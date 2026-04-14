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Horóscopo de hoy para Leo del 14 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 14 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Atravesarás cambios intensos que movilizarán tus emociones y te invitarán a transformar patrones. Algunas situaciones te llevarán a despedirte de ilusiones, dependencias o fantasías que ya cumplieron su ciclo. Después de este movimiento sentirás alivio y una renovada sensación de desahogo.

Horóscopo de amor para Leo

Tienes dificultad para comunicarte con las personas que te importan y tiene problema diciéndoles exactamente cómo te sientes. Puedes transmitir fácilmente el sentimiento equivocado o mal interpretar lo que se dice. No hay una verdadera razón para tu mal humor, trata de ignorarlo y desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Leo

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraLeo

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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