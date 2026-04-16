Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
No es momento de andar reciclando historias que ya te demostraron que no sirven, así de sencillo. Si ya te fallaron, ya te hicieron sentir menos o ya te dejaron con cara de “¿qué acabo de vivir?”, entonces no hay nada que volver a intentar. A ti te encanta dar segundas oportunidades, pero esta vez la vida te está diciendo clarito que no seas necio o necia, porque lo único que lograrías es volver a tropezarte con la misma piedra… pero ahora sí sin pretexto.
Te traen en la boca, eso ni lo dudes. Hay una persona, puede ser del trabajo o hasta una vecina metiche, que no tiene otra cosa mejor que hacer más que andar inventando chismes sobre ti. Y mira, mientras tú sigas brillando, siempre va a haber gente ardida queriendo bajarte del pedestal, pero aquí el detalle es que esos comentarios sí podrían meterte en broncas con tu pareja o con alguien que te interesa. Así que ponte vivo, no cuentes de más, y aprende a detectar quién sí es de confianza y quién nada más quiere ver el circo arder.
En cuestiones de salud, bájale dos rayitas al descuido. No es para asustarte, pero sí hay alerta con infecciones, sobre todo estomacales o algo tipo dengue, así que no andes de confiado comiendo donde sea o ignorando síntomas. Tu cuerpo te va a avisar cuando algo no esté bien, pero si te haces el valiente podrías terminar pagando caro el descuido. Cuídate, hidrátate y no te hagas el fuerte cuando sabes que algo no anda bien.
En lo laboral se vienen movimientos interesantes, cambios que al principio pueden sacarte de tu zona cómoda, pero que a la larga te van a beneficiar bastante. Puede ser cambio de trabajo, de área o hasta de domicilio, pero todo eso viene con la intención de acomodarte mejor en tu camino. No le tengas miedo a lo nuevo, porque ahí es donde se te va a abrir una puerta que ni siquiera sabías que existía.
En el amor, aguas con las ilusiones que te armas solito o solita. Hay una persona que te está moviendo el tapete, pero no necesariamente siente lo mismo que tú. Y aquí es donde tienes que poner los pies en la tierra, porque podrías engancharte de más y salir raspado. No confundas atención con interés real, ni palabras bonitas con compromiso. Tú vales mucho como para andar rogando migajas.
Traes cambios fuertes en tu forma de ser, estás madurando, pero también podrías andar medio insoportable si no te das cuenta de tus actitudes. No todo es imponer, no todo es tener la razón, también hay que saber escuchar y bajarle tantito al orgullo. Si no, solito o solita te vas a empezar a quedar sin gente a tu lado.
El próximo fin de semana pinta bien, vas a distraerte y hasta disfrutar, pero también te va a caer el veinte sobre alguien que te gusta. Te darás cuenta que no era tan perfecto o perfecta como pensabas, y aunque te saque de onda, te va a ayudar a ver la realidad. A veces lo mejor que te puede pasar es quitarte la venda de los ojos, aunque duela tantito.
VIRGO
Traes una carga energética medio pesada, como si todo mundo te estuviera mirando con envidia o con malas vibras, y la neta sí, no estás tan equivocado o equivocada. Estás despertando incomodidad en ciertas personas porque estás creciendo, avanzando o simplemente porque tienes algo que ellos quisieran. Pero aquí el detalle no es lo que digan o piensen, sino cuánto permites que eso te afecte. Si te clavas en eso, te frenas tú solito.
Ya deja de esperar cosas de quien nunca ha sabido darte nada bueno. Te encanta idealizar a las personas, darles más crédito del que merecen y luego terminar decepcionado o decepcionada. No es que la gente cambie, es que tú sigues esperando algo que nunca va a llegar. Abre los ojos, observa acciones y no palabras, porque ahí está la verdad.
Se viene una noticia importante que te va a mover el tapete, algo que no tenías en el radar y que te va a obligar a tomar decisiones importantes. Y aquí no hay espacio para que te hagas bolas, tienes que pensar bien cada paso, porque una decisión tomada desde el coraje o la desesperación puede salirte cara. Respira, analiza y actúa con cabeza fría, no con el hígado.
