas que considerar que quisieras compartir con alguien especia.

Horóscopo de dinero para Capricornio Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.