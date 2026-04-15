Las únicas bolas para secadora que vale la pena comprar





Probamos bolas para secadora de plástico, goma y lana para ver cuáles merecen un lugar en tu rutina de lavado.

Estas bolas de lana, aunque parezcan sencillas, podrían ser el secreto para secar la ropa más rápido y dejarla más suave.

By Jennifer Ford

Con las bolas para secadora adecuadas, secar la ropa, las sábanas y otras prendas es más rápido y sin que se enreden.

Al meterlas en la secadora junto con la ropa, estas pequeñas bolas reutilizables–– generalmente hechas de lana, goma o plástico— ayudan a que la ropa se seque más rápido. Incluso ayudan a que la ropa salga menos arrugada, por lo que queda lista para usarse. Pero aquí está el detalle: no todas las bolas para secadora son iguales.

Puse a prueba seis opciones populares con una carga normal (una toalla, una sábana, dos fundas de almohada, una blusa y un par de calcetines) para ver cuáles secan mejor, desenredan la ropa y dejan menos arrugas.

Un adelanto: te recomendamos evitar las bolas para secadora de plástico y goma, ya que resultaron ser mucho menos efectivas. Las de lana son la mejor opción.

Everspring 100% New Zealand Wool Dryer Balls

Con las bolas para secadora Everspring de lana 100% de Nueva Zelanda, mi ropa se secó en solo 15 minutos. Funcionaron igual de bien que otras opciones de lana que probé, pero lo que más me llamó la atención fue su tamaño más pequeño, que hizo que el ciclo fuera mucho más silencioso en comparación con las demás. Eso, por sí solo, hizo una gran diferencia. Por eso las elegí como la mejor opción en general, y el precio terminó de confirmarlo. Recibes tres bolas por menos de $13, lo que se siente como una compra que vale la pena por lo bien que funcionan.

Otras bolas para secadora que probamos

Los erizos, aunque son adorables, no son la mejor opción para tu ropa, como lo vimos al probar las bolas para secadora de Mainstays y otras marcas.

Photo: Manufacturers

Estos productos no tuvieron un desempeño tan bueno como nuestro ganador de Everspring mencionado arriba.

¿Bolas para secadora de plástico, goma o lana?

Las bolas de lana no solo son una opción ecológica, también funcionan sorprendentemente bien. La lana puede absorber hasta el 35% de su peso en humedad, por lo que, dentro de la secadora, estas bolas absorben la humedad y la liberan en forma de vapor, ayudando a que la ropa se seque más rápido y de manera más uniforme. En mi prueba en casa, las bolas de lana dejaron mi ropa de cama bien seca y fresca, y mi blusa lista para usarse tras un ciclo rápido de 15 minutos.

Las bolas para secadora de plástico y goma, en cambio, no absorben la humedad, por lo que todo quedó húmedo después del mismo ciclo. Eso no significa que no sirvan para nada. Sus superficies con relieves o picos ayudan a crear espacio entre las prendas y permiten que el aire caliente circule mejor—lo que, en teoría, puede ayudar a reducir el tiempo de secado (aunque no tan rápido como la lana) y evitar que la ropa se enrede.

Aun así, ninguna de las dos opciones es perfecta. Las bolas de lana pueden acumular pelusa, pelo de mascotas e incluso restos de detergente, algo que noté durante las pruebas. Con el tiempo, pueden verse opacas o sucias, con pequeños residuos pegados a la superficie, lo que podría afectar cómo funcionan. Las bolas de plástico y goma presentan otro tipo de problemas. No son biodegradables, lo que no las hace precisamente una opción ecológica; así que, si buscas algo más sustentable, no son la mejor opción. Además, con el uso y la exposición constante al calor, pueden deformarse, agrietarse o deteriorarse.

En conclusión

Las bolas de lana son la mejor opción si te importa qué tan bien funcionan y la sustentabilidad. Sí funcionan, especialmente cuando se trata de ayudar a que la ropa se seque más rápido, pero tienen un pequeño detalle: requieren mantenimiento. De vez en cuando tendrás que limpiarlas o quitarles la pelusa acumulada para que sigan funcionando bien. Pero si las mantienes en buen estado cuando empiezan a verse desgastadas, seguirán haciendo su trabajo bien durante mucho tiempo.

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