Tu estado de ánimo ha estado medio inestable, un día andas con todo y al otro ya no quieres saber nada de nadie. Es momento de equilibrarte, de dejar de ver el lado negativo de todo y empezar a confiar más en lo que viene. Porque sí, vienen cosas buenas, tanto en lo económico como en lo sentimental, pero si sigues con esa actitud pesimista, ni cuenta te vas a dar cuando lleguen.
Se te va a caer un plan de último momento, algo que ya tenías en mente, pero no te agüites porque en su lugar llegará otra invitación o evento que te va a convenir más. A veces lo que no pasa también es una forma de protección, aunque en el momento no lo entiendas.
Tu problema más grande es querer que todos piensen como tú, que actúen como tú y que reaccionen como tú. Y no, cada quien trae su historia, sus broncas y sus formas. Si sigues exigiendo lo que tú darías, te vas a frustrar mucho. Aprende a soltar ese control y verás cómo te quitas un peso de encima.
En lo económico hay estabilidad, no te falta pero tampoco te sobra, así que bájale tantito a los gastos innecesarios porque el fin de semana podrías sentir el apretón. Adminístrate mejor, no todo es darte gustos al momento.
Se marca un viaje o movimiento importante, y también la llegada de una persona de lejos que podría interesarse bastante en ti. Ojo aquí, porque no viene jugando, podría hablarte de algo más serio. Pero como siempre, tú decide si estás listo o lista para algo formal o si solo quieres seguir en tu rollo.
LIBRA
Ese viaje que tanto has traído en mente no es cualquier ocurrencia, es una señal clara de que necesitas salir, despejarte y reconectar contigo y con personas que sí suman a tu vida. Y lo mejor de todo es que no viene solo, viene acompañado de gente que quieres y que te quiere bien, así que vete preparando porque este año se te podría cumplir ese gustito que tanto has postergado. No te lo niegues por miedo o por andar pensando demasiado, porque hay oportunidades que si no las tomas en su momento, luego ni regresan.
En el trabajo traes buena racha, te estás acomodando mejor y eso se nota, pero no falta el o la amargada que con una cara larga quiere arruinarte el día. No le des ese poder, tú sigue en lo tuyo y que cada quien cargue con su propio veneno. No puedes controlar cómo son los demás, pero sí cómo te afecta, y la neta no vale la pena engancharte por gente que ni te suma ni te resta.
En el amor se abre una puerta interesante, sobre todo si vienes de una ruptura. La vida te está dando chance de corregir errores, de hacer las cosas distinto y de demostrar que sí aprendiste. Pero tampoco se trata de regresar por regresar, analiza bien si vale la pena o si solo es nostalgia disfrazada. Además, se marca la llegada de alguien nuevo por medio de una amistad, alguien que te va a hacer sentir cosquillitas otra vez y te va a despertar esas ganas de querer bonito. No te aceleres, disfruta el momento y deja que fluya, sin presiones ni expectativas exageradas.
Eso sí, bájale dos rayitas a los celos si tienes pareja, porque a veces te pasas de intenso o intensa. No todo mundo te está engañando ni todo es sospechoso, y con tanta desconfianza lo único que logras es cansar a la otra persona. Aprende a confiar o mejor no estés en una relación, así de claro. El amor no es estar vigilando, es estar construyendo.
En la salud, cuidado con la garganta, infecciones o molestias que podrías ignorar y luego se complican. No te hagas el fuerte, atiéndete a tiempo y no dejes que algo pequeño se convierta en problema mayor. Se vienen días de gastar, de querer comprarte cosas o consentirte, pero ojo porque también se marca pérdida de dinero o de algún objeto, así que cuida tus pertenencias y no andes de distraído. Una noticia laboral o de negocio podría llegarte y traerte movimiento, así que mantente atento porque puede ser una buena oportunidad.
