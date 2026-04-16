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Horóscopo de hoy para Acuario del 16 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 16 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Es momento de expresar tus ideas con honestidad. Pero, una vez que hayas hablado, ofrece a los demás la oportunidad de responder. Ese intercambio te ayudará a redefinir tus opiniones y descubrir perspectivas. Además, siempre que puedas, elige caminar en lugar de tomar un transporte.

Horóscopo de amor para Acuario

Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Acuario

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraAcuario

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Acuario Horóscopo de hoy
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