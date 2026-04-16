Bebé de 7 meses falleció en Tennessee tras ser dejado en un automóvil durante horas

Autoridades informaron que un bebé de 7 meses murió tras ser dejado dentro de un vehículo a altas temperaturas en Tennessee.

Los agentes respondieron el miércoles por la tarde a un aviso sobre un bebé inconsciente dentro de un coche en la biblioteca de Monterey, según el Departamento del Sheriff del Condado de Putnam.

Permaneció durante horas en el vehículo

De acuerdo con el departamento del sheriff, el bebé “pudo haber permanecido en el vehículo durante horas, con el motor apagado y las ventanillas cerradas”.

El miércoles, la temperatura alcanzó los 81 grados en Monterey, que se encuentra a unos 90 kilómetros al este de Nashville.

La investigación continúa en curso, según informó el departamento del sheriff.

“Se trata de una tragedia devastadora”, declaró el sheriff Eddie Farris en un comunicado.

“A medida que suben las temperaturas, por favor, tómense un momento para revisar sus vehículos”, añadió Farris. “Una simple revisión puede salvar la vida de un niño”.

Según la organización nacional sin fines de lucro KidsAndCars.org, esta es la segunda muerte por calor en un automóvil en Estados Unidos este año. Al menos 1172 niños han muerto en Estados Unidos dentro de autos calientes desde 1990, informó la organización.

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