Dedícale tiempo a tu cuerpo, no solo por vanidad, sino por salud. Si te enfocas, puedes lograr cambios que te van a hacer sentir más seguro o segura de ti. Y ya deja de pensarlo tanto, la vida es para los que se arriesgan, no para los que se quedan viendo cómo otros avanzan. Mírate al espejo, pero no al físico, sino a lo que has hecho con tu vida. Pregúntate si estás donde quieres estar y si no, qué te falta. Porque nadie más va a venir a hacerte feliz si tú no te haces responsable de tu propia vida.
ESCORPIÓN
Si tienes pareja, aguas porque podrías descubrir cosas que no te van a gustar, mentiras, omisiones o situaciones que ya te traían con la espinita. Pero antes de explotar como sueles hacerlo, respira, piensa y analiza. No tomes decisiones desde el coraje, porque luego te arrepientes. Tú sabes muy bien cuándo algo ya no da para más, pero también sabes cuándo vale la pena luchar. Escucha tu intuición, que esa no falla.
Vienes arrastrando patrones que no te han llevado a nada bueno, y si sigues por ese mismo camino, el resultado será el mismo. Así que ya es momento de cambiar la jugada, de hacer las cosas distinto, aunque te cueste. Aplica para todo: relaciones, trabajo, amistades. No puedes esperar resultados nuevos haciendo lo mismo de siempre.
Si tu pareja ha estado distante, en lugar de alejarte más o ponerte a la defensiva, intenta acercarte desde otro lugar. A veces la otra persona no habla por miedo a cómo vas a reaccionar, porque sí, tienes un carácter fuerte y no cualquiera sabe cómo manejarlo. Baja la guardia un poquito y verás cómo cambia la dinámica.
Hay personas que hablan de ti a tus espaldas, que ladran pero no tienen el valor de decírtelo de frente. A esas mándalas directo al chorizo, sin explicaciones ni segundas oportunidades. No necesitas gente falsa en tu vida, ya bastante tienes con lo tuyo como para cargar con hipocresías ajenas.
Has estado cayendo en momentos de tristeza al final del día, como si al acostarte te cayera todo el peso encima. Pero no te claves en eso, todo lo que estás viviendo tiene un propósito, aunque todavía no lo entiendas. No todo se resuelve de inmediato, hay procesos que necesitan tiempo.
Amores del pasado regresan, como si de pronto se acordaran que existes. Pero lejos de moverte el tapete, te darás cuenta que ya no significan lo mismo. Y eso es crecimiento, aunque no lo creas. Ya no eres la misma persona que se conformaba con migajas. Eso sí, ni se te ocurra meterte en líos de ser amante o de andar en relaciones donde no eres prioridad. Tú no estás para ser opción de nadie. Date tu lugar, respétate y respeta lo ajeno. No necesitas complicarte la vida con situaciones que solo traen drama y problemas.
Tus cambios de humor van a estar intensos y eso podría afectar el ambiente familiar. Trata de no descargar lo que traes con quienes no tienen la culpa. Aprende a canalizar lo que sientes sin llevarte entre las patas a los demás. Vienen momentos importantes para ti, pero todo dependerá de qué tanto estés dispuesto o dispuesta a dejar atrás lo que ya no sirve. Porque no puedes avanzar si sigues cargando lo mismo de siempre.
ARIES
Ya bájale dos rayitas a eso de aferrarte a una sola persona como si fuera la última coca del desierto, porque mientras tú estás ahí dando todo, la vida te está poniendo más opciones enfrente y ni las ves por andar de necio o necia. Date la oportunidad de conocer gente nueva, de salir, de platicar, de abrirte, porque no todo gira alrededor de una sola historia. Lo que tenga que ser será, y lo que no, pues ni modo, se manda derechito a la fregada y se sigue avanzando. No viniste a esta vida a rogar ni a mendigar atención.
Se vienen días interesantes, sobre todo en el amor y en los negocios. Hay sorpresas que no veías venir, de esas que te sacan de tu rutina y te hacen decir “órale, esto sí no me lo esperaba”. Pero ojo, no todo es emoción, también necesitas tener cabeza fría para no dejarte llevar por la primera impresión. Aprovecha las oportunidades, pero sin perder el control.
