Rituales para atraer el amor en Luna menguante

Si deseas atraer el amor o cerrar simbólicamente un capítulo en una relación, la luna menguante es la opción. Según la astrología, cada fase lunar tiene un significado energético distinto.

La Luna menguante es conocida por ser el momento ideal para finalizar ciclos, liberar emociones del pasado y eliminar bloqueos energéticos.

Aunque muchas personas asocian la Luna creciente o la Luna llena con los rituales para atraer el amor, lo cierto es que la Luna menguante también tiene un papel clave en la vida sentimental, dicen astrólogos.

Y es que, antes de que una nueva relación pueda llegar, es necesario dejar atrás las experiencias emocionales que todavía nos afectan.

Durante esta fase lunar, la energía del universo favorece los procesos de limpieza emocional, sanación interior y desapego creando el espacio perfecto para que el amor vuelva a fluir en nuestra vida.

A continuación, conoce algunos rituales espirituales en Luna menguante que pueden ayudarte a soltar apegos del pasado, atraer energía positiva y abrir tu corazón a nuevas oportunidades románticas.

Ritual de Luna menguante para atraer el amor

Este ritual es ideal para limpiar el aura emocional y activar vibraciones positivas relacionadas con las relaciones afectivas.

Su autora, la lectora de tarot Paloma, en su sitio web, publicó lo que se necesita para este procedimiento.

Para realizar este ritual necesitarás: 1 vela rosada, fósforos de madera, 1 vaso de cristal con agua, sal marina, 2 cucharadas de vinagre y 3 varillas de incienso

Cómo realizar el ritual paso a paso

Encender la vela rosada

Comienza encendiendo la vela rosada con una cerilla de madera.

En las prácticas espirituales se recomienda evitar encendedores, ya que el fuego generado manualmente simboliza la intención energética personal.

Preparar el agua purificadora

Añade al vaso de agua un puñado de sal marina utilizando la mano derecha y agrega dos cucharadas de vinagre. Esta mezcla se utiliza tradicionalmente para limpiar energías negativas.

Activar el círculo energético

Enciende las tres varillas de incienso con la llama de la vela y, con cada una, realiza siete círculos a tu alrededor para atraer vibraciones positivas y armonizar el espacio.

Finalizar el ritual

Apaga la vela y deja que el incienso se consuma completamente. Finalmente, desecha el agua por una corriente natural, como el lavabo o un río, simbolizando que las energías negativas se alejan de tu vida.

Ritual para olvidar un amor en Luna menguante

Una de las funciones más importantes de esta fase lunar es ayudar a cerrar ciclos sentimentales.

Cuando una relación termina, es normal sentir tristeza, nostalgia o apego emocional. Este hechizo busca liberar esos sentimientos para permitir un nuevo comienzo.

Necesitarás: 1 copa de cristal, 1 fotografía de la persona que deseas olvidar, 1 vela blanca, 1 plato llano, fósforos de madera, hielo y un recipiente de cristal.

Cómo realizar el hechizo

Prepara el agua: llena la copa de cristal con agua hasta la mitad.

Enciende la vela: prende la vela blanca con una cerilla y observa la llama durante unos minutos mientras te concentras.

Pronuncia tu intención: con convicción di las siguientes palabras: “el agua apagará esta llama, así como apagará el amor y la pasión que sentí por (nombre de la persona).”

Apaga la vela: de un soplido para simbolizar el cierre emocional.

Sella el recuerdo: coloca la fotografía en un plato y vierte un poco de la cera derretida sobre ella.

Congela los sentimientos: introduce la imagen en un recipiente con hielo para representar que las emociones hacia esa persona se enfrían y se liberan.

Entierra la fotografía: finalmente, entierra la fotografía en un lugar alejado de tu hogar para simbolizar que el pasado queda atrás.

¿Cuál es el poder espiritual de la Luna menguante?

En astrología, la Luna simboliza el mundo emocional, los sentimientos y la intuición. Cada una de sus fases influye en diferentes aspectos de la vida.

La fase menguante representa el momento de liberación y limpieza energética.

Es un periodo en el que la energía lunar invita a soltar relaciones del pasado, superar rupturas amorosas, eliminar bloqueos emocionales y dejar atrás pensamientos negativos.

Antes de atraer una nueva relación, es importante sanar las heridas emocionales y liberar el espacio energético que ocupa el pasado.

Cuando se realizan rituales durante esta fase lunar, el objetivo no es únicamente atraer el amor, sino preparar el corazón para recibirlo sin cargas emocionales.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la Luna menguante en astrología?

Representa una fase de liberación, limpieza emocional y cierre de ciclos antes de comenzar una nueva etapa.

¿Los rituales de amor se pueden hacer en Luna menguante?

Sí. Esta fase es ideal para soltar relaciones pasadas y eliminar bloqueos emocionales antes de atraer una nueva relación.

¿Por qué se usan velas en los rituales?

Las velas simbolizan la intención espiritual y ayudan a enfocar la energía durante el ritual.

¿Qué color de vela se usa para rituales de amor?

Las velas rosadas se asocian con el amor, la armonía emocional y las relaciones afectivas.

¿Cuánto tiempo tarda en notarse el efecto de un ritual?

Depende de cada persona y de su intención. Muchas tradiciones espirituales recomiendan mantener una actitud positiva y confiar en el proceso energético.

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