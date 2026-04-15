Las mejores fases de la Luna para sembrar y trasplantar las plantas

Cultivar plantas en sintonía con las fases de la Luna es una práctica ancestral que sigue vigente hasta estos días para quienes son seguidores de sus efectos, así como por entusiastas de la astrología.

La influencia de la Luna en la naturaleza ha sido un tema de interés general. No solo regula las mareas, sino también interviene en ciclos biológicos de distintas especies.

Bajo esta lógica, no es extraño pensar que también afecta el desarrollo de las plantas, especialmente en procesos clave como la siembra, el crecimiento y el trasplante.

¿Cómo influye la Luna en las plantas?

La relación entre la Luna y la vida en la Tierra ha sido estudiada durante siglos.

Su atracción gravitacional impacta el movimiento del agua, y dado que las plantas están compuestas en gran parte por este elemento, su crecimiento también responde a estos cambios.

Durante las diferentes fases lunares, la savia de las plantas se desplaza entre raíces, tallos y hojas.

Este movimiento influye directamente en su desarrollo, determinando cuáles son los mejores momentos para sembrar, podar o trasplantar, según se explica en un reporte de We Mystic.

Por eso, seguir las fases de la Luna no es solo una creencia popular, sino una estrategia que puede ayudarte a optimizar el cuidado de tu jardín o huerto.

El impacto de las fases de la Luna en las plantas

Cada fase lunar tiene características específicas que favorecen ciertas actividades. Conocerlas te permitirá aprovechar al máximo la energía natural disponible.

Luna nueva: limpieza y preparación del terreno

La Luna nueva es ideal para iniciar tareas de mantenimiento. Durante esta fase, la actividad de las plantas es más baja, lo que la convierte en el momento perfecto para preparar el terreno.

Puedes eliminar malas hierbas, retirar hojas marchitas y abonar la tierra. También es una buena etapa para sembrar césped o plantas que no producen flores.

Sin embargo, se recomienda evitar el riego excesivo, especialmente en plantas de interior.

Cuarto creciente: siembra y crecimiento

En la fase de cuarto creciente, la energía comienza a ascender favoreciendo el crecimiento de las plantas.

Es el momento ideal para sembrar especies con flor y fortalecer sus raíces.

Durante esta etapa, las plantas crecen con mayor rapidez, por lo que es importante nutrir el suelo y vigilar posibles plagas. Este periodo es clave para impulsar el desarrollo inicial de los cultivos.

Cuarto menguante: el mejor momento para trasplantar

El cuarto menguante es considerado la mejor fase de la Luna para trasplantar plantas.

En este momento, la savia se concentra en las raíces, lo que reduce el estrés del trasplante y facilita la adaptación a un nuevo entorno.

También es una etapa propicia para podar, eliminar hojas secas, desyerbar y sembrar tubérculos. Si buscas fortalecer la base de tus plantas, esta es la fase ideal.

Luna llena: cosecha y máxima energía

Durante la Luna llena, la energía de las plantas alcanza su punto máximo. La savia asciende hacia las hojas y los frutos, haciendo que estos estén en su mejor momento.

Es la fase perfecta para cosechar frutas, hierbas y vegetales como tomates, fresas o romero. Además, puedes aprovechar este periodo para fertilizar y potenciar la vitalidad de tus cultivos.

Sigue leyendo:

• Rituales para atraer el amor en Luna menguante

• El poder del pensamiento y la magia de la Luna para atraer energía positiva

• Baños de luna ¿cómo hacerlos y qué beneficios tienen?