En la salud, cuidado con lo que te metes al cuerpo, y no hablo solo de comida, sino de excesos en general. Hay alerta con infecciones estomacales, así que no andes comiendo en cualquier lado ni confiándote de tu “aguante”. Tu cuerpo te va a cobrar factura si no lo cuidas, y luego andas chillando cuando ya te sientes mal. Una amistad del pasado regresa, alguien que se había alejado y que de pronto vuelve como si nada. Aquí tú decides si le abres la puerta o si solo lo dejas pasar de largo. No todas las segundas oportunidades son buenas, algunas solo vienen a ver si sigues igual de confiado o confiada.
No te tomes todo tan a pecho, porque te cargas de emociones que ni siquiera valen la pena. Hay cosas que no están bajo tu control y entre más rápido lo entiendas, más paz vas a tener. Aprende a soltar, a dejar que cada quien cargue con lo suyo. Se mueven tus sentimientos de una forma muy fuerte, y eso te va a hacer valorar más a tu familia. Te vas a dar cuenta que, al final del día, son ellos los que están cuando todo se cae. No los descuides por andar detrás de quien ni te da tu lugar.
Se marca un encuentro de una noche, algo sin compromiso, y también la posibilidad de un viaje inesperado que te va a sacar de tu rutina. Aprovecha esos momentos, pero no pierdas el piso. No todo lo que brilla es oro. Empieza a llegar la calma a tu vida, aunque tú sientas que sigues en sube y baja. Has aprendido de tus caídas, y eso te ha hecho más fuerte de lo que crees. Ya no eres el mismo de antes, ahora sabes levantarte más rápido y con más inteligencia.
Deja de resolverle la vida a todo mundo, especialmente a quienes amas. No puedes cargar con todo, y menos con problemas que no te corresponden. Si sigues así, lo único que logras es que los demás no aprendan y tú te desgastes. Cierras ciclos con una amistad falsa, alguien que ya no encaja en tu vida. Además, te vas a enterar de chismes donde estás involucrado o involucrada, pero no te enganches. La gente habla porque no tiene otra cosa mejor que hacer.
TAURO
Prepárate porque el amor viene tocando la puerta, pero no precisamente con rosas y serenata, sino también con sus buenas sacudidas. Vas a sentir cosas intensas, pero también podrías ponerte de malas si no sabes manejar lo que sientes. No confundas emociones con realidades, ni te armes historias en la cabeza antes de tiempo. Relájate, respira y aprende a tomar el toro por los cuernos, como buen Tauro, pero con inteligencia, no con terquedad.
Hay una persona que acaba de llegar a tu vida y que poco a poco te está moviendo el tapete. Te está gustando más de lo que quisieras aceptar, y eso te tiene entre emocionado y desconfiado. No te cierres, pero tampoco te avientes como si fuera la última oportunidad del mundo. Ve paso a paso, observa y deja que las cosas se acomoden solas.
En lo laboral se vienen oportunidades interesantes, incluso la posibilidad de un nuevo trabajo con mejores ingresos. Pero aquí viene lo importante: no sueltes lo que tienes hasta que tengas algo seguro en la mano. No te avientes al vacío solo por emoción, porque podrías quedarte peor de lo que estás. Sé inteligente y mueve tus piezas con estrategia.
Ya deja de tropezarte con la misma piedra. Te encanta encariñarte con lo que ya te demostró que no sirve, y luego andas preguntando por qué te va como te va. Aprende de una vez, suelta lo que no es para ti y deja de romantizar lo que solo te ha dado dolores de cabeza. En la salud, aguas con los excesos y los descuidos. Se marcan molestias en la garganta, dolores musculares o algún golpe que te va a dejar pensando dos veces antes de volver a confiarte. No abuses de tu “buena suerte”, porque el cuerpo también tiene límites.
