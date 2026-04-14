Horóscopo de hoy para Leo del 14 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 14 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Atravesarás cambios intensos que movilizarán tus emociones y te invitarán a transformar patrones. Algunas situaciones te llevarán a despedirte de ilusiones, dependencias o fantasías que ya cumplieron su ciclo. Después de este movimiento sentirás alivio y una renovada sensación de desahogo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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