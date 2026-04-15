Pronóstico del clima en San Antonio para este miércoles 15 de abril

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este miércoles 15 de abril. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sur, que alcanzará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1011.7 hPa, una medición que irá en aumento. Tendremos el amanecer a las 07:08 h y el atardecer será a las 20:01 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 88 grados Fahrenheit (21 y 31 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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