Podrías bajar unos kilos en estos días, pero no porque estés haciendo todo perfecto, sino porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Bájele a las harinas, al refresco y a todo eso que sabes que no te hace bien. Si no te cuidas, podrías terminar con problemas de colitis o retención de líquidos. Se marca dinero extra, pero conociéndote, te lo vas a querer gastar en cosas que ni necesitas. Ponte trucha, administra mejor y no te dejes llevar por el impulso. No todo lo que quieres comprar lo ocupas. Te vas a enterar de una verdad fuerte, de esas que sacuden, pero que también te hacen abrir los ojos. Te va a doler, sí, pero también te va a hacer pensar y replantearte muchas cosas.
Nuevas amistades llegan, y también la posibilidad de un viaje donde podrías destacar o lograr algo importante. Aprovecha esas oportunidades, pero no te olvides de lo más importante: dejar de pensar en eso que solo te daña y empezar a valorar lo que sí tienes frente a ti.
GÉMINIS
Se te vienen movimientos en el amor que no vas a poder ignorar, sobre todo si traes broncas con la pareja. Van a salir detalles, discusiones o malentendidos que ya traían historia, pero lo bueno es que no todo está perdido. Una tercera persona podría meter las manos, ya sea con un consejo o mediando la situación, y eso ayudará a que las cosas se acomoden. Eso sí, tampoco te acostumbres a que alguien más venga a resolver lo que tú y tu pareja deberían hablar de frente. Aprende a comunicarte sin rodeos, porque luego te guardas cosas y cuando explotas, lo haces con todo.
Un chisme fuerte relacionado con tu familia podría caerte como balde de agua fría. Te va a mover emociones, coraje y hasta tristeza, pero aquí lo importante es no engancharte de más ni actuar impulsivamente. No todo lo que escuchas es verdad, y aunque lo fuera, no todo merece tu energía. Aprende a poner límites y a no permitir que terceros afecten tu paz.
Este es un momento clave para que te valores más que nunca. Has estado dependiendo emocionalmente de personas que ni siquiera hacen el mismo esfuerzo por ti, y eso ya se acabó. Es momento de decir adiós a quien te lastima y abrirle la puerta a quienes sí saben lo que vales. No necesitas de nadie para sentirte completo o completa, pero sí necesitas rodearte de gente que no te reste.
Se marca la llegada de una amistad nueva, muy probablemente por redes sociales. Esta persona va a despertar tu interés rápido, incluso más de lo que esperabas. Hay química, hay conexión y sí, también muchas probabilidades de que pase algo más íntimo. Pero aquí es donde debes ponerte inteligente: no te aceleres. Date el tiempo de conocer bien, de ver qué quiere esa persona y qué quieres tú. No conviertas un momento bonito en un problema por no pensar las cosas.
Tú sabes perfectamente que cuando te traicionan, no olvidas ni perdonas tan fácil. Te gusta cobrar caro, y bien caro. Pero esta vez la vida te está pidiendo que no te metas en venganzas. No es momento de ensuciarte las manos, deja que el tiempo y el karma hagan su trabajo. Créeme, nadie se va de esta vida sin pagar lo que hizo, pero no eres tú quien debe encargarse.
Vas a estar en boca de muchos por un chisme que comenzará a circular sobre ti. Y sí, va a incomodar, pero también te va a enseñar quién está contigo y quién solo estaba de adorno. No expliques de más, no te desgastes queriendo limpiar tu imagen con todos, porque quien te conoce sabe perfectamente quién eres. Una amistad del pasado regresará con intención de pedir disculpas o acercarse de nuevo. Aquí la decisión es completamente tuya. Puedes cerrar el ciclo con madurez o volver a abrir una puerta que ya habías cerrado. Solo no olvides por qué se fue en primer lugar.
CÁNCER
Ya deja de estar ahí como si fueras opción de último momento. Si tú ya diste el paso, ya hablaste, ya mostraste interés y la otra persona sigue haciéndose la que no entiende o la importante, entonces es momento de retirarte con dignidad. No estás para rogar atención ni para andar mendigando cariño. Date tu lugar, aléjate un poquito y deja que te extrañen. A veces tu presencia se vuelve costumbre, y cuando te quitas, es cuando realmente se dan cuenta de lo que valías.
No dudes de lo que eres capaz de lograr. El hecho de que alguien más no haya podido no significa que tú tampoco. Cada quien tiene su camino, sus tiempos y sus oportunidades. Tú enfócate en lo tuyo y deja de compararte, porque esa es la manera más rápida de sabotearte. No pierdas el piso por querer aparentar algo que no eres. Últimamente te ha dado por querer encajar o impresionar, pero eso solo te aleja de tu esencia. Recuerda de dónde vienes, todo lo que te ha costado llegar hasta aquí y hacia dónde quieres ir. No necesitas disfrazarte para ser aceptado o aceptada, quien te quiera lo hará tal cual eres.
El agradecimiento va a ser clave en estos días. Cuando empiezas a valorar lo que tienes, lo que has logrado y lo que la vida te ha dado, cambia tu energía completamente. Y eso atrae más cosas buenas, más oportunidades y más estabilidad. No se trata de conformarte, sino de reconocer lo que ya es tuyo.
Es momento de soltar, aunque duela. Hay decisiones que otras personas toman y que te afectan, sí, pero no puedes vivir amarrado a eso. Tú puedes seguir adelante sin esas personas, aunque ahorita sientas que no. El problema es que te aferras más a la idea de lo que pudo ser que a lo que realmente es. Entras en un ciclo de reflexión fuerte. Te vas a cuestionar muchas cosas: lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dejaste pasar y lo que aguantaste de más. Y aunque pueda ser incómodo, es necesario. Porque ahí es donde te das cuenta de que necesitas empezar de cero en varios aspectos de tu vida.
No le tengas miedo a comenzar de nuevo. A veces soltar todo es la única forma de avanzar. Y aunque al principio se sienta pesado, después se vuelve liberador. Estás en un punto donde puedes reconstruirte, pero solo si tienes el valor de dejar atrás lo que ya no te sirve. Así que ponte las pilas, deja el drama innecesario y enfócate en ti. Porque si tú no te eliges, nadie más lo va a hacer por ti.
PISCIS
Tu carácter anda filoso, y bien usado puede ser tu mejor defensa contra quien quiera verte la cara. Ya no eres el mismo de antes que se dejaba, ahora sabes poner límites, pero tampoco te pases de lanza y termines lastimando a quien sí vale la pena. Aprende a diferenciar entre defenderte y desquitarte, porque no es lo mismo y luego andas pagando consecuencias por actuar desde el impulso.
Si tienes pareja, deja de hacerte el ocupado o la ocupada, porque el trabajo no lo es todo. Sí, hay responsabilidades, sí, hay metas, pero también hay una persona esperando tiempo, atención y cariño. Si no alimentas la relación, se te va a enfriar, y luego no andes preguntando por qué cambió todo. Aguas con los celos, porque traes una energía medio desconfiada que podría causarte problemas sin necesidad.
En lo económico vienen movimientos interesantes, incluso podrías recibir dinero que no esperabas, ya sea de una rifa, un premio o algo que te debían desde hace tiempo. Eso sí, no te emociones de más ni lo gastes en lo primero que se te antoje, porque así como llega, se va. Hay algo que traes cargando desde hace rato y que no te deja dormir en paz. Es momento de soltarlo, de dejar de aferrarte a eso que ya te demostró que no es para ti. No es digno de lo que vales ni de lo que puedes lograr. A veces te aferras por costumbre, no por amor, y eso solo te desgasta.
Si tu relación ya cayó en la rutina, donde todo es lo mismo, sin emoción ni ganas, entonces pregúntate qué estás haciendo ahí. La vida no es para sobrevivirla, es para sentirla, para disfrutarla. No dejes pasar los mejores años de tu vida esperando a que algo cambie solo. Si no se mueve, muévelo tú. Es momento de cerrar ciclos con alguien del pasado que no te ha dejado avanzar. Sabes perfectamente de quién se trata. Esa persona sigue ocupando espacio en tu mente, y mientras eso pase, no vas a poder abrirte a lo nuevo. Atrévete a decirle sí al presente y al futuro, a arriesgarte aunque te dé miedo.
