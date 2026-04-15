Enfermera es asesinada por su esposo en su lugar de trabajo en Nueva Jersey en aparente asesinato-suicidio

Una enfermera fue asesinada a tiros dentro de un centro de rehabilitación en Nueva Jersey por su esposo, de quien estaba separada. El agresor se quitó la vida tras el ataque, en un caso que las autoridades investigan como asesinato-suicidio.

El hecho ocurrió en Egg Harbor Township, donde la víctima, Victoria Alexander, de 38 años, trabajaba en el centro de rehabilitación Excelcare, según informó la Fiscalía del Condado de Atlantic en un comunicado de prensa reseñado por Fox News.

Según las autoridades, su esposo separado, Brandon Alexander, de 35 años, la emboscó cuando llegaba a su turno alrededor de las 6:00 a.m.

El agresor bloqueó el vehículo de la víctima en el estacionamiento e ingresó al automóvil, donde dejó dos notas de suicidio en el tablero.

Intento de escape y ataque fatal

De acuerdo con la investigación, un repartidor de comida pidió al agresor que moviera su vehículo, momento que Victoria aprovechó para huir hacia el interior del edificio.

Sin embargo, el hombre la persiguió dentro de las instalaciones y le disparó en múltiples ocasiones.

La mujer murió en el lugar.

Tras el ataque, el agresor se disparó a sí mismo con la misma arma. Fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente a causa de sus heridas.

Las autoridades indicaron que no hubo otras personas heridas durante el incidente.

La Fiscalía del condado de Atlantic calificó el caso como un incidente aislado y continúa investigando los hechos.

Hasta el momento, no se ha revelado el contenido de las notas de suicidio encontradas en el vehículo.

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