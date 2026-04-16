Austin: el tiempo para hoy jueves 16 de abril

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sur, que rondará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 13%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 2% para este día. La presión atmosférica media será de 1013.2 hPa, una medición que irá en descenso a lo largo de la jornada. El Sol saldrá a las 07:03 h y el atardecer será a las 19:59 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que habrá cielos nubosos con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 90 grados Fahrenheit (20 y 32ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

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