En lo laboral y en el amor se abren oportunidades nuevas, pero si sigues con dudas o con miedo, las vas a dejar pasar. No todo tiene que ser perfecto para empezar, a veces solo tienes que confiar y dar el paso.
Tu familia sigue siendo tu base, lo más importante que tienes, así que no la descuides por andar detrás de cosas o personas que ni siquiera son seguras. Ellos son los que están cuando todo falla. Podrías descubrir mensajes o enterarte de algo que te va a doler, no te voy a mentir. Pero también te va a abrir los ojos y te ayudará a ver la realidad sin adornos. A veces el dolor también es necesario para despertar.
Se marca un momento de tranquilidad, de convivencia con la familia, de esos días donde te das cuenta que, a pesar de todo, tienes mucho por agradecer. Y eso te va a ayudar a recargar energía y seguir adelante con más fuerza.
ACUARIO
Ya deja de estar buscando afuera lo que ni siquiera has encontrado dentro de ti. Antes de pensar en una relación, necesitas conocerte, entender qué quieres y qué no estás dispuesto o dispuesta a aceptar. Porque luego te metes en historias que ni al caso y terminas más confundido o confundida que al inicio.
Eres de los que se cae y en lugar de aprender, se queda tirado pensando en lo injusta que es la vida. Y no, así no funciona. Si algo sale mal, es para que aprendas, no para que te hundas. Traes una noticia que te va a mover el tapete, algo que te va a sacar de tu zona cómoda y que no vas a saber cómo manejar al inicio. Pero no te aceleres, date tiempo de procesar antes de actuar.
En el trabajo podrías tener una pérdida, ya sea de dinero, de un proyecto o algo que no sale como esperabas. Pero no te claves en eso, todo tiene solución. Habla claro con tus superiores, no te quedes callado ni asumas cosas. La comunicación va a ser clave para evitar que algo pequeño se convierta en problema grande. Una amistad te va a confiar un secreto que te va a dejar con cara de “no inventes”. Algo que no esperabas y que podría cambiar la forma en que ves a esa persona. Aquí es donde entra tu madurez, porque no todo lo que sabes se tiene que andar contando.
En cuestiones de dinero y negocios vienen cambios importantes, y aunque al inicio te den miedo, la realidad es que te van a beneficiar más de lo que imaginas. No le saques a lo nuevo, porque ahí está tu crecimiento. Deja de vivir en el pasado, de estar recordando lo que fue o lo que no fue. La vida es ahorita, no hace cinco años. Mientras sigas volteando atrás, no vas a avanzar. Aprende a ver las cosas como son, sin idealizarlas.
Hay días en los que te pones a reflexionar y te cae el veinte de que no has logrado ni la mitad de lo que soñabas. Y eso te pega, te desmotiva y hasta te pone de malas. Pero en lugar de usar eso como excusa para rendirte, úsalo como impulso. Si necesitas soltar todo y empezar de cero, hazlo. No le tengas miedo a reiniciar. A veces es la única forma de reconstruirte mejor. Tienes la capacidad de renacer más fuerte, pero solo si dejas de cargar con lo que ya no sirve. Así que deja el drama, deja la queja y ponte en acción. Porque si tú no te mueves, nada va a cambiar.
CAPRICORNIO
Ya deja de obsesionarte con quien claramente no te está dando tu lugar, porque mientras tú sigues ahí clavado o clavada, la otra persona ni se acuerda de ti. Así de crudo. No puedes seguir invirtiendo tiempo, emociones y energía en alguien que no quiere estar. Aprende a soltar con dignidad y voltea a ver otras opciones, porque hay más personas y más oportunidades, pero tú solito te estás cerrando el camino.
Se marcan visitas familiares, momentos de convivencia que te van a caer bien para aterrizar ideas y reconectar con lo importante. A veces te encierras tanto en tus pensamientos que olvidas que tienes gente que sí está para ti, sin condiciones. Te vas a enterar de chismes que han estado soltando unas supuestas amistades. Y aquí es donde tienes que abrir bien los ojos, porque no todo el que se dice tu amigo lo es. Hay gente que sonríe de frente y critica por detrás, y tú ya no estás para esas cosas. Haz limpieza, quédate con quien suma y manda al resto directo a la fregada sin tanto drama.
