Policía abate a mujer tras apuñalar a niño de 3 años en un Walmart de Nebraska

Una mujer fue abatida por la policía en Omaha, en Nebraska, tras apuñalar a un niño de 3 años dentro y fuera de un Walmart, luego de retenerlo a punta de cuchillo. El menor sobrevivió y se encuentra en recuperación.

El hecho ocurrió en Omaha la mañana del martes, cuando Noemi Guzman, de 31 años, tomó un cuchillo de cocina dentro del establecimiento y se acercó a un niño de 3 años que se encontraba en un carrito junto a su madre.

De acuerdo con la policía, la mujer amenazó a la madre, Sara Hillman, y tomó el control del carrito, obligándola a caminar delante mientras mantenía el arma cerca del cuerpo del menor, identificado como Cyler Hillman.

Las autoridades indicaron que Guzmán “esencialmente secuestró al niño” mientras lo retenía a punta de cuchillo y emitía órdenes a la madre.

Intervención policial y disparos

Según el reporte oficial, los agentes interceptaron a la mujer poco después de que saliera al estacionamiento con el niño y su madre.

Los oficiales le ordenaron en repetidas ocasiones que soltara el arma, pero Guzmán se negó y, en medio de la confrontación, hirió al menor con el cuchillo.

Ante la amenaza inmediata, dos agentes dispararon sus armas de reglamento, hiriéndola de muerte. Aunque intentaron brindarle asistencia médica, fue declarada muerta en el lugar.

Estado del niño y reacción de la familia

El niño fue trasladado a un hospital con heridas en el rostro y una mano. Requirió cirugía y suturas, pero se encuentra fuera de peligro.

Su familia indicó que el menor continúa en proceso de recuperación, mientras enfrentan también el impacto emocional del ataque. Una campaña de recaudación fue creada para cubrir gastos médicos y terapias.

La madre pidió apoyo y oraciones a través de redes sociales.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no hay indicios de que la atacante conociera a la familia.

Guzmán tenía antecedentes judiciales: en 2024 fue vinculada a un incendio en la vivienda de su padre y a un allanamiento, tras lo cual fue declarada no culpable por razón de insanidad y sometida a un plan de tratamiento.

El caso sigue bajo investigación, y los agentes involucrados fueron puestos en licencia administrativa, como establece el protocolo.

El jefe de policía, Todd Schmaderer, destacó que los oficiales actuaron “con profesionalismo y decisión” para salvar la vida del niño.

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