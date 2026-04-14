Horóscopo de hoy para Leo del 14 abril de 2026

Atravesarás cambios intensos que movilizarán tus emociones y te invitarán a transformar patrones. Algunas situaciones te llevarán a despedirte de ilusiones, dependencias o fantasías que ya cumplieron su ciclo. Después de este movimiento sentirás alivio y una renovada sensación de desahogo.

Horóscopo de amor para Leo Tienes dificultad para comunicarte con las personas que te importan y tiene problema diciéndoles exactamente cómo te sientes. Puedes transmitir fácilmente el sentimiento equivocado o mal interpretar lo que se dice. No hay una verdadera razón para tu mal humor, trata de ignorarlo y desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Leo Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.