No permitas que personas del pasado vuelvan a entrar en tu vida como si nada. Esos fantasmas regresan porque saben que alguna vez tuviste debilidad, pero ya no eres el mismo o la misma. Es momento de demostrarlo. No abras puertas que tanto te costó cerrar, porque volverías a caer en lo mismo. Date permiso de divertirte, de salir, de disfrutar, porque últimamente te has tomado la vida demasiado en serio. Sí, eres responsable, sí, eres trabajador o trabajadora, pero también necesitas vivir. La vida es corta, y no viniste solo a cumplir pendientes.
Si necesitas cambiar de amistades, hazlo sin miedo. A veces el crecimiento implica dejar atrás a ciertas personas que ya no van contigo. No es traición, es evolución. Rodéate de gente que te impulse, no que te detenga. Aprende de tus errores, pero de verdad, no solo de palabra. Porque tienes la costumbre de tropezarte con la misma piedra y luego hacerte el sorprendido. Ya basta. Si ya sabes que algo no te funciona, no vuelvas ahí.
Hay días en los que te cuesta levantarte, donde todo pesa y nada motiva, pero entiende algo: nadie va a venir a sacarte de ahí más que tú mismo o tú misma. Tienes la fuerza, solo te falta decidir usarla. No dejes que nadie se interponga en tus planes. Lo que traes en mente vale la pena, pero necesitas enfocarte y dejar de distraerte con lo que no importa. El tiempo no regresa, así que muévete ya.
SAGITARIO
Se vienen días en los que vas a tener que cuidar mucho lo que sientes, porque andas más sensible de lo normal. Esa energía que traes desde hace poco te tiene pensando de más en el pasado, en lo que fue, en lo que pudo ser, y si no aprendes a soltar, te vas a quedar atorado ahí sin avanzar. Se marcan amores intensos en los próximos meses del año, de esos que te mueven todo, pero también viene una posible traición de alguien que quieres mucho. Y aquí es donde tienes que abrir bien los ojos, porque no todo el que dice quererte lo demuestra con hechos. No te ciegues por cariño o costumbre.
Si traes una decisión importante encima y no sabes qué hacer, no te aceleres. Consulta con personas que sí te quieren y que te conocen bien. A veces tú solo te haces bolas en la cabeza y necesitas una opinión externa para ver las cosas más claras. Se marca nostalgia por familiares o personas que están lejos, y también el recuerdo de alguien que ya no está físicamente contigo. Pero lejos de hundirte, esos recuerdos te van a dar cierta paz, como si te acompañaran de otra manera. Aprende a quedarte con lo bonito, no con lo que duele.
En lo económico, cuidado con los gastos. Andas medio suelto o suelta con el dinero y eso te puede meter en deudas que después te van a pesar. No todo se resuelve comprando cosas o dándote gustos momentáneos. Se aproxima un encuentro de una noche, y sí, podría ser con una expareja o una amistad. Tú sabes bien cómo eres en ese aspecto, te gana la emoción y luego andas viendo qué hiciste. Disfruta, pero también sé consciente de las consecuencias.
No pierdas el piso. Recuerda de dónde vienes y todo lo que te ha costado llegar hasta aquí. No te distraigas con tonterías cuando tienes metas más grandes por cumplir. Habrá momentos en los que te sientas sin ganas, decaído o como si nada tuviera sentido. Pero eso viene de no tener claros tus objetivos. Cuando sabes hacia dónde vas, todo cambia. Así que ponte metas reales, firmes y deja de esperar resultados sin esfuerzo.
La vida no es magia, es constancia. No puedes querer llegar hasta arriba si no estás dispuesto o dispuesta a subir escalón por escalón. Cada sacrificio cuenta, cada paso suma. Así que deja la flojera emocional y ponte en